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Как развивается солнечная энергетика в мире и Центральной Азии, где искать свободные ниши для бизнеса
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Сегодня в 17:50

Как развивается солнечная энергетика в мире и Центральной Азии, где искать свободные ниши для бизнеса

Мы поговорили с директором по развитию самого крупного в Европе и СНГ завода по производству солнечных панелей и узнали о том, почему их завод находится в Грузии и как эта отрасль будет развиваться в странах Центральной Азии.

Шохрух Баратов — директор по развитию AIONRISE

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О бизнесе в Грузии и солнечной энергетике

Я сам из Узбекистана, с 2008 года живу за границей, являюсь директором и управляющим партнером завода в Кутаиси AIONRISE. Я занимаюсь развитием новых рынков, привлечением инвестиций и работаю над развитием бренда.

Завод AIONRISE был запущен в 2019 году, сегодня это самый большой завод по производству солнечных панелей в Европе и СНГ. Солнечная энергия уже давно не альтернативная, она уже основная. И такой будет не меньше ближайших 50 лет.

Мы запустили завод в Грузии, так как здесь либеральное законодательство, страна выходит к мировому океану через Черное море, основные наши поставщики находятся в логистической доступности, также Грузия входит во Всемирную торговую организацию, есть преференциальные торговые условия с США, Европой, Турцией и Индией. Также на территории страны есть free-зоны, где налоги с прибыли, импорта и экспорта равны нулю. Здесь достаточно либеральное трудовое законодательство и потенциальные сотрудники говорят на английском языке, что не вызывает проблем при обучении персонала.

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Новички в нашем бизнесе смотрят на цену продукта, а необходимо смотреть на среднюю цену энергии, которую вы вырабатываете. Когда вы ставите солнечную станцию, необходимо смотреть на то, какие компоненты вы будете туда ставить, какие у вас цели, за сколько времени вы должны окупиться, сколько эта станция должна приносить энергии и сколько у вас будет стоить киловатт в час. По таким расчетам, наша продукция конкурентна с китайским рынком, который производит до 85% всех солнечных панелей.

Солнечная энергетика — это самый растущий рынок по трудоустройству в мире. Есть страны, в которых этот рынок растет в геометрической прогрессии. Например, во Вьетнаме было объявлено, что страна переходит на солнечную энергетику. Были месяцы, когда до 90% своей продукции мы отправляли во Вьетнам.

Солнечная энергетика в Центральной Азии

Солнечная энергетика уже развивается в странах Центральной Азии, но не такими быстрыми темпами, как, например, в Турции, так как нам от Советского Союза досталась система центрального отопления. Люди пока не понимают, зачем это нужно и что необходимо энергию экономить, переходить на более экологичные способы ее выработки. Думаю, нам нужно еще 5-6 лет для полного развития понимания.

Все страны Центральной Азии субсидируют электричество, реальная его стоимость выше, чем платят граждане. Это приводит к абсолютной неэффективности экономики. Реальные налогоплательщики платят за тех, кто не может заплатить за электричество в полной мере.

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Самый большой развивающийся рынок после солнечной энергетики — это системы хранения энергии, то есть батареи, которые могут справиться с проблемой перебоев с электричеством. Эта ниша в странах Центральной Азии сейчас свободна, а с ней связаны дистрибуция, продажи, установка, проектирование, логистика.

На рынке есть крупные игроки, которые делят территории между собой. Одна из компаний — это Huawei. Но крупным компаниям всегда нужны дистрибьюторы на локальном рынке, чтобы продавать и устанавливать продукцию. Здесь малому и среднему бизнесу будет место на рынке.

На русском языке очень мало информации о рынке солнечной энергетики. Поэтому для работы в этом сегменте и изучении нужно знание английского языка, есть множество компаний и ассоциаций, которые занимаются обучением, тренингами именно по теме солнечной энергетики. Мы заинтересованы в развитии этого рынка. Поэтому на наш завод есть экскурсии, можно приехать, мы все расскажем и покажем.

Смотрите полную запись эфира на нашем YouTube-канале Dengi Media.


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#бизнес #грузия #технологии #экология #энергия
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