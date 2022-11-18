Как с приложением Onlinebank оплатить налоги, сэкономить и избежать пени

Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновленное приложение Onlinebank.

Время выплаты налогов сейчас в самом разгаре. Особенно, для индивидуальных предпринимателей, которых в Казахстане насчитывается свыше 1,3 миллионов. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране растет — только за 7 месяцев текущего года их было зарегестрировано больше 273 000.

ИП-шники, могут применять общеустановленный режим налогообложения и специальные налоговые режимы. Как правило, ИП, в зависимости от режима, ежемесячно должны платить социальные платежи и раз в полгода — налоги*.

При таком обилии информации, возможно, кто-то из начинающих предпринимателей уже схватился за голову в предвкушении предстоящих расчетов? Но, как оказалось, беспокоиться не стоит. Все просто: если вы индивидуальный предприниматель и у вас нет работников, то при «упрощенке» ежемесячно вы будете выплачивать ОПВ в размере 6000 тенге, социальные отчисления — 2100 тенге и взносы ОСМС — 4200 тенге. Ранее также следовало учитывать и сумму комиссии за оплату каждого платежа в размере 300 тенге.

Оказывается, экономить на комиссиях, комфортно и быстро оплачивая налоги, можно через приложение Onlinebank.





Ну и, что немаловажно для предпринимателя в горячий налоговый период, Onlinebank позволяет быстро и легко осуществлять платежи в бюджет и при этом неплохо экономить на комиссиях. Оплата платежей в бюджет, пенсионных отчислений, социальных платежей и взносов в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для ИП в мобильном приложении Onlinebank теперь без комиссии, комиссия составляет — 0 тенге. Экономия для бизнеса ИП составит в среднем около 300 тенге за каждый платеж (ранее действовавшая сумма комиссии).

Лица, занимающиеся частной практикой (ЛЗЧП), а это нотариусы, частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты также могут оплачивать налоги без комиссии через Onlinebank.

Возможности приложения значительно упрощают жизнь индивидуальных предпринимателей, позволяя быстро, дистанционно и своевременно проводить различные платежи. Функционал приложения Onlinebank весьма разнообразен и постоянно совершенствуется, позволяя предпринимателю получать все необходимое по принципу «одного окна». В этом смысле Onlinebank уже сегодня — ключевой помощник для бизнеса, позволяя предпринимателю открыть ИП, счет для ИП, мгновенно и бесплатно выпустить цифровую карту, осуществить выпуск корпоративной карты с бесплатной доставкой в крупные города Казахстана, осуществить конвертацию или валютные переводы, оформить беззалоговый онлайн-кредит, а также многое другое.

Возможности Onlinebank и существующий функционал значительно упрощают жизнь индивидуальных предпринимателей, в том числе, позволяя быстро, дистанционно, своевременно и без комиссий проводить различные платежи в бюджет.

Поэтому, как можно скорее воспользуйтесь удобным сервисом Onlinebank, что позволит индивидуальным предпринимателям оплатить налоги** в установленные сроки и избежать пени, которая, как известно, начисляется со дня, следующего за днем срока уплаты налога. Например, если срок уплаты налогов 1 октября (включительно), то пеня начинает считаться со 2 октября. Пеня начисляется каждый день в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка.

Кстати, самостоятельно рассчитать пеню можно на сайте Комитета государственных доходов.