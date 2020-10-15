Как поступить в университет Лиги Плюща. 10 советов от студентов и выпускников

1. Очевидно, но очень важно — займитесь усиленной подготовкой
Арман Сулейменов, родной город — Астана, предприниматель, выпускник Princeton University
Мой совет тем, кто сейчас оканчивает школу — поработайте усиленно пару лет, чтобы попасть в хорошую лигу, «хороший аквариум», где вас будут окружать интересные «рыбы». Это даст преимущество в первые пять лет после окончания вуза. Наверное, это незаслуженно, но общество привыкло вешать ярлыки, и если ты учился в хорошем вузе, то к тебе будет соответствующее отношение. А после окончания университета важно быстро выпрыгнуть из этого аквариума и не жить прошлым, а развиваться, думать о будущем и создавать что-то новое.
2. Как приятный бонус — участвуйте в олимпиадах
Селимжан Чалышкан, родной город — Алматы, студент Harvard University
Я думаю, поступить в Гарвард помогло то, что я участвовал в олимпиадах. С 9 класса я участвовал в республиканской олимпиаде по биологии. В 11 классе получил золото на республиканской олимпиаде, потом попал в сборную Республики Казахстан. А поехав на международную олимпиаду, был удостоен бронзовой медали.
3. Выбирайте конкретную программу и аргументируйте, почему вам нужна именно она
Рауан Кенжехан, 41 год, город — Алматы, генеральный директор Bilim Media Group, учился в Harvard University
В американских вузах есть особенность — наличие множества разных программ по любым направлениям. Когда вы поступаете, нужно изучить эти программы: как называются, как структурированы, какие люди туда вовлечены. При подаче документов показать, что вы поступаете не просто в университет, а на конкретную программу. Что ваш опыт и планы четко связаны именно с ней. Что вы знаете профессоров, которые будут там работать, и хотите учиться именно у них. Если вы покажете искренний интерес, аргументируете, как программа поможет вам в будущем, скорее всего, вас пригласят на обучение.
Владимир Кирилин, родной город — Москва, исследователь-математик, аспирант Princeton University
Важнее экзаменов Statement of Purpose — письмо на пару страниц. Вы пишете о том, что именно ждете от программы и чем рассчитываете заниматься. Желательно подстраивать его под профессоров университета.
4. Подчеркните, что вы разделяете ценности выбранного университета
Шынгыс Мукан, место рождения — Шардара, журналистика, государственная служба, выпускник Harvard University
Для приемной комиссии важно, почему кандидат выбрал именно этот университет. Нужно доказать приверженность идеалам и ценностям университета, еще до поступления знать профессоров и чему хочешь научиться у них.
5. Позаботьтесь о качественных рекомендательных письмах
Владимир Кирилин, родной город — Москва, исследователь-математик, аспирант Princeton University
Главный пункт — наличие рекомендаций. У меня было три письма от профессоров, которые знали меня по научной и учебной деятельности в РФ.
6. Подготовьте хорошее эссе, которое раскроет вас как личность — это может стать определяющим фактором
Мадина Арапова, родной город — Астана, студент University of Pennsylvania
К концу десятого класса нужно сформировать свою историю, увлечь приемную комиссию через эссе, которые являются важным фактором при отборе.
Для представителей университета всегда важна личность. Важно, чтобы тебя что-то вдохновляло, а своей энергией ты заряжал окружающих. К примеру, я увлекаюсь химией, исследованиями в сфере нанотехнологий, а также волонтерской деятельностью.
Куаныш Ергалиев, родной город — Костанай, выпускник Harvard University
Приемная комиссия уделяет внимание личным историям. Еще со школы я участвовал в международных олимпиадах, был призером. Развивал в себе определенные качества.
7. Если боитесь ошибиться, воспользуйтесь услугами консалтингового агентства
Жания Адилова, город — Нью-Йорк, директор филиала фонда инноваций «Тенгри», училась в Harvard University
Рекомендую воспользоваться услугами консалтингового агентства, которое поможет правильно и вовремя собрать все необходимые документы.
8. Пообщайтесь со студентами выбранного университета
Жания Адилова, 37 лет, город — Нью-Йорк, директор филиала фонда инноваций «Тенгри», училась в Harvard University
Можно написать студентам или профессорам университета, чтобы задать им интересующие вас вопросы.
Айнура Жакупова, родной город — Астана, выпускница Columbia University
Главный совет — заранее собирать информацию и устанавливать контакты. Это касается и поступления: нынешние студенты и выпускники могут поделиться рекомендациями, которые могут сыграть ключевую роль при подготовке документов в университет.
9. Продемонстрируйте готовность делиться личным жизненным опытом
Гуля Жакупова, родной город — Семей, социальный работник, выпускник Columbia University
До поступления в магистратуру я работала в разных сферах: финансовой, социальной, образовательной. У меня был опыт, которым я могла поделиться. А в американском образовании, особенно в магистратуре, ценится личное мнение и опыт человека.
10. И самое главное, будьте самим собой
Селимжан Чалышкан, родной город — Алматы, студент Harvard University
Совет, который дает приемная комиссия и сами студенты — быть самим собой от начала и до конца, не лгать и не приписывать себе достижения, которые не являются вашими.
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