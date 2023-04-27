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Как Рауана Матаева из Кульсары стала звездой
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Главный

Сегодня в 15:45

Как Рауана Матаева из Кульсары стала звездой

Музыкальный проект Yeski Taspa, реализуемый при поддержке Jusan Bank, стал уникальной площадкой для начинающих артистов, предоставляя возможность заявить о своем таланте.

Одной из таких исполнительниц стала Рауана Матаева или Roona, 20-летняя певица из города Кульсары, которую выбрали подписчики путем голосования в социальных сетях. По словам участницы проекта, она узнала о проекте из Instagram и решила попробовать свои силы.

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Рауана приняла участие во втором сезоне Yeski Taspa, который призван переосмыслить музыкальное наследие Казахстана, где переплетаются известные произведения прошлого в современном стиле. Наряду со звездами, такими как Назима, Садраддин и Ayau, во втором сезоне Roona исполнила свою версию песни «Сен» группы Бәйтерек.


Рауана Матаева, начинающая певица

Сначала у меня были сомнения, но после я все же решилась участвовать в проекте. Когда узнала, что победила в голосовании, была безумно рада.

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Я всегда любила лирические песни. И когда организаторы предложили исполнить «Сен» группы Байтерек, я очень обрадовалась. Благодаря этой песни, мне удалось раскрыть красоту своего голоса. Спасибо организатором проекта Yeski Taspa и Jusan за поддержку.

Теперь в будущем хочу выпустить сольный альбом.

Раньше Рауана никогда не пела с группой, но ребята оказали ей большую поддержку, и все прошло успешно, хотя было и волнительно.

Важную роль в ее жизни сыграла мама, которая верила в ее талант и уверяла, что она станет популярной певицей. Сейчас Рауана учится на первом курсе Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова на отделении «Народное пение».

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Участие в проекте Yeski Taspa стало для Рауаны огромным опытом, который помог ей развиться как музыканту и исполнителю. Теперь певица смотрит в будущее с уверенностью и надеждой на успех в музыкальной индустрии.

Культура играет важную роль в жизни каждого из нас, и ее сохранение и развитие требуют такого же внимания, как медицина и наука. Благодаря финансовой поддержке Jusan, молодые и талантливые музыканты, такие как Рауана Матаева, могут реализовывать свои мечты и достигать успеха в музыкальной индустрии.


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