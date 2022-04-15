Как рискнуть и стать предпринимателем в США: 2 истории молодых девушек

Открыть бизнес — дело непростое. А что, если к этому прибавить пребывание в чужой стране? Мы поговорили с девушками из Казахстана, которые не побоялись начать свое дело в Штатах.





Ella Smith, 33 года, город — Нью-Йорк, сооснователь @nycmassageandspa





О переезде в США

В 2019 году я полетела в США за свободой, приключениями, развитием, новой жизнью. Теперь управляю SPA-салоном на Манхеттене. Скоро мы открываем вторую точку в Майами.

О бизнесе

Мне предложили стать партнером бизнеса, который уже был открыт. Вложив средства, время, душу и любовь, его получилось апгрейдить. Мы переехали со студии размером в один кабинет в полноразмерный SPA-бутик. Чудом выжили пандемию. Набрали обороты и находимся на стадии подготовки к открытию нового салона. Учитывая опыт, подготовка идет по всем фронтам одновременно.

Чтобы хорошо плыть, нужно дать кораблю правильное имя. Еще сегодня никуда без сайта и социальных сетей. Поэтому у нас все началось с названия компании, покупки домена для сайта, регистрации во всех сетях, изучения конкуренции, регистрации бизнеса и поиска кадров.

Я не вела бизнес на Родине. Но понимаю, что у нас есть отличия в законах, возможностях финансирования, дотациях от государства, условиях для развития в быстрых темпах. Везде есть свои плюсы и минусы.

О сложностях

Ошибок не избежать. Однако неплохо тщательно изучить информацию и законы, просчитать риски. Нужно не бояться ошибок, а вовремя их исправлять. Например, узнать, что, если ты зарегистрировал компанию 31 декабря, то уже через месяц нужно платить налоги. Лучше регистрировать компанию в начале года. Тогда страшное слово налоги придет к вам только через год.

Нужно быть готовым, что затрат будет много. Хорошие кадры всегда и везде на вес золота.

Также важно узнать, какие лицензии необходимы для вашего бизнеса и как их получить.

Джамиля, 30 лет, город — Чикаго, основатель @jamilyas_lashes





О переезде в США

В США я переехала шесть лет назад. Поехала по программе Work&Travel, но мне понравилось в Штатах, поэтому через три месяца я поменяла визу с G1 на F1. Это студенческая виза, которая позволяет учиться в Америке.

Теперь я занимаюсь бизнесом. Салону в сентябре будет три года. Мы уже встали на ноги и скоро откроем вторую точку.

О бизнесе

Когда я приехала в США, работала официанткой. Позже научилась делать наращивание ресниц, так как мне самой понадобились эти услуги. Стоило в США это минимум 80 $. И я была шокирована подобными ценами. Поняла, что это хороший бизнес, и прошла обучение. Но для старта нужна практика. Еще я не знала, как получить лицензию в США. Поэтому уволилась из ресторана только через полгода.

Сначала я просто ходила по салонам и спрашивала, не нужны ли им сотрудники. К счастью, меня взяли на работу без лицензии, а со временем я получила ее. Проработала так два года. Получила хороший опыт, поняла, как работают салоны в Штатах.

На получение необходимых документов для открытия своего дела у меня ушло три года. Я запустила салон, закупила все необходимое, наняла девочек. Одновременно забеременела, а через несколько месяцев начался карантин. После карантина мы заработали с еще большим усердием. Не было ни дня, чтобы у нас не было клиентов.

О сложностях

Ошибок невозможно избежать. В любой сфере нужно получить разрешение на бизнес. Это зависит от того, какие услуги ты предоставляешь. Изначально я указала несколько услуг, чтобы нам дали бизнес-лицензию побыстрее. Но оказалось наоборот. Если указать много сервисов, заявление будет рассматриваться долго.

Важно делать акцент на американскую аудиторию. В какой бы стране человек не жил, надо целиться на местное население.

Рекомендую иметь финансовую подушку на полгода вперед. Деньги будут нужны и на аренду помещения, и на заработные платы. На раскрутку места нужно время, а хорошие мастера не будут работать за копейки.

Работайте над сервисом, тогда клиенты будут возвращаться. В Штатах, сервис в сфере красоты хромает, поэтому именно наши услуги пользуются популярностью. Девочки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и России — делают работу шикарно. И американки ходят к нам с удовольствием.

О планах

Хочу иметь сеть салонов по всей стране. Растить детей, путешествовать по миру.