Как привлечь инвестиции в стартап: 8 возможностей для финансирования в Центральной Азии

Привлечь инвестиции — главная цель любого стартапа. Мы собрали список актуальных возможностей, которые помогут молодым проектам найти финансирование.
Первый финтех-акселератор Казахстана от Tech HubМФЦА, Mastercard и ФРИИ
Основная цель акселератора — выстраивание долгосрочного сотрудничества между банками Казахстана, стартапами и зрелыми технологическими компаниями. Участники акселератора получат возможность запустить пилот с банками страны и поддержку от Tech Hub и Mastercard.
Какие решения ищут: цифровые банковские продукты, инновации в телефонии, автоматизация процессов, геймификация, управление персоналом, инструменты для развития продаж/работы с клиентами, информационная безопасность.
Условия участия: наличие минимальной версии продукта, команды от двух человек и юридического лица.
Дедлайн заявок: 23 ноября
PwC Venture Hub
PwC Venture Hub предлагает технологическим компаниям разных стадий участие в программе открытых инноваций, которая проводится в сотрудничестве с венчурным фондом YellowRockets.vc. Программа дает участникам возможность построить взаимовыгодные партнерские отношения с PwC, а также получить доступ к клиентам и экспертизе одного из мировых лидеров рынка консалтинга и аудита. Сейчас участники проводят программу дистанционно.
Направление поиска проектов: кибербезопасность, искусственный интеллект, отраслевые решения, онлайн-обучение, RiskTech, RegTech & Compliance, AR/VR, Internetof things, HRTech & Wellbeing, Automation.
Критерии для участников: команда не менее двух человек, продукт на уровне не ниже зрелого прототипа, готовность сотрудничать.
DeСarbonization_Tech
Японская ассоциация ROTOBO совместно с российско-японской ассоциацией INNOVATIONS BRIDGE запускает программу для технологических стартапов из СНГ, занимающихся декарбонизацией.
Ищут следующие направления проектов: производство, транспортировка и утилизация водорода и аммиака, использование возобновляемых источников энергии, цифровые технологии для измерения, контроля и визуализации выбросов CO2, экономика замкнутого цикла, технологии, направленные на энергосбережение, включая цифровые.
Дедлайн для заявок: 22 ноября
KBTU Startup Incubator
Цель инкубатора — помочь развитию молодежных стартап-проектов в сфере высоких технологий и информационных технологий.
Главный критерий отбора — в составе команды должен быть студент, магистрант, выпускник или сотрудник КБТУ.
Отбор осуществляется в следующих сферах: робототехника, энергообеспечение, системы обеспечения безопасности, автоматизация промышленности, образование, экология, мобильные технологии, big data, умный дом, умный город, интернет вещей, электронная коммерция.
Участников, прошедших инкубатор ждут: пиар и поддержка в СМИ, инвестиции на создание компании, помощь в привлечении новых инвесторов.
Plug and Play Kazakhstan
Начиная с 2006 года, Plug and Play, мировой гигант IT-индустрии, ускоряет запуск и развитие стартапов, помогая им находить новые market-fit посредством работы с корпорациями, а также непосредственно инвестируя в них.
Участники получат возможность представить свой продукт или IT-решение крупным корпорациям, получить менторство от PnP и обширную сеть контактов венчурных фондов.
Акселерация ищет такие решения: технологии для взаимодействия с клиентами, доставка груза, автоматизация процессов, дистанционная диагностика, беспилотные летательные аппараты, решения для транспортных компаний, виртуальное техническое обучение персонала.
Qaztech Ventures
Qaztech Ventures содействует развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования. С помощью команды QTV можно подать заявку на участие в трех инвестиционных программах:
— 500 STARTUPS V, L.P. — одна из ведущих американских компаний по управлению венчурными фондами в Кремниевой долине.
Фонд рассматривает такие инвестиционные приоритеты: IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями.
— QUEST VENTURES ASIA FUND II, L.P. — сингапурский венчурный фонд, который ищет технологичные проекты для инвестиций во всех отраслях экономики.
— Kazakhstan Digital Accelerator — первый в регионе акселератор стартапов мирового класса, с представительством в Нур-Султане. Цель программы —повышение конкурентоспособности и капитализация технологических компаний, которые смогут в будущем выйти на рынки Юго-Восточной Азии.
Основные критерии отбора:
— масштабируемая бизнес-модель
— готовый продукт и/или услуга, основанные на цифровых технологиях, и подходящие и ориентированные на крупные интернет-сообщества
— стартап планирующий поднять свой следующий раунд через 18 месяцев
— компании, которые зарегистрированы в Казахстане или имеют, по меньшей мере одного учредителя, являющегося гражданином страны.
Условия для получения инвестиций в Qaztech Ventures:
— бизнес на предоставлении software продуктов или интернет-платформ
— компания не должна перепродавать товары и услуги и иметь значительную оффлайн-составляющую
— должен быть продукт и клиенты, которые им пользуются
— у продукта есть потенциал роста до оборота $1 миллиард
— есть долгосрочные конкуренты и преимущества перед ними
— команда от двух человек, которые занимается проектом фултайм
— в команде есть CEO, CTO, ответственный за продажи.