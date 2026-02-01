Как поступить в University of Toronto — лучший вуз Канады

University of Toronto входит в число ведущих университетов мира и ежегодно принимает студентов со всего мира. Мы поговорили со студентами университета и узнали, почему они выбрали UofT, как проходило поступление и какие карьерные возможности открывает университет.

Дамир Алибаев, 19 лет, город — Торонто, студент, @8_alibayev_8

О выборе вуза

Я ориентировался на рейтинг в моей дисциплине — Electrical and Computer Engineering, а также на возможности, которые университет предоставляет студентам. В University of Toronto есть программа Сooperative Еducation: 8-12 месяцев оплачиваемой инженерной работы после третьего курса. Это помогает при трудоустройстве.

О поступлении

Процесс поступления включал заполнение заявки, сбор портфолио, написание эссе. Также нужно было пройти через видео-ответы на вопросы — формат похож на интервью, но без интервьюера. Это был один из самых сложных этапов, так как дается всего одна попытка.

На первом месте среди требований к кандидатам — академическая успеваемость. Практически все абитуриенты подаются с хорошими оценками. Внеклассные достижения и эссе тоже важны, именно они помогают выделиться среди других сильных студентов.

Об особенностях обучения

Нагрузка для студентов-инженеров высокая. Первые два года учебы — почти как полноценная работа — с 09:00 до 17:00. Система курсов отличается от казахстанской: в University of Toronto изучают другие предметы, а уровень академической сложности выше.

Помимо лекций, есть Tutorials, где Teaching Assistant помогает разбирать материал и практиковаться, а также имеются лабораторные работы.





Большинство тестов и экзаменов проверяют ассистенты преподавателя — обычно магистранты. Можно подать запрос на пересмотр работы, в этом случае дают подробный фидбек. Кроме того, у профессоров есть Оffice hours, куда студенты могут приходить с вопросами по темам и экзаменам. Также всегда можно подойти после лекции и уточнить непонятные моменты или просто поговорить.

О возможностях для студентов

В University of Toronto функционирует собственная платформа, где компании размещают вакансии специально для студентов. Также работает карьерный центр, который помогает с составлением резюме, подготовкой к интервью и поиском работы.

Ярмарки вакансий проходят один-два раза в семестр, и там можно сразу податься на работу. С университетом активно сотрудничают крупные компании, такие как AMD и Intel.

Диплом выпускника University of Toronto открывает доступ к канадским и западным компаниям и упрощает трудоустройство. В Канаде ценится местный опыт, который можно получить через программу cooperative education. Кроме того, нельзя забывать о большой сети выпускников.

Рекомендации

Начинайте подготовку заранее. Трезво оценивайте свои возможности и цели. Не сдавайтесь после неудач.

Важно понимать, что поступление в университет — не конечная цель, а этап на пути к будущей карьере. Обучаясь в местных вузах, тоже можно добиться многого, существует достаточно успешных примеров.

Abdulloh Erkinov, 20 лет, город — Торонто, студент, @abduloh.erkinov

О выборе вуза

Я выбрал University of Toronto, потому что он стабильно входит в топ мировых университетов и дает сильную академическую базу, особенно в экономике, data-направлениях и социальных науках. Но дело не только в рейтингах. В UofT ценят самостоятельное мышление и предоставляют студентам свободу: можно попробовать разные направления и уже потом осознанно выбрать, чем хочешь заниматься дальше.

О поступлении

Процесс поступления непростой, но понятный, если все заранее структурировать. Мне, как международному студенту, было сложно выделиться среди других. Нужно не просто показать хорошие оценки, а объяснить, какой ты человек и почему можешь быть интересен университету. Больше всего времени и энергии ушло на мотивационные эссе и тщательную проверку каждой мелочи.

GPA важен, но решает далеко не все. В UofT смотрят на кандидатов комплексно. Оценки показывают, что ты справишься с учебной нагрузкой, а рекомендации и внеучебные активности помогают понять твой характер, мотивацию и лидерские качества.

Об особенностях обучения

Главное отличие учебы здесь — уровень самостоятельности. В University of Toronto никто не будет вести тебя за руку: ты сам отвечаешь за дедлайны, планирование и процесс обучения. Учеба идет в более быстром темпе, много обсуждений и самостоятельной работы.

В UofT сложно, особенно поначалу. Помогают хорошая дисциплина и готовность вовремя попросить помощь.





Оценивание строится на комбинации экзаменов, заданий, проектов и участия в занятиях. Преподаватели и ассистенты открыты к общению, дают подробную обратную связь, особенно по письменным работам. Студентов поощряют посещать office hours, задавать вопросы и постоянно улучшать результаты.

О возможностях для студентов

В UofT хорошо развита система поддержки: центры академического письма, консультанты, менторы, библиотеки, возможности для участия в исследованиях. В плане карьеры тоже много всего: карьерные центры, нетворкинг, встречи с работодателями, ярмарки стажировок. К тому же жизнь в Торонто — это доступ к крупным компаниям, стартапам, банкам и некоммерческим организациям.

Диплом UofT котируется по всему миру. Выпускники работают в финансах, технологиях, консалтинге, науке, стартапах. Репутация университета облегчает путь, но решающим фактором остается то, как вы использовали годы обучения и какие навыки развили.

Рекомендации

Начинайте готовиться заранее и не паникуйте. Важно выстроить прочную базу и разобраться в своих интересах. Последовательность, любопытство и искренность в заявке — ключевые качества. Топ-университетам нужны не идеальные кандидаты, а живые люди с амбициями и осознанием выбора именно этого пути.