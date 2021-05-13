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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как правильно провести распродажу. 10 советов от опытного предпринимателя
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Сегодня в 12:51

Как правильно провести распродажу. 10 советов от опытного предпринимателя

10 простых советов, как провести распродажу:


michael_kuchment_

1. Честные скидки. Никогда не злоупотребляйте доверием покупателей, не поддавайтесь на идею: поднять цены за неделю до распродажи, а потом поставить скидки. Доверие важнее. Не пишите: «Скидки 90%», — если с такой скидкой продается один товар из тысячи.

2. Много купить, чтобы много продать. Обязательно делайте закупки специально под распродажу, не ограничивайтесь распродажей неликвидов.

3. Готовьтесь заранее. Распродажа — это не агония, а продуманное действие, которое должно быть отражено заблаговременно в маркетинговом календаре.

4. Точность планирования — важнейший фактор успеха, выбирая между «недозаказать и получить недовольных клиентов» и «перезаказать и получить товарные излишки», я всегда за второй вариант.

5. Всегда рекламируйте распродажу. Это отличный шанс улучшить конверсию и получить новых клиентов.

6. Мерчандайзинг — ключ к успеху. Создайте атмосферу распродажи: горы товара (лучше меньше да лучше), первый баннер на сайте, яркие POS-материалы, вовлеченность консультантов, ощущение выгодной сделки — здесь и сейчас.

7. Вовлекайте поставщиков. Проводите тендеры, для них это уникальный шанс увеличить продажи, а за это всегда нужно просить скидки, которые не позволят вашей марже, на период акции, сильно упасть.

8. Готовность инфраструктуры для взрывного роста продаж. Проверьте возможности доставки, складов, персонала в магазинах — уровень сервиса должен оставаться на высоком качестве.

9. Анализируйте ключевые метрики. Обязательно поставьте заранее цели и определите критерии успеха. Например, рост продаж, количество новых клиентов, увеличение частотности покупок, снижение неликвидных остатков.

10. Эффективность. Подведите финансовые итоги, насколько рост расходов и снижение маржи скомпенсировалось ростом валового дохода. Бизнес есть бизнес.


Источник: Instagram Михаила Кучмента.

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