Как развивался бизнес в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: яркие события 2023 года

Собрали самые крутые достижения предпринимателей и бизнесменов из Центральной Азии, которые случились в 2023 году.
Kaspi.kz, @kaspi.kz
Крупнейший казахстанский банк подал заявление на размещение депозитарных акций на американской бирже в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Также в разделе «Госуслуги» появились новые сервисы, которые позволяют подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы.
inDrive, @indrive.kz
Компания запустила новое подразделение New Ventures. Оно будет заниматься венчурными инвестициями и поиском перспективных стартапов для слияния и поглощения. Объем средств подразделения — 100 миллионов долларов.
Magnum, @magnum.kz
Казахстанская торгово-розничная сеть приобрела 100% акций магазинов Carrefour в Узбекистане. Magnum планирует активнее вкладываться в экономику страны.
Korzinka, @korzinkauz
Сеть супермаркетов запустила новый формат магазинов — Korzinka Mahalla. Они отличаются компактностью, большим ассортиментом и близким расположением к жилым домам.
Также в этом году Korzinka привлекла 25 миллионов долларов на развитие от Международной финансовой корпорации IFC.
Uzum и Click, @uzum.market, @clickuz
Платежный сервис Click стал частью экосистемы Uzum. Компании превратят Click в суперапп, благодаря которому жители даже отдаленных населенных пунктов Узбекистана смогут получить доступ к финансовым сервисам, онлайн-покупкам и другим цифровым продуктам.
EasyTap, @easytap_app
Казахстанская компания начала работу на рынке Кыргызстана. В приложении уже зарегистрировалось больше тысячи местных пользователей. Основатели планируют запуск и в Узбекистане.
Verigram
Алгоритм компании-поставщика технологий на базе искусственного интеллекта получил наивысшую оценку NIST в категории 1:N Identification — распознавании и сопоставлении одного лица ко множеству.
Тест NIST Face Recognition Vendor Test считается наиболее авторитетным эталоном для алгоритмов распознавания в мире.
Эдиль Ажибаев, @croc_edil
Основатель стартапа picVpic вошел в топ-10 самых успешных руководителей стартапов Лондона в сфере поисковых систем. Рейтинг составило издание Best Startup UK, которое отслеживает 130 000 британских стартапов и более полумиллиона человек, занимающих ключевые должности в компаниях.
Introdex, @introdex_io
Проект казахстанцев Шамиля Ахмедова и Адмета Акхтера, который они запустили на рынке Сингапура. Стартап уже привлек более $400 000 инвестиций. В его основе идея о необходимости Warm Introduction или «теплого» знакомства для улучшения нетворкинга.
Iman Invest, @imaninvest
В этом году проект из Узбекистана получил инвестиции от международного Tier-1 венчурного фонда 500 Global. Сумма осталась неизвестной, однако в среднем чек фонда составляет до $500 000.
MOST Holding, @mostventures
Один из ведущих игроков в сфере венчурного инвестирования вышел на рынок Узбекистана. В Ташкенте открылся MOST IT Hub — коворкинг пространство, резидентам которого доступны образовательные программы, митапы и другие активности.
S1lkPay, @s1lkpay
Финтех-стартап получил патент США US 11,720,881 B2 на инновационный «Метод и систему распределенной обработки платежей с использованием централизованной платформы обработки платежей». Это позволит компании выходить на новые рынки, получать одобрения регуляторов в разных странах и легче вступать в новые партнерства с локальными платежными сервисами.
qCloudy
Компания стала первым Advanced Tier партнером Amazon Web Services в Центральной Азии. Это статус сервисного партнера, который ежегодно присваивается компаниям, добившимся высоких результатов в партнерской программе AWS.
CodiPlay
Геймифицированный проект по обучению детей программированию начал работу на рынке Узбекистана. Кроме того, CodiPlay закрыл seed-раунд, привлек $2 000 000 и стал победителем стартап-батла на Baku Investment Day 2023.
Акжол Жумагулов, @akzhol_zhumagulov
Казахстанец развивает собственную мувинговую компанию SOS Moving в США. В этом году проект вошел в топ-5 самых быстрорастущих компаний Калифорнии.
Attractor Software, @attractorsoftware
Аутсорс-компания из Кыргызстана получила Clutch Global Award. Clutch — это агрегатор для бизнеса, известный правдивыми и правильными отзывами об IT-компаниях. Attractor Software вошла в топ B2B-компаний 2023 года.
Whoock, @whoock.kz
Проект на основе искусственного интеллекта был запущен школьниками Арсеном Кылышбек и Владимиром Борзенковым. Проекту удалось получить грант на $550 000 от Microsoft. Их можно потратить на сервисы и подписки на программы. Также Whoock вошел в топ-40 стартапов в Азии и Океании.
Асель Сартбаева, @aselsartbaevame
Профессор химических наук Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании вместе с партнерами работает над проектом EnsiliTech, который делает биофармацевтические продукты доступными для людей во всем мире. В 2023 году им удалось привлечь £1,2 миллиона инвестиций.