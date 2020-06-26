Как поступить в вузы Англии и почему быть студентом в Лондоне — это незабываемый опыт

Алиса Зверева, 24 года, город — Лондон, студент, @vkusno.diet
О себе и поступлении
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но уже шесть лет живу в Лондоне. Сначала изучала здесь биохимию в UCL, потом получила стипендию на PhD по раковой биологии.
Моя специальность мало где преподается на высоком уровне. Из-за этого выбор был небольшим. Лидеры в этой сфере — Великобритания и Америка, и к тому же я с детства изучала английский. Выбрала Великобританию.
Ожидания касательно образования оправдались. А других у меня не было, потому что я понимала, что туристу везде хорошо, а если переезжать жить куда-либо, то в каждой стране найдутся свои минусы. Вопрос в том, насколько ты готов мириться с этими минусами и насколько плюсы для тебя перевешивают. На мой взгляд, это хорошая страна для образования и карьеры, но для жизни она не подходит.
Об особенностях обучения
Высшее образование в Англии отличается от высшего образования в России почти всем: организацией учебного процесса, количеством и качеством информации, порядками проведения аттестаций. Многое зависит от конкретной специальности.
Здесь строгие дедлайны и просьбы об отсрочке не действуют
Образование короче, потому что сразу начинаются профильные предметы. А в России на первом курсе — история, русский, физкультура, даже если ты физик. Считаю, такой широкий общеобразовательный подход хорош для школьного образования. Но для высшего образования считаю это минусом, ведь его суть — в получении узкой специализации.
Здесь строгие дедлайны и просьбы об отсрочке не действуют. Отсрочка может быть только по серьезной медицинской причине, но придется заполнять кучу документов, собирать доказательства, и даже в этом случае не факт, что отсрочку дадут.
Много времени уходит на изучение предмета самостоятельно. После каждой лекции выдают огромный список дополнительной литературы, и получить «отлично» на экзамене можно только показав, что ты владеешь этим дополнительным материалом.
Много ценной практики, что важно для моей специальности.
О сообществе русскоязычных
Русских студентов в Лондоне много. Но я поддерживаю контакт с немногими из них. Хотя в моем окружении преобладают русскоговорящие, например, латыши, эстонцы.
О студенческой жизни в Лондоне
Студенческая жизнь в Лондоне насыщенная. В каждом вузе много сообществ по интересам. От русского сообщества до танцев на пилоне. Они организовывают свои классы и мероприятия. Также есть общие мероприятия для всех студентов.
О планах
Мне предстоит еще два года учиться в аспирантуре, поэтому с планами пока не определилась. Но я не хотела бы оставаться в Великобритании.
Татьяна Лелека, 41 год, город — Лондон, предприниматель, @tania.leleka
О себе и поступлении
В Англию я приехала год назад из Украины. Учеба в Лондоне — моя мечта с детства. Я получила два образования, работала, вышла замуж, но не забыла о желании учиться в Лондоне. Подавала документы в разные вузы, куда меня принимали, но без гранта. А когда грант подтвердили, я получила отказ в визе. Это было 15 лет назад.
Учеба в Лондоне была моей заветной мечтой с детства
Спустя время я увидела объявление, что лондонское отделение Glasgow Caledonian University предлагает гранты на специальность Luxury Brand Marketing. Я вспомнила школьные годы и за 10 дней подготовилась к IELTS. В итоге грант я не получила, но оформила обучение за свой счет.
Студент в Англии имеет право привезти с собой всю семью, и в этот период ребенок может учиться в обычной английской школе бесплатно. Сейчас я учусь в университете в Лондоне, а мой сын — в Kingsley Academy в восьмом классе.
Ожидания оправдались целиком. Страна прекрасная, университет чудесный, люди восхитительные. Но надо быть готовым, что жизнь здесь кардинально отличается.
Все другое — машины едут наоборот, пешеходы ходят наоборот, розетки с тремя вилками, сосиски в консервных банках, два отдельных крана на холодную и горячую воду, все всегда извиняются. Такие мелочи постоянно вытаскивают тебя из зоны комфорта и заставляют развивать оба полушария.
Об особенностях обучения
Система образования построена на том, чтобы заставить тебя мыслить и самостоятельно найти информацию. В университете ничего не разжевывают, ставят в условия, при которых ты постоянно совершаешь собственные открытия. Когда втянешься и начинаешь понимать, как все работает, это доставляет удовольствие.
О студенческой жизни в Лондоне
Я учусь, параллельно работаю онлайн, занимаюсь сыном. Это заполняет весь мой день. По возможности мы ходили в кино, кафе, по музеям и просто на прогулки в парки и красивые места. Каждая улица, каждый дом — произведение искусства.
О сообществе русскоязычных
В моей группе русскоязычных студентов мало. Русский язык в университете я слышала только пару раз. Но когда слышишь знакомую речь — это сближает. Я подружилась с замечательной девушкой из Москвы. Она учится на моем факультете в параллельной группе, именно благодаря ее поддержке я сориентировалась и включилась в процесс.
О планах
Я редко планирую что-то в жизни, исхожу не из своих сильных сторон, а из слабых. Каждый раз пробую, спотыкаюсь, иду дальше и пробиваю себе вход в новое пространство.
Анна Харди, 34 года, город — Лондон, студент факультета биомедицинских наук, @londongul
О себе и поступлении
Я родом из Украины, Полтава. В Лондон переехала в 2009 году по работе и осталась. Почти 10 лет проработала медицинским представителем, но вернулась в клиническую медицину и в 2019 году поступила в St George’s University of London на Biomedical science. Этот факультет готовит ученых для работы в медицинских исследованиях, специалистов патологических лабораторий и разработки новых лекарственных препаратов и вакцин.
Об особенностях обучения
Наш университет расположен в госпитале, что дает возможность видеть, как наука применяется в клинической практике. Университет оборудован современными научными лабораториями, симуляционными станциями для усовершенствования клинических навыков и даже патологоанатомической базой для практических занятий по анатомии.
Британское образование ценится везде в мире
Методы обучения в университетах Великобритании делятся на традиционные и проблемные. Первый включает лекции и семинары, второй подразумевает самостоятельный поиск новых знаний и способов действия. В медицинских университетах все чаще используется проблемное обучение, потому что оно помогает развить критическое мышление и навыки работы в команде. А это важно для медицинской практики или работы в клинических исследованиях.
Британское образование ценится в мире, но есть несколько нюансов, которые нужно учесть перед поступлением в вуз. Первое — обучение и жизнь в Лондоне — дорогое удовольствие, для иностранных студентов практически нет финансовой помощи от государства. Второе — после окончания университета вам дадут визу на год, чтоб найти работу, но ее сложно продлить. Третье — академическая нагрузка в местных университетах на порядок выше, чем в странах СНГ.
О студенческой жизни в Лондоне
В моем университете динамичная и интересная студенческая жизнь. Студенты начальных курсов обычно селятся в студенческой резиденции недалеко от госпиталя. На территории есть огромный бар исключительно для студентов, около 40 клубов по интересам, начиная от академических, заканчивая социальными и спортивными, которые проводят мероприятия каждый день.
Просто быть студентом в Лондоне — это уже незабываемый опыт на всю жизнь. Лондон славится культурой и динамикой. Каждый может найти развлечение на любой вкус и кошелек: бесплатные музеи и галереи, музыкальные фестивали, спортивные мероприятия, всевозможные рестораны и ночные клубы.
О сообществе русскоязычных
В Лондоне много русских студентов, но в отличие от Германии и США они не создают русские общины, а интегрируются в общество и находят местных друзей. На мой взгляд, это помогает лучше узнать страну и облегчить адаптацию.
О планах
После окончания курса планирую продолжить обучение на медицинском факультете. Университет дает возможность перевестись на лечебное дело и окончить учебу на биомедицинском факультете одновременно. Я смогу получить два высших образования по цене одного. В будущем планирую остаться в Лондоне в качестве практикующего врача, возможно, защитить PhD и совмещать клиническую практику с научными исследованиями или преподаванием на кафедре в медицинском вузе.