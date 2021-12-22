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Как развивался бизнес в Центральной Азии в 2021 году: 16 ярких достижений
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20.12.2021

Как развивался бизнес в Центральной Азии в 2021 году: 16 ярких достижений

Начинаем серию материалов, где будем подводить итоги 2021 года. Сегодня рассказываем о предпринимателях и их компаниях, которые привнесли что-то новое на рынок Центральной Азии и достигли впечатляющих результатов за прошедший год.


Онлайн-супермаркет Arbuz.kz вышел на рынок США


pinemelon_market

Соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz Алексей Ли весной 2021 года объявил о выходе на международный рынок.

Цель — запустить онлайн-супермаркет в 30 городах мира к 2024 году. Компания уже начала работу за рубежом под брендом Pinemelon.com в Денвере, США.


Банк Kaspi.kz вышел на рынок Украины


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Летом 2021 года Kaspi Pay подписал договор купли-продажи о покупке одного из ведущих украинских эквайеров Portmone, получив платежные лицензии.

А осенью Kaspi.kz подписал договор купли-продажи «БТА Банка Украина». Теперь у компании есть банковская лицензия, и она сможет запускать в Украине финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета.


Сеть кинотеатров Kinopark вышла на рынок Украины


kinopark_kz

Крупнейшая отечественная сеть кинотеатров объявила о планах выхода на международный рынок. Kinopark открыл первый кинотеатр в городе Киев.

Помимо Украины, в планах компании открытие кинотеатров в таких странах, как Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.


Freedom Holding приобретет «Тикетон» и PayBox.money


Тимур Турлов

9 декабря 2021 года, во время пресс-конференции Freedom Holding Corp., компания объявила о планах по расширению ассортимента услуг в Казахстане.

В рамках этого группа компаний приобретет агрегатор онлайн-платежей PayBox.money и сервис для онлайн-покупки билетов «Тикетон».


Freedom Holding запустил «Банк Фридом Финанс Казахстан»


В конце 2020 года Freedom Holding Corp. совершил сделку по покупке банка Kassa Nova. А в январе 2021 года было объявлено о переименовании и утверждении нового устава учреждения. Название было изменено на «Банк Фридом Финанс Казахстан».


Казахстанская сеть Magnum вышла на рынок Узбекистана


magnum.kz

В декабре 2021 года крупнейший продуктовый казахстанский ритейлер Magnum открыл первый гипермаркет в Узбекистане.

В планах компании открыть еще несколько магазинов в этом году и продолжить расширение в следующем.


Стартап 1Fit вышел на российский рынок


1fit

1Fit — это мобильное приложение, которое позволяет купить один абонемент, а ходить во множество фитнес-залов по всему городу. Стартап был создан командой из Казахстана.

Осенью 2021 года компания вышла на российский рынок и запустила сервис в Санкт-Петербурге.


Строительный холдинг BI Group запустил инновационные школы

quantumstem

В этом учебном году строительный холдинг BI Group запустил новые школы в столице. Среди них первая инновационная школа сети Quantum STEM School, которая построена на передовом опыте Сингапура и США в сфере образования, а также BINOM School — школы нового формата, где будут внедряться передовые методики в рамках казахстанского общеобразовательного процесса.


Aq Niet Group запустили сервис Emart by bazar


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Группа компаний Aq Niet в июле 2021 года запустила в столице Казахстана новый сервис по доставке товаров за 15 минут. Продукт был создан совместно с проектом Bazar, который успешно развивается в Украине и Беларуси.

Сервис представляет собой мобильное приложение с собственным даркстором, где формируется заказ и в течение 15 минут доставляется прямо до двери.


Компания Astana Motors запустила сервис Mycar.kz


mycar.astana

Компания Astana Motors, которая работает в сфере продаж, сервисного обслуживания и сборки автомобилей, в 2021 году запустила собственный автоклассифайд.

Mycar.kz — это маркетплейс новых автомобилей. Подобного сервиса еще не было в Казахстане. Теперь клиенту не нужно ездить в разные автосалоны, потому что всю информацию об автомобиле можно узнать самостоятельно.


Авиакомпания FlyArystan запустила международные рейсы


flyarystan

Первая казахстанская бюджетная авиакомпания в 2021 году запустила новые международные рейсы в Грузию, Египет, Кыргызстан, Узбекистан, ОАЭ, Россию и Турцию.

Теперь у казахстанцев появилось еще больше возможностей для недорогих путешествий по миру.


Компания Beeline Казахстан создала необанк Simply


необанк

Simply — это мобильное приложение, первый необанк в Казахстане. В нем объединены такие сервисы, как электронный кошелек и карта Visa Platinum.


Группа компаний Havoqand people выходит на рынок Казахстана


choparpizza

Havoqand people — компания из Узбекистана, которой принадлежат несколько брендов: Les Ailes, Chopar Pizza, Nest, FAMILY by Chopar и другие. Также компания поставляет товары для сегмента HoReCa, имеет свою курьерскую службу.

В 2021 году компания вышла за пределы страны. Филиалы ресторанов Les Ailes и Chopar будут открываться в Шымкенте и Туркестане по франшизе.


Финтех-компания OSON выходит на рынок ОАЭ


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OSON — система электронных денег, которая была создана предпринимателем из Узбекистана Фарходом Махмудовым.

Теперь компания начинает расширяться, выбрав для этого рынок ОАЭ.


Сервис Express 24 запустил новую услугу


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Express 24 — сервис доставки еды и товаров из Узбекистана. В апреле 2021 года компания запустила новую услугу — доставку обедов за 15 минут. Уже в ноябре проект показал положительный результат и вышел на прибыль.


Компания Behavox вошла в список Forbes Fintech 50 List 2021


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Behavox — компания, которая была создана в 2014 году предпринимателем из Кыргызстана Эркином Адыловым. В 2021 году она вошла в список лучших финтех-компаний по версии американского Forbes.

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