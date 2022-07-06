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Как работает торговая сеть Globus в Кыргызстане и за что ее любят жители Бишкека
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Сегодня в 13:50

Как работает торговая сеть Globus в Кыргызстане и за что ее любят жители Бишкека

Рассказываем о том, что такое торговая сеть Globus и в чем ее особенность.


Ксения Кочергина, город — Бишкек, директор по маркетингу компании Umai Group, @globuskg

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О компании

Umai Group начала деятельность в июле 2002 года. Сегодня это крупнейший FMCG-оператором на рынке Кыргызстана. Мы управляем тремя розничными сетями: «Народный», Globus и «Достор».

Globus — одна из крупнейших торговых сетей в Кыргызстане. Она насчитывает больше 40 магазинов. Это и гипермаркеты, и супермаркеты, и магазины формата «Экспресс», и магазины формата «Береке».

За что бренд любят горожане

Горожане выбирают и любят Globus, потому что знают, что у нас низкие цены, высокий уровень сервиса и широкий ассортимент. В каждом из наших форматов представлено различное количество товаров. В гипермаркетах — свыше 17 000, в супермаркетах — свыше 12 000, в магазинах формата «Экспресс» — свыше 8000.

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Еще у нас есть интернет-магазин globus-online.kg. Там размещены все товары, которые можно найти в магазинах сети. Покупки можно совершать в любом месте и в любое время.

Наша сеть известна кулинарной продукцией собственного производства. Есть большой выбор горячих блюд из мяса, курицы и рыбы, имеется разнообразие салатов, закусок, выпечки и десертов. Ежедневно повара выпускают больше 350 блюд.

Наша сеть известна кулинарной продукцией собственного производства

Мы создаем определенную культуру покупки. У нас работает сильная, слаженная команда профессионалов, которая болеет душой за общее дело. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы покупатель выбирал именно наши магазины. Для этого работаем над тем, чтобы превосходить ожидания клиентов, дарим им приятные эмоции. Развиваем клиентский сервис и вне стен магазинов. Всегда открыты к диалогу, принимаем и отвечаем на отзывы и комментарии — 24/7. Для этого у нас работает несколько support-центров.

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В наших сетях ежедневно совершают покупки больше 200 000 покупателей. Мы обеспечиваем рабочими местами больше 4000 кыргызстанцев. И ежегодно выплачиваем более миллиарда сом в качестве налоговых отчислений.

О планах

У нас есть глобальная цель: «Каждому кыргызстанцу — по Globus’y!». Мы открываем и продолжим открывать магазины в различных уголках нашей страны.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #городскойбизнес #globus
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.