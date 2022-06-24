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Как развивать сервис доставки еды в Ташкенте. Опыт Express24
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Сегодня в 14:00

Как развивать сервис доставки еды в Ташкенте. Опыт Express24

Сервисы доставки еды пользуются сегодня большой популярностью. Поговорили с основателем Express24 и узнали о проекте по доставке еды, который развивается в городах Узбекистана.


Акмал Пайзиев, 37 лет, город — Ташкент, основатель Express24, @akmal.paiziev

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Как все началось

Компания Express24 появилась в 2017 году. Сначала мы запустились не как доставка еды, а как маркетплейс доставок. Предлагали четыре категории услуг: доставка из ресторанов, магазинов цветов, подарков и книг. Мы планировали осуществлять доставки из всех магазинов и ресторанов города. Но через три месяца поняли, что 93% заказов — это именно доставка из ресторанов. Поэтому сфокусировались на доставке еды.

О компании

Мы развиваем Е-commerce в Узбекистане. Предлагаем быструю доставку еды из ресторанов. Еще внутри Express24 есть проект «Быстрые обеды». Наши партнеры готовят определенное меню на каждый день, а мы доставляем блюда по фиксированной цене за 15 минут в обеденное время.

Во всех проектах мы нацелены на продукт

Также мы запустили доставку продуктов питания из магазинов и супермаркетов. Создали свой маркетплейс продуктов. В планах снова стать универсальной площадкой, которая доставляет все, что нужно жителям города.

Во всех проектах мы нацелены на продукт. Даем качественную продукцию, изучаем мировой опыт. Берем пример с американских и европейских игроков. Работаем над тем, чтобы предоставлять высокий сервис, продукт и программное обеспечение.

За что бренд любят горожане

Раньше доставка еды была развлечением более обеспеченных людей. Лишь небольшое количество людей с доходом выше среднего заказывали готовые блюда из ресторана. Сегодня это норма для многих: школьники, мастера, строительные бригады заказывают еду с помощью технологичных сервисов.

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Мы всегда думаем о клиентском опыте. Хотим, чтобы после использования нашего сервиса клиенты постоянно возвращались и снова пользовались нашими услугами. Технологичных компаний, которые ориентированы на продукт, мало. Думаю, наш успех среди клиентов связан именно с этим.

О планах

Мы работаем не только в Ташкенте, но и в Самарканде, Бухаре, Фергане, Коканде. Следующий город, где мы начнем работу — Андижан.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.