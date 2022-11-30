Как снимать короткие видео для TikTok, Reels и YouTube Shorts, если вы эксперт или предприниматель

Рассказываем, какие правила нужно соблюдать, чтобы продвигать свои товары или услуги с помощью трендовых коротких видео.

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Артур Магель, город — Алматы, эксперт по продвижению через короткие ролики, @magel07

О себе





В 2016 году я начал карьеру в сфере информационного бизнеса на позиции SMM-специалиста. Постепенно вырос до руководителя отдела маркетинга. Выстраивал маркетинг у Андрея Парабеллума, был главой маркетинга у Елизаветы Бабановой и Екатерины Преображенской. Во всех этих проектах мы периодически затрагивали тему коротких видео. А когда TikTok начал выстреливать, мы занялись освоением этой площадки. Я создал аккаунт и принял решение развивать личные социальные сети.





Теперь у меня больше 500 000 подписчиков в TikTok, 80 000 фоловеров в Likee, 6000 в Instagram, 2300 в NUTSon и 2000 в YouTube. Во всех этих социальных сетях я использую формат коротких роликов.

О коротких видео





Когда TikTok пришел на рынок, он поменял правила игры. Пока в остальных социальных сетях люди боролись за количество подписчиков, от которых зависели охваты, TikTok сделал иначе. Его идея состояла в том, что если ты умеешь делать контент, который нравится людям, то ты будешь на высоте, даже если тебя никто не знает. Примеры: Хаби Лейм, Белла Порч, к которым пришли миллионы подписчиков буквально с одного популярного ролика.

Новый формат коротких роликов отодвинул на второй план все остальные. Люди поняли, что если они не стали популярными в других социальных сетях, они могут стать популярными в TikTok. Сегодня эта площадка охватила все возрастные категории. А остальные сети, особенно Instagram и YouTube, переняли эстафету и тоже запустили подобный формат.

Сегодня у людей меняется мышление. Оно становится клиповым. Людям не хочется тратить два-три часа, чтобы посмотреть лекцию. Им комфортнее посмотреть короткий ролик и взять из него самое главное. В результате многие эксперты перестраиваются, чтобы подавать информацию коротко и ясно.

Короткие видео для бизнеса и экспертов





Любой офлайн-бизнес или эксперт может продвигаться с помощью коротких роликов, если он умеет грамотно интегрировать свои услуги в те форматы, которые привычны и интересны людям. Можно продавать даже оборудование для отопления. Так сделала одна компания, которая пригласила харизматичного ведущего. Он снимал смешные видео и рассказывал в них о продуктах компании. В результате ролики набирали большие охваты, и часть зрителей переходила в статус клиентов бренда.

Можно рекламировать свой товар с помощью блогеров в TikTok. Они будут снимать видео для своих аккаунтов в своей фирменной подаче, делая товар узнаваемым и привлекательным.

В некоторых странах доступно платное продвижение в TikTok. Когда ты платишь деньги и ваше видео выходит в рекомендации.

6 правил съемки коротких экспертных видео





Развлекательного контента в TikTok много. Снимать такой контент не сложно, главное — вызвать у людей определенные эмоции. Я же топлю за экспертный контент. Хочу, чтобы профессионалы в TikTok не чувствовали себя дискомфортно. Не обязательно танцевать и снимать тренды, чтобы привлекать аудиторию. В TikTok собрались разные люди, и эксперт всегда найдет своего зрителя. Главное — соблюдать несколько правил:

1. Давать людям то, что им нужно, «без воды».

Эксперту всегда есть что сказать. Но нужно понимать, что не все из этого интересно людям. Важно изучить, как устроены короткие видео, и научиться подавать информацию коротко и ясно. Постепенно вы начнете интуитивно понимать, что говорить нужно, а что нет, и как за несколько секунд выдать максимум пользы для зрителей. Потому что чем больше вы даете людям, тем больше они готовы следовать за вами.

Основа хорошего контента — найти потребность людей и дать им ответ в понятной форме.

2. Не останавливаться.

Результат не приходит сразу. А когда приходит, его нужно суметь удержать. Даже если ваше видео залетело на миллион, нужно продолжать снимать контент.

3. Ничего не бояться.

Чем больше видео мы публикуем, тем быстрее растет наша популярность и тем больше критики мы получаем. Чаще всего негативные комментарии и критику пишут люди, которые сами боятся снимать видео, не хотят показаться глупыми.

Поэтому важно правильно оценивать любой негатив. Если замечание аргументированно, стоит что-то поменять. Если нет — можно даже не обращать внимания.

4. Постоянно заниматься креативом.

Если вы делаете один и тот же контент, и он уже не залетает, бесполезно продолжать заниматься тем же самым. Лучше провести анализ, подумать, что можно поменять, что нового придумать. Всегда можно взять простую идею, красиво ее подать, и она, возможно, выстрелит.

5. Забыть о конкуренции. Потому что в коротких видео нет конкурентов.

Любую идею можно адаптировать под себя. Если вы знаете, что кто-то снимает контент в вашей сфере, не надо смотреть, что у него заходит, а что нет. Лучше посмотрите, что пишут люди в комментариях под роликами этого эксперта. Там можно найти интересные вопросы, предложения, темы для роликов. Это как раз то, что нужно людям в данный момент.

6. Помнить, что короткие видео — это лотерея.

Если ролик не зашел сегодня, он может зайти завтра. А если он зашел сегодня, не значит, что новое видео завтра тоже станет популярным. Все зависит от того, насколько хорошо вы понимаете потребности людей.

И еще один совет: В Казахстане мало экспертного контента на казахском языке. Эта ниша пустая. Например, можно развиваться в сфере медицины, TikTok и Reels.