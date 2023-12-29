Как развивался бизнес в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: яркие события 2023 года

Собрали самые крутые достижения предпринимателей и бизнесменов из Центральной Азии, которые случились в 2023 году.





Kaspi.kz, @kaspi.kz

Крупнейший казахстанский банк подал заявление на размещение депозитарных акций на американской бирже в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Также в разделе «Госуслуги» появились новые сервисы, которые позволяют подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы.





inDrive, @indrive.kz

Компания запустила новое подразделение New Ventures. Оно будет заниматься венчурными инвестициями и поиском перспективных стартапов для слияния и поглощения. Объем средств подразделения — 100 миллионов долларов.





Magnum, @magnum.kz

Казахстанская торгово-розничная сеть приобрела 100% акций магазинов Carrefour в Узбекистане. Magnum планирует активнее вкладываться в экономику страны.





Korzinka, @korzinkauz

Сеть супермаркетов запустила новый формат магазинов — Korzinka Mahalla. Они отличаются компактностью, большим ассортиментом и близким расположением к жилым домам.

Также в этом году Korzinka привлекла 25 миллионов долларов на развитие от Международной финансовой корпорации IFC.





Uzum и Click, @uzum.market, @clickuz

Платежный сервис Click стал частью экосистемы Uzum. Компании превратят Click в суперапп, благодаря которому жители даже отдаленных населенных пунктов Узбекистана смогут получить доступ к финансовым сервисам, онлайн-покупкам и другим цифровым продуктам.





EasyTap, @easytap_app





Казахстанская компания начала работу на рынке Кыргызстана. В приложении уже зарегистрировалось больше тысячи местных пользователей. Основатели планируют запуск и в Узбекистане.





Verigram









Алгоритм компании-поставщика технологий на базе искусственного интеллекта получил наивысшую оценку NIST в категории 1:N Identification — распознавании и сопоставлении одного лица ко множеству.

Тест NIST Face Recognition Vendor Test считается наиболее авторитетным эталоном для алгоритмов распознавания в мире.





Эдиль Ажибаев, @croc_edil





Основатель стартапа picVpic вошел в топ-10 самых успешных руководителей стартапов Лондона в сфере поисковых систем. Рейтинг составило издание Best Startup UK, которое отслеживает 130 000 британских стартапов и более полумиллиона человек, занимающих ключевые должности в компаниях.





Introdex, @introdex_io





Проект казахстанцев Шамиля Ахмедова и Адмета Акхтера, который они запустили на рынке Сингапура. Стартап уже привлек более $400 000 инвестиций. В его основе идея о необходимости Warm Introduction или «теплого» знакомства для улучшения нетворкинга.





Iman Invest, @imaninvest





В этом году проект из Узбекистана получил инвестиции от международного Tier-1 венчурного фонда 500 Global. Сумма осталась неизвестной, однако в среднем чек фонда составляет до $500 000.





MOST Holding, @mostventures





Один из ведущих игроков в сфере венчурного инвестирования вышел на рынок Узбекистана. В Ташкенте открылся MOST IT Hub — коворкинг пространство, резидентам которого доступны образовательные программы, митапы и другие активности.





S1lkPay, @s1lkpay

Финтех-стартап получил патент США US 11,720,881 B2 на инновационный «Метод и систему распределенной обработки платежей с использованием централизованной платформы обработки платежей». Это позволит компании выходить на новые рынки, получать одобрения регуляторов в разных странах и легче вступать в новые партнерства с локальными платежными сервисами.





qCloudy





Компания стала первым Advanced Tier партнером Amazon Web Services в Центральной Азии. Это статус сервисного партнера, который ежегодно присваивается компаниям, добившимся высоких результатов в партнерской программе AWS.





CodiPlay









Геймифицированный проект по обучению детей программированию начал работу на рынке Узбекистана. Кроме того, CodiPlay закрыл seed-раунд, привлек $2 000 000 и стал победителем стартап-батла на Baku Investment Day 2023.





Акжол Жумагулов, @akzhol_zhumagulov





Казахстанец развивает собственную мувинговую компанию SOS Moving в США. В этом году проект вошел в топ-5 самых быстрорастущих компаний Калифорнии.





Attractor Software, @attractorsoftware





Аутсорс-компания из Кыргызстана получила Clutch Global Award. Clutch — это агрегатор для бизнеса, известный правдивыми и правильными отзывами об IT-компаниях. Attractor Software вошла в топ B2B-компаний 2023 года.





Whoock, @whoock.kz





Проект на основе искусственного интеллекта был запущен школьниками Арсеном Кылышбек и Владимиром Борзенковым. Проекту удалось получить грант на $550 000 от Microsoft. Их можно потратить на сервисы и подписки на программы. Также Whoock вошел в топ-40 стартапов в Азии и Океании.





Асель Сартбаева, @aselsartbaevame





Профессор химических наук Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании вместе с партнерами работает над проектом EnsiliTech, который делает биофармацевтические продукты доступными для людей во всем мире. В 2023 году им удалось привлечь £1,2 миллиона инвестиций.