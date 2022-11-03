Как Shanyraq Agency создает крупные ивенты в Алматы и помогает творческим людям города

Познакомились с главным организатором крупных городских фестивалей Almacon, SHU[LAMA] и Balama и узнали, как они меняют жизнь Алматы.
Сабит Бакытжан, 29 лет, город — Алматы, главный организатор Shanyraq Agency, @shanyraq.agency, @sabeatnik
Как все началось
Shanyraq Agency — это event-агентство, которое работает в Алматы. Мы создали компанию с друзьями. Работаем уже около пяти лет.
С 2018 года мы провели не один десяток мероприятий: от фестивалей комиксов до андерграунд ивентов электронной музыки. События, которые мы организовываем, посетили больше 30 000 человек из Казахстана, России, Кыргызстана и других стран ближнего зарубежья.
О проекте
Миссия Shanyraq Agency в том, чтобы с каждым годом все больше развивать фестивальную культуру в Алматы.
Мы проводим многие масштабные мероприятия, которые так любят горожане. Среди них:
— фестиваль для любителей электронной музыки — SHU[LAMA]
— андеграунд фестиваль инди-музыки — BALAMA
— крупнейший фестиваль комиксов в Центральной Азии — Almacon
— Almaty Illustration Fair
— аниме-фестиваль — Otaku Fest.
Мы работаем с огромным количеством глобальных брендов, среди которых TikTok, Aviasales, YouTube, inDrive и другие.
Об участниках и гостях
Крупным и классным брендам мы предоставляем возможность заявить о себе перед многотысячной аудиторией на наших мероприятиях. Горожане могут встретить у нас единомышленников, завести новые приятные знакомства, весело провести свободное время.
Наши ивенты объединяют самых разных людей: от гиков до тех, кто любит электронную музыку и инди-звучание. В этом особенность наших фестивалей.
Как фестивали меняют город
Фестивали влияют на продвижение местных художников, диджеев и исполнителей. Люди приходят к нам и видят, как много классных творческих людей живет в Алматы, поддерживают их, интересуются их творчеством.
Фестивали влияют на продвижение местных художников, диджеев и исполнителей
Наши проекты пользуются спросом, потому что они уникальные, не соприкасаются с мейнстримом и не имеют аналогов в Казахстане. На каждом фестивале мы стараемся привнести что-то новое на рынок.