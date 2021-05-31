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Как понять, что пилот вашего стартапа провалится — 10 признаков
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Сегодня в 16:50

Как понять, что пилот вашего стартапа провалится — 10 признаков

Асхат Сергазин, Facebook

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Один из участников апрельского тренинга поделился, что главной причиной приезда была тема про запуск пилота. Из всей программы, именно эта тема, его, уже имеющего опыт в IT-стартапах и корпорациях, мотивировала приехать из Алматы. По его новой идее, тогда у него уже месяц длился пилот, в одной крупной компании. Ожиданий было много, но признаков того, что они заплатят было все меньше.

Остальные участники по предложенному мной чек-листу смогли сами диагностировать сложности в запуске пилотных продуктов/проектов в своих компаниях. Попробуйте и вы.

Итак, пять признаков того, что ваш пилот провалится, станет хотелкой только одного клиента и не принесет полезности.

Подходит как для b2b, так и b2c рынка:

1. Вы запустили пилот только в одной компании

2. На презентации пилота вы говорили больше 30% времени

3. Вы договорились о сроке пилота больше, чем на 21 день

4. Перед запуском, вы не назвали цену вашей услуги/продукта по окончании пилота и не договорились о том, как ее будут оплачивать

5. Над пилотом работает больше трех человек, из вашей команды.

Нашли эти симптомы в своем процессе запуска пилота?

Вот вам еще пять в помощь для самопроверки:

1. Когда вы рассказывали о своей идее, люди говорили, что она отличная и готовы купить вашу услугу, как только она будет готова

2. Ваше ТЗ длиной больше одной страницы А4 и составлено до встречи с клиентом

3. Вы уже составили бизнес-план и финансовые расчеты рентабельности новой бизнес-идеи. И даже могли защитить ее у финдира или генерального

4. Разработка первой версии сайта обещает быть готовой больше, чем через месяц — это касается работы и собственных разработчиков, и «гарантированных сроков» от аутсорс-команды.

5. Вы заказали маркетинговое исследование сторонней организации или наняли нового сотрудника, чтобы они сделали ресерч о нужности рынку нового продукта.

Похоже на то, как вы запускаете пилот? В вашем стартапе тоже сначала пишется ТЗ?

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