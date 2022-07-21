Как прийти в триатлон после 30 лет, сбросить лишний вес и стать успешнее в бизнесе благодаря спорту

Познакомились с участником BI Group Ironman Kazakhstan Данияром Жанабековым и узнали, что побудило его заниматься спортом, и как несмотря на лишний вес он принимал участие в стартах и пришел в форму, сбросив 53 килограмма.





Данияр Жанабеков, 34 года, город — Алматы, предприниматель, импорт и экспорт фруктов

Как пришел в триатлон





Четыре года назад я отмечал свое тридцатилетие с друзьями в Баку. В день своего рождения анализировал, к чему пришел, чего добился к 30 годам. Посмотрел на себя со стороны и понял, что недоволен своим физическим состоянием. У меня есть любящая семья, бизнес, но 138 килограм — это много, и я не хочу жить в таком весе. Принял решение заняться спортом.





По приезде я записался на индивидуальные уроки по плаванию. Приходил на тренировку к 8:00. Как раз передо мной заканчивалось занятие у группы любителей Ironman. Они обсуждали подготовку к стартам, показатели, улучшения. И меня это зацепило. Понял, что хочу стать таким же, как они, и даже сильнее и быстрее.

О подготовке





Я занимался в школе триатлона. Тренировался в группе, а не индивидуально. Я не ошибся: вокруг меня были единомышленники, что помогало не пропускать тренировки, соблюдать режим и проходить все этапы с легкостью.

Начинающим триатлетам я советую тоже заниматься в группе. В команде готовиться намного легче: всегда можно спросить совет, вместе потренироваться и просто пообщаться.





Главными правилами на тот момент было: не компклексовать и не ждать своей лучшей формы. Люди часто откладывают что-то в своей жизни, ожидая лучшей формы, времени, случая. Я же принял решение не откладывать то, что можно сделать сейчас. И благодаря этому быстро скинул лишние килограммы.

Про опыт участия в гонках





У меня сразу возникло желание принимать участие в гонках. Первым стартом я выбрал половинку Ironman в Турции в 2017 году. Перед участием нужно было ознакомиться, как проходят такие соревнования. Поэтому я принял участие в «олимпийке», которая проходила в Алматы на Сайране. На тот момент я весил около 125 килограмм и пришел к финишу последним. Финишировал за три часа и 30 минут.





Перед первым стартом я сильно волновался. Мы с тренером рассчитывали на определенный временной результат, и все прошло хорошо. После гонки чувствовал только, как болит все тело.

Как повлиял триатлон





Спорт кардинально изменил мою жизнь. Я стал терпеливее и выносливее, что сразу отразилось на моей работе. Я освоил тайм-менеджмент, стал ответственнее подходить ко всем вопросам.





Сегодня у меня за плечами несколько крупных стартов с неплохими результатами и сотни часов тренировок. Даже в пост я не прекращаю занятия. В этом году пробежал полумарафон. На шестой день после завершения поста принял участие на Чемпионате мира Ironman в США, показав отличный результат.

О планах





В этом году я приму участие в BI Group Ironman Kazakhstan и сделаю все, чтобы отобраться на Чемпионат Мира в Кайлуа-Коне. Организаторы заявили о 45 слотах. Учитывая мой опыт и спортивную форму, у меня есть все шансы завоевать слот на главную гонку года.





Материал подготовлен в партнерстве с BI Group Ironman Kazakhstan.