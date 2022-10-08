Как прошла Неделя моды в Париже: 5 самых ярких показов

Модный месяц сезона весна-лето 2023 в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже подошел к концу. Рассказываем, какие показы были самыми яркими на Неделе моды в Париже.
Перфоманс с Беллой Хадид на показе Coperni
Один из самых обсуждаемых моментов прошедшей Недели моды — это яркий перформанс с Беллой Хадид в главной роли.
Модель вышла на подиум в белье, и прямо на сцене на нее распылили платье из баллончиков. Это новая разработка дизайнера и ученого Манеля Торреса. Краска Fabricator — или «жидкий хлопок», который содержит смесь хлопковых и синтетических волокон, застыла прямо на теле и превратилась в идеальное платье.
Показ Balenciaga
Еще один всеми обсуждаемый показ — это шоу от Демны Гвасалии. Среди декораций: грязь, лужи, слякоть, кратеры от взрывов, приглушенный свет, эффектная музыка и даже специально созданный аромат. Эффект апокалипсиса или фильма ужасов — показ произвел впечатление на всех.
Показ Yeezy
Нашумевший закрыт показ, куда Канье пригласил всего 50 человек, вызвал неоднозначную реакцию зрителей и пользователей интернета.
Сама коллекция тоже получилась необычной и запоминающейся.
Показ Christian Dior
Еще один яркий перформанс. Коллекция Christian Dior посвящена Екатерине Медичи, французской королеве. В шоу участвовали хореографы Имре и Марне ван Опсталь и их артисты. А над сценографией работала художница Ева Джоспин.
Показ Saint Laurent
Впечатляющий показ в саду у подножия Эйфелевой башни. Зрители отметили, что и коллекция, и декорации были подобраны идеально.
Вдохновением послужила американская танцовщица Марта Грэм.