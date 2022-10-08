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Как прошла Неделя моды в Париже: 5 самых ярких показов
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Сегодня в 15:45

Как прошла Неделя моды в Париже: 5 самых ярких показов

Модный месяц сезона весна-лето 2023 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже подошел к концу. Рассказываем, какие показы были самыми яркими на Неделе моды в Париже.


Перфоманс с Беллой Хадид на показе Coperni


Один из самых обсуждаемых моментов прошедшей Недели моды — это яркий перформанс с Беллой Хадид в главной роли.

Модель вышла на подиум в белье, и прямо на сцене на нее распылили платье из баллончиков. Это новая разработка дизайнера и ученого Манеля Торреса. Краска Fabricator — или «жидкий хлопок», который содержит смесь хлопковых и синтетических волокон, застыла прямо на теле и превратилась в идеальное платье.


Показ Balenciaga


Еще один всеми обсуждаемый показ — это шоу от Демны Гвасалии. Среди декораций: грязь, лужи, слякоть, кратеры от взрывов, приглушенный свет, эффектная музыка и даже специально созданный аромат. Эффект апокалипсиса или фильма ужасов — показ произвел впечатление на всех.


Показ Yeezy


Нашумевший закрыт показ, куда Канье пригласил всего 50 человек, вызвал неоднозначную реакцию зрителей и пользователей интернета.

Сама коллекция тоже получилась необычной и запоминающейся.


Показ Christian Dior


Еще один яркий перформанс. Коллекция Christian Dior посвящена Екатерине Медичи, французской королеве. В шоу участвовали хореографы Имре и Марне ван Опсталь и их артисты. А над сценографией работала художница Ева Джоспин.


Показ Saint Laurent


Впечатляющий показ в саду у подножия Эйфелевой башни. Зрители отметили, что и коллекция, и декорации были подобраны идеально.

Вдохновением послужила американская танцовщица Марта Грэм.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.