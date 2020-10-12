Как развивается солнечная энергетика в мире и Центральной Азии, где искать свободные ниши для бизнеса

О бизнесе в Грузии и солнечной энергетике

Солнечная энергетика в Центральной Азии





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Я занимаюсь развитием новых рынков, привлечением инвестиций и работаю над развитием бренда.Солнечная энергия уже давно не альтернативная, она уже основная. И такой будет не меньше ближайших 50 лет.страна выходит к мировому океану через Черное море, основные наши поставщики находятся в логистической доступности, также Грузия входит во Всемирную торговую организацию, есть преференциальные торговые условия с США, Европой, Турцией и Индией. Также на территории страны есть free-зоны, где налоги с прибыли, импорта и экспорта равны нулю. Здесь достаточно либеральное трудовое законодательство и потенциальные сотрудники говорят на английском языке, что не вызывает проблем при обучении персонала.Когда вы ставите солнечную станцию, необходимо смотреть на то, какие компоненты вы будете туда ставить, какие у вас цели, за сколько времени вы должны окупиться, сколько эта станция должна приносить энергии и сколько у вас будет стоить киловатт в час. По таким расчетам, наша продукция конкурентна с китайским рынком, который производит до 85% всех солнечных панелей.Есть страны, в которых этот рынок растет в геометрической прогрессии. Например, во Вьетнаме было объявлено, что страна переходит на солнечную энергетику. Были месяцы, когда до 90% своей продукции мы отправляли во Вьетнам.Люди пока не понимают, зачем это нужно и что необходимо энергию экономить, переходить на более экологичные способы ее выработки. Думаю, нам нужно еще 5-6 лет для полного развития понимания.Это приводит к абсолютной неэффективности экономики. Реальные налогоплательщики платят за тех, кто не может заплатить за электричество в полной мере.Эта ниша в странах Центральной Азии сейчас свободна, а с ней связаны дистрибуция, продажи, установка, проектирование, логистика.Одна из компаний — это Huawei. Но крупным компаниям всегда нужны дистрибьюторы на локальном рынке, чтобы продавать и устанавливать продукцию. Здесь малому и среднему бизнесу будет место на рынке.Поэтому для работы в этом сегменте и изучении нужно знание английского языка, есть множество компаний и ассоциаций, которые занимаются обучением, тренингами именно по теме солнечной энергетики. Мы заинтересованы в развитии этого рынка. Поэтому на наш завод есть экскурсии, можно приехать, мы все расскажем и покажем.