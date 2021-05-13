Как правильно провести распродажу. 10 советов от опытного предпринимателя

10 простых советов, как провести распродажу:







1. Честные скидки. Никогда не злоупотребляйте доверием покупателей, не поддавайтесь на идею: поднять цены за неделю до распродажи, а потом поставить скидки. Доверие важнее. Не пишите: «Скидки 90%», — если с такой скидкой продается один товар из тысячи.

2. Много купить, чтобы много продать. Обязательно делайте закупки специально под распродажу, не ограничивайтесь распродажей неликвидов.

3. Готовьтесь заранее. Распродажа — это не агония, а продуманное действие, которое должно быть отражено заблаговременно в маркетинговом календаре.

4. Точность планирования — важнейший фактор успеха, выбирая между «недозаказать и получить недовольных клиентов» и «перезаказать и получить товарные излишки», я всегда за второй вариант.

5. Всегда рекламируйте распродажу. Это отличный шанс улучшить конверсию и получить новых клиентов.

6. Мерчандайзинг — ключ к успеху. Создайте атмосферу распродажи: горы товара (лучше меньше да лучше), первый баннер на сайте, яркие POS-материалы, вовлеченность консультантов, ощущение выгодной сделки — здесь и сейчас.

7. Вовлекайте поставщиков. Проводите тендеры, для них это уникальный шанс увеличить продажи, а за это всегда нужно просить скидки, которые не позволят вашей марже, на период акции, сильно упасть.

8. Готовность инфраструктуры для взрывного роста продаж. Проверьте возможности доставки, складов, персонала в магазинах — уровень сервиса должен оставаться на высоком качестве.

9. Анализируйте ключевые метрики. Обязательно поставьте заранее цели и определите критерии успеха. Например, рост продаж, количество новых клиентов, увеличение частотности покупок, снижение неликвидных остатков.

10. Эффективность. Подведите финансовые итоги, насколько рост расходов и снижение маржи скомпенсировалось ростом валового дохода. Бизнес есть бизнес.





Источник: Instagram Михаила Кучмента.