Как попасть в Meta, Tesla и ООН. 10 стажировок за рубежом

Стажировка Aalto Science Institute в Финляндии





Возможность для студентов и магистрантов поучаствовать в тематических исследованиях.

Направления: школы науки, инженерии, химической инженерии, электротехники, бизнеса и искусства, дизайна и архитектуры.

Кандидаты должны заполнить заявку и предоставить сертификат о владении языком.

Средняя продолжительность: 12 недель

Минимальная заработная плата: 1800 € / месяц

Дедлайн: 31 января 2022 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка Lunar & Planetary Institute в США





Летние программы для специалистов в области планетологии.

Предпочтение будет отдано студентам, специализирующимся в области физических или естественных наук, инженерии, информатики или математики.

Кандидаты должны предоставить планы проектов и отчеты об академической деятельности.

Продолжительность: 10 недель

Размер стипендии: $7300 на проживание, питание, транспорт

Дедлайн: 13 декабря 2021 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка CERN в Швейцарии





Возможность научного исследования для студентов бакалавриата и магистратуры в области инженерии, информатики, физики или математики.

Кандидаты должны предоставить два рекомендательных письма, мотивационное эссе и сертификат владения английском языком. Желательно также владение французским.

Продолжительность: от 8 до 13 недель

Заработная плата: 90 швейцарских франков в день

Дедлайн: 31 января каждого года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка National Institute of Genetics в Японии





Для студентов бакалавриата и магистратуры, нацеленных на продолжение академической деятельности в генетике и смежных дисциплинах.

Кандидаты должны предоставить два рекомендательных письма, мотивационное эссе и транскрипт с оценками GPA.

Продолжительность: 6 недель

Оплачиваются все затраты, но нет заработной платы.

Дедлайн: 7 января 2022 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировки от United Nations





ООН принимает студентов и работников, которые хотят повысить квалификацию и приобрести новый опыт работы и исследований. Можно выбрать из десяти направлений, в каждом из которых разные программы. Продолжительность зависит от типа программы.

Кандидаты должны свободно владеть одним из этих языков: английский, французский, арабский, китайский, испанский, русский, сдать резюме и сопроводительное письмо.

Дедлайн: зависит от выбранной программы.

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка в Meta — Facebook





Компания принимает заявки на участие в 2022 году в Лондоне. Стажеры смогут работать над новыми продуктами Facebook и тестировать их.

Кандидаты должны быть студентами программы бакалавриата или магистратуры в сфере компьютерных наук или смежной области, иметь опыт работы с разработкой приложений и написания многоразового кода.

Продолжительность: 12 недель

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка от USC University of Southern California





Летняя стажировка для программистов в Лос-Анджелесе. Стажеры будут участвовать в проектах в сфере машинного обучения, перевода, статистического моделирования и компьютерной лингвистики.

Кандидаты должны быть зачислены в университет на очную программу, иметь базовые знания программирования.

Продолжительность: июнь-август 2022 года

Дедлайн: 28 января 2022 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка Maurice R. Greenberg World Fellows Program





Стажировка проходит в кампусе Йельского университета. Программа каждый год ориентируется на представителей разных специализаций и разных стран.

Кандидаты должны иметь опыт работы от 5 до 25 лет, жить за пределами США и знать английский.

Продолжительность: август-декабрь 2022 года

Участников обеспечивают жильем, стипендией, страховкой и оплачивают авиаперелет.

Дедлайн: 8 декабря 2021 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировки Getty Graduate Internships

Стажировка ориентирована на студентов, которые изучают изобразительное искусство. Есть четыре программы, по которым участники будут работать над сохранением предметов искусства, исследовать их, заниматься общественными программами и кураторством.

Кандидаты должны быть студентами магистратуры или аспирантуры по смежной специальности или иметь диплом об окончании образования, рекомендательное письмо и personal statement.

Финансовая поддержка: грант в размере 35 000$, 1500$ на расходы, связанные с переездом. Также можно получить поддержку 2500$ на командировки.

Дедлайн: 10 января 2022 года

Подробнее об условиях стажировки здесь.

Стажировка в Tesla

Возможность поработать в крупной международной компании. Стажировка оплачиваемая, также Tesla обеспечивает стажеров жильем. Если участники покажут хорошие результаты, их могут принять на официальную работу.

Кандидаты могут быть жителями любой страны, учиться на бакалавриате или магистратуре. Заявки могут подать и не студенты, но они должны иметь работу с полной занятостью.

Продолжительность: срок от 3 до 12 месяцев

Дедлайн: нет, прием заявок открыт в течение года

Подробнее об условиях стажировки здесь.