Как получить топовое образование в Гонконге. Опыт молодых людей из Центральной Азии

Как поступить в​ Hong Kong University of Science and Tecnology и в The Hong Kong Polytechnic University, чем отличается учеба в Гонконге и какие перспективы открывает.​

Еркебулан Ахметзаки, 22 года, город – Алматы, разработчик в Zimran, Linkedin

О выборе вуза





Я хотел проверить себя и свои навыки, поэтому принял решение получить образование за границей. Выбирал университеты, опираясь на два фактора:

— высокий рейтинг по миру

— кардинальная смена обстановки в новом городе.

HKUST всегда находился в топ-50 вузов мира и в топ-15 вузов Азии, согласно QS World University Rankings. Перед подачей документов я тщательно фильтровал университеты по программам и возможностям после окончания. HKUST предлагает гибкую программу в школе инженерии с разнообразными элективами, начиная от электроники и робототехники, заканчивая изучением искусственного интеллекта.

О поступлении

Чтобы поступить в HKUST, необходим базовый набор документов, в который входят резюме, мотивационное письмо, подтверждение знания английского языка. Крутым бонусом будут свидетельства об участиях в олимпиадах, спортивные достижения. В 2017 году я поступал по стандартному пути, предоставив результаты ЕНТ и SAT/SAT Subject тестов.

Поступающим рекомендую приложить усилия при сдаче экзамена по английскому языку. При результатах IELTS выше 6.5 университет автоматически закроет предмет за вас.

Важно иметь в виду, что, поступая в HKUST, вы поступаете в одну из школ: бизнес, инженерия, естественные науки, гуманитарные дисциплины. По окончанию первого семестра у вас будет возможность выбрать несколько Major-ов по приоритетам. К концу второго семестра будет известно, на какую из выбранных специальностей вы поступили.

Мой выбор пал на Computer Science в School of Engineering.

Об особенностях обучения

Местоположение HKUST не самое удобное по сравнению с другими университетами города, но это не мешает исследовать Гонконг.

Кампус университета великолепен, там много зелени, он находится близко к берегу моря.

Состав преподавателей на высшем уровне, и у каждого из них есть своя история. Университет и студенческий состав предлагают много кружков, а атмосферу в библиотеке не описать словами.

Обучение проходит на английском языке. Студенты сами выбирают для себя расписание. Совет всем фрешменам: выбирайте предметы заранее и подготовьте план Б на случай, если что-то пойдет не так.

Об атмосфере

Атмосфера университета неоднозначная, моментами конкурентная, а иногда расслабленная. Студенты стараются представить культуры своих стран и свое мировоззрение друг другу, что радует.

Гонконг — один из самых дорогих городов мира, особенно по стоимости жилья. Для многих он может казаться городом каменных джунглей, но он полон живописных мест и тропинок для походов в ближайшие холмы и горы.

Чему научил университет

Как и в любом университете, HKUST предоставляет базовый пакет знаний с возможностью углубиться в одну из сфер для студентов.

За четыре года обучения я научился многому, начиная от навыков в компьютерных науках и программировании до свободного использования английского языка в речи и письме. Самый ценный опыт в университете — это знакомство с новыми разнообразными людьми.

Алуа Канаева, 21 год, город — Гонконг, студентка, @alua2601

О выборе вуза





Я выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау, студентка четвертого курса Гонконгского Политехнического Университета. Обучаюсь по специальности English studies for the professions, а также беру Мinor программу Tourism and Event Management.

Об учебе за границей я мечтала давно, но не была уверена, что уеду в другую страну. Несколько выпускников нашей школы на момент моего выпускного года уже учились в Гонконге, и поэтому я подала документы в PolyU. Другие вузы Гонконга не рассматривала, так как PolyU заинтересовал меня обширностью программ и предметов на выбор. К тому же тут у меня были друзья, а это важно.

О поступлении

Процесс поступления в сравнении с другими странами, относительно прост. Вам потребуется заполнить Аpplication form, прикрепить необходимые документы, достижения, а также результаты экзаменов IELTS и SAT.

Следующим этапом будет онлайн-интервью, которое обычно длится 15 минут, и небольшое задание после интервью, где вы будете письменно отвечать на вопросы в течение часа. Советую подавать на Еarly application, а также уделить особое внимание вашему Scholarship form.

Об особенностях обучения

Помимо Мajor программы, вы можете выбрать Мinor из любой сферы по вашим интересам.​

Здесь щедрое спонсирование участия студентов в международных и локальных конкурсах и конференциях. У нас есть интегрированные дисциплины с другими университетами Гонконга, что позволяет​ посещать их лекции и пробовать различные системы обучения.

Об атмосфере

PolyU поддерживает идею насыщенной студенческой жизни, поэтому здесь множество студенческих организаций, спорт и арт кружков. Каждый сможет найти занятие по душе, от бадминтона до стрельбы из лука.

Гонконг отличается от стран Центральной Азии. Поэтому советую ознакомиться с местным климатом, культурой и пищевыми привычками. Здесь живут отзывчивые и дисциплинированные люди, у них высокий уровень безопасности.

Чему научил вуз

PolyU научил меня открываться новым возможностям. Пришло осознание, что никогда не поздно начать новое хобби, сменить род деятельности или сделать первый шаг к новым знакомствам и развивать нетворкинг.

Рекомендую поступать в PolyU. Это отличная возможность проникнуться азиатской культурой, получить достойное образование и проложить дорогу в успешное будущее. Будьте готовы отдавать много сил и терпения, но не забывайте, что Гонконг ответит взаимностью на ваши упорные старания.