Как понять, что пилот вашего стартапа провалится — 10 признаков

Асхат Сергазин, Facebook
Один из участников апрельского тренинга поделился, что главной причиной приезда была тема про запуск пилота. Из всей программы, именно эта тема, его, уже имеющего опыт в IT-стартапах и корпорациях, мотивировала приехать из Алматы. По его новой идее, тогда у него уже месяц длился пилот, в одной крупной компании. Ожиданий было много, но признаков того, что они заплатят было все меньше.
Остальные участники по предложенному мной чек-листу смогли сами диагностировать сложности в запуске пилотных продуктов/проектов в своих компаниях. Попробуйте и вы.
Итак, пять признаков того, что ваш пилот провалится, станет хотелкой только одного клиента и не принесет полезности.
Подходит как для b2b, так и b2c рынка:
1. Вы запустили пилот только в одной компании
2. На презентации пилота вы говорили больше 30% времени
3. Вы договорились о сроке пилота больше, чем на 21 день
4. Перед запуском, вы не назвали цену вашей услуги/продукта по окончании пилота и не договорились о том, как ее будут оплачивать
5. Над пилотом работает больше трех человек, из вашей команды.
Нашли эти симптомы в своем процессе запуска пилота?
Вот вам еще пять в помощь для самопроверки:
1. Когда вы рассказывали о своей идее, люди говорили, что она отличная и готовы купить вашу услугу, как только она будет готова
2. Ваше ТЗ длиной больше одной страницы А4 и составлено до встречи с клиентом
3. Вы уже составили бизнес-план и финансовые расчеты рентабельности новой бизнес-идеи. И даже могли защитить ее у финдира или генерального
4. Разработка первой версии сайта обещает быть готовой больше, чем через месяц — это касается работы и собственных разработчиков, и «гарантированных сроков» от аутсорс-команды.
5. Вы заказали маркетинговое исследование сторонней организации или наняли нового сотрудника, чтобы они сделали ресерч о нужности рынку нового продукта.
Похоже на то, как вы запускаете пилот? В вашем стартапе тоже сначала пишется ТЗ?