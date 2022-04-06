Как школьник из Казахстана создал стартап по разработке и запуску наноспутников в стратосферу

Абылайхан Мухамеджанов увлекся космосом четыре года назад, после посещения космодрома Байконур. Сегодня он основатель стартапа по разработке и запуску наноспутников. О том, что это такое и как работает SkillSat, читайте в нашем материале.





Абылайхан Мухамеджанов, 17 лет, город — Кокшетау, основатель стартапа SkillSat, @ablaaaym

О себе

Я учусь в Назарбаев Интеллектуальной Школе города Кокшетау. Около четырех лет занимаюсь техническими проектами, работаю в сфере робототехники.

С детства занимался разной деятельностью. Увлекался занятиями, где нужно что-то собрать руками, интересовался олимпиадами по математике. Как итог, все сложилось в инженерию, науку, где нужно применять навыки работы с инструментами и технические расчеты.

На первый конкурс научных проектов я отправился в 2018 году. Тогда школа отправила меня на космодром Байконур. Там встретился с первыми казахстанскими космонавтами: Тохтаром Аубакировым, Талгатом Мусабаевым, Айдыном Аимбетовым. Посетил место, с которого был запущен космический аппарат с Юрием Гагариным, побывал в «Доме конструкторов». Тогда мне захотелось примкнуть к чему-то масштабному, оставить после себя вклад в изучение космоса.

Последние три года занимаюсь проектом SkillSat, создаю наноспутники, их модели и прототипы.

О проекте SkillSat

SkillSat — это образовательные наборы, с помощью которых группы учеников могут собрать собственный наноспутник и запустить его в стратосферу.

Наноспутники собираются в международном формате, который называется CubeSat. Он был создан около 20 лет назад в рамках договора между Калифорнийским и Стэнфордским университетами. Тогда один из профессоров дал студентам возможность собрать свой аппарат небольшого размера, который бы они смогли запустить в космос.





В результате этого сейчас во всем мире студенты создают небольшие квадратные спутники, размером 10х10х10 сантиметров — они помещаются в ладони. Их можно комбинировать, собирать из двух-трех или шести таких кубиков. Сборка отличается небольшой стоимостью, поэтому даже университеты и небольшие организации могут их запустить.

Мы двигаемся в образовательном направлении. Развиваем космическую отрасль Казахстана, привлекаем к этому молодежь. На данный момент хотим запустить наноспутник в стратосферу с помощью гелиевых шаров. Они лопаются от давления, когда достигают определенной высоты, после чего спутник с парашютом летит на землю. После этого его можно найти с помощью встроенных радио-маячков и получить данные. В будущем, будем думать о запусках в космос.

Что такое наноспутники и зачем они нужны

Наноспутник получил свое название из-за маленького размера. Помимо образования, они применяются в науке. Обычно такие аппараты имеют одну миссию и несут в себе один блок электроники, который будет собирать необходимые данные.

Благодаря небольшим затратам с помощью наноспутников можно провести большое количество экспериментов. Это делает космос доступнее, а его изучение легче.

Сборка и запуск наноспутника обойдутся в стоимостном диапазоне от 30 000 $ до 60 000 $.





Корпус таких аппаратов делается из авиационного алюминия. Внутри — ряд бортовых систем. Прежде всего, это система энергопитания и солнечные панели, которые поддерживают работу в космосе.

Системы стабилизации предотвращают вращение аппарата. Это важно, когда мы устанавливаем видеонаблюдение, чтобы следить за объектами. С помощью радиокоммуникаций спутник поддерживает связь с Землей, а бортовой компьютер производит основные исчисления. Еще один элемент наноспутника — полезная нагрузка, благодаря которой мы можем получить научные данные.

Большинство проектов направлены на изучение атмосферы. Данные о количестве радиационных частиц, загрязнении воздуха, наличии в нем определенных веществ, могут помочь в изучении метеорологии. Существуют аппараты, которые получают сведения об электромагнитных волнах. Это нужно, чтобы заранее узнать о надвигающихся землетрясениях.

Также в космос запускают разработки технологий, чтобы понять, насколько они применимы.

Советы начинающим

Часто наноспутники разрабатываются студентами. Многие команды делают свои проекты open-source — открытыми для других. Каждый может зайти и почитать о том, как проходил процесс.

Я верю, что если есть стремление, можно преодолеть любые препятствия



Если набрать в интернете интересующий запрос и добавить pdf, то появится большое количество статей по теме.

Советую освоить инженерные навыки. Начать можно с Arduino — это платы, с которыми можно осваивать робототехнику.





Тем, кто хочет заниматься космической отраслью, рекомендую «Летнюю космическую школу» — это российский проект, который выкладывает образовательные материалы в открытый доступ.

В Казахстане, на базе Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби действует проект UniSat. Его цель — привлечь девушек из Центральной Азии к изучению космоса. Недавно они запустили собственный спутник в стратосферу.

Я верю, что если есть стремление, можно преодолеть любые препятствия. Поэтому не стоит терять надежду и продолжать заниматься тем, что нравится. Также советую быть открытым к людям, искать специалистов и организации, которые могут дать ответы на ваши вопросы.

О будущем индустрии

В Казахстане к наноспутникам и индустрии в целом большой интерес. Помимо UniSat, свой наноспутник запустила организация «Ғалам». Когда участвую на конкурсах, у школьников и студентов замечаю искренний интерес к этой сфере.

При поддержке государства у нас большие перспективы. Казахстан сможет найти нишу, в которой смог бы производить собственное оборудование.