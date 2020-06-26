Как поступить в вузы Англии и почему быть студентом в Лондоне — это незабываемый опыт

Алиса Зверева, 24 года, город — Лондон, студент, @vkusno.diet













О себе и поступлении

Об особенностях обучения

Здесь строгие дедлайны и просьбы об отсрочке не действуют

О сообществе русскоязычных

О студенческой жизни в Лондоне

О планах

Татьяна Лелека, 41 год, город — Лондон, предприниматель, @tania.leleka









О себе и поступлении

Учеба в Лондоне была моей заветной мечтой с детства

Об особенностях обучения

О студенческой жизни в Лондоне

О сообществе русскоязычных

О планах





Анна Харди, 34 года, город — Лондон, студент факультета биомедицинских наук, @londongul









О себе и поступлении

Об особенностях обучения

Британское образование ценится везде в мире

О студенческой жизни в Лондоне





О сообществе русскоязычных

О планах

Сначала изучала здесь биохимию в UCL, потом получила стипендию на PhD по раковой биологии.Из-за этого выбор был небольшим. Лидеры в этой сфере — Великобритания и Америка, и к тому же я с детства изучала английский. Выбрала Великобританию.А других у меня не было, потому что я понимала, что туристу везде хорошо, а если переезжать жить куда-либо, то в каждой стране найдутся свои минусы. Вопрос в том, насколько ты готов мириться с этими минусами и насколько плюсы для тебя перевешивают. На мой взгляд, это хорошая страна для образования и карьеры, но для жизни она не подходит.Многое зависит от конкретной специальности.А в России на первом курсе — история, русский, физкультура, даже если ты физик. Считаю, такой широкий общеобразовательный подход хорош для школьного образования. Но для высшего образования считаю это минусом, ведь его суть — в получении узкой специализации.Отсрочка может быть только по серьезной медицинской причине, но придется заполнять кучу документов, собирать доказательства, и даже в этом случае не факт, что отсрочку дадут.После каждой лекции выдают огромный список дополнительной литературы, и получить «отлично» на экзамене можно только показав, что ты владеешь этим дополнительным материалом.Но я поддерживаю контакт с немногими из них. Хотя в моем окружении преобладают русскоговорящие, например, латыши, эстонцы.В каждом вузе много сообществ по интересам. От русского сообщества до танцев на пилоне. Они организовывают свои классы и мероприятия. Также есть общие мероприятия для всех студентов.Но я не хотела бы оставаться в Великобритании.Учеба в Лондоне — моя мечта с детства. Я получила два образования, работала, вышла замуж, но не забыла о желании учиться в Лондоне. Подавала документы в разные вузы, куда меня принимали, но без гранта. А когда грант подтвердили, я получила отказ в визе. Это было 15 лет назад.Я вспомнила школьные годы и за 10 дней подготовилась к IELTS. В итоге грант я не получила, но оформила обучение за свой счет.Сейчас я учусь в университете в Лондоне, а мой сын — в Kingsley Academy в восьмом классе.Страна прекрасная, университет чудесный, люди восхитительные. Но надо быть готовым, что жизнь здесь кардинально отличается.Такие мелочи постоянно вытаскивают тебя из зоны комфорта и заставляют развивать оба полушария.В университете ничего не разжевывают, ставят в условия, при которых ты постоянно совершаешь собственные открытия. Когда втянешься и начинаешь понимать, как все работает, это доставляет удовольствие.Это заполняет весь мой день. По возможности мы ходили в кино, кафе, по музеям и просто на прогулки в парки и красивые места. Каждая улица, каждый дом — произведение искусства.Русский язык в университете я слышала только пару раз. Но когда слышишь знакомую речь — это сближает. Я подружилась с замечательной девушкой из Москвы. Она учится на моем факультете в параллельной группе, именно благодаря ее поддержке я сориентировалась и включилась в процесс.Каждый раз пробую, спотыкаюсь, иду дальше и пробиваю себе вход в новое пространство.В Лондон переехала в 2009 году по работе и осталась. Почти 10 лет проработала медицинским представителем, но вернулась в клиническую медицину и в 2019 году поступила в St George’s University of London на Biomedical science. Этот факультет готовит ученых для работы в медицинских исследованиях, специалистов патологических лабораторий и разработки новых лекарственных препаратов и вакцин.Университет оборудован современными научными лабораториями, симуляционными станциями для усовершенствования клинических навыков и даже патологоанатомической базой для практических занятий по анатомии.Первый включает лекции и семинары, второй подразумевает самостоятельный поиск новых знаний и способов действия. В медицинских университетах все чаще используется проблемное обучение, потому что оно помогает развить критическое мышление и навыки работы в команде. А это важно для медицинской практики или работы в клинических исследованиях.Первое — обучение и жизнь в Лондоне — дорогое удовольствие, для иностранных студентов практически нет финансовой помощи от государства. Второе — после окончания университета вам дадут визу на год, чтоб найти работу, но ее сложно продлить. Третье — академическая нагрузка в местных университетах на порядок выше, чем в странах СНГ.Студенты начальных курсов обычно селятся в студенческой резиденции недалеко от госпиталя. На территории есть огромный бар исключительно для студентов, около 40 клубов по интересам, начиная от академических, заканчивая социальными и спортивными, которые проводят мероприятия каждый день.Лондон славится культурой и динамикой. Каждый может найти развлечение на любой вкус и кошелек: бесплатные музеи и галереи, музыкальные фестивали, спортивные мероприятия, всевозможные рестораны и ночные клубы.На мой взгляд, это помогает лучше узнать страну и облегчить адаптацию.Университет дает возможность перевестись на лечебное дело и окончить учебу на биомедицинском факультете одновременно. Я смогу получить два высших образования по цене одного. В будущем планирую остаться в Лондоне в качестве практикующего врача, возможно, защитить PhD и совмещать клиническую практику с научными исследованиями или преподаванием на кафедре в медицинском вузе.