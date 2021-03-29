Как получить степень магистра онлайн. 10 программ от российских и зарубежных вузов

Русскоязычные программы от российских университетов





«Цифровое предпринимательство»





О программе: Подойдет начинающим предпринимателям, которые хотят получить ключевые знания и навыки и запустить свой проект, а также предпринимателям с опытом.

Университет: Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и «Нетология»

Стоимость: 700 000 рублей или 175 000 рублей за семестр

Дата: с 1 сентября 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: видеолекции, вебинары, воркшопы, практика для личного проекта

Документ: диплом РАНХиГС

Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года

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«Управление цифровым продуктом»





О программе: студенты получат фундаментальные знания и научатся развивать цифровые продукты с нуля. В процессе обучения пройдут стажировку в крупной IT-компании.

Университет: ВШЭ и «Нетология»

Стоимость: 630 000 рублей или 157 500 рублей за семестр

Дата: с 1 сентября 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: видеолекции, вебинары, воркшопы, практика для личного проекта

Документ: диплом НИУ ВШЭ

Дедлайн подачи заявок: 16 августа 2021 года

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Game Design & Development





О программе: Вы научитесь работать с игровыми движками, программировать и руководить проектами в области разработки видеоигр. Будете учиться у лучших специалистов IT-индустрии, сможете собрать портфолио.

Университет: РАНХиГС и Skillbox

Стоимость: 160 000 рублей за семестр, есть скидки

Дата: с 1 сентября 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: онлайн-лекции, практические задания, сессия и защита диплома в онлайн-формате

Документ: диплом РАНХиГС

Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года

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«Менеджмент IT-проектов»





О программе: двухгодичная магистерская программа подготовки специалистов по управлению в сфере высоких технологий.

Университет: ГУУ и Skillbox

Стоимость: 125 000 рублей за семестр, есть скидка 5% для тех, кто окончил бакалавриат с красным дипломом

Дата: с 1 сентября 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: онлайн-лекции, практические задания, сессия и защита диплома в онлайн-формате

Документ: диплом ГУУ, сертификаты Skillbox

Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года

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Англоязычные программы от зарубежных университетов





Master of Computer and Information Technology





О программе: Единственная магистерская онлайн-программа университетов Лиги Плюща в области компьютерных наук.

Университет: University of Pennsylvania и Coursera

Стоимость: 2500 $ за курс + сборы в размере 136 $

Дата: осень 2021 года

Длительность: 16-40 месяцев

Формат обучения: онлайн

Документ: степень магистра University of Pennsylvania

Дедлайн подачи заявок: 1 мая 2021 года

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Master of Public Health





О программе: Передовое междисциплинарное образование для тех, кто стремится создать более здоровый мир с помощью исследований, образования и практики.

Университет: University of Michigan и Coursera

Стоимость: 1081 $/кредитный час

Дата: осень 2021 года

Длительность: 22 месяца

Формат обучения: онлайн

Документ: степень магистра University of Michigan

Дедлайн подачи заявок: 15 июня 2021 года

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Master of Machine Learning and Data Science





О программе: в рамках этой программы вы получите глубокое понимание методов машинного обучения и практические навыки.

Университет: Imperial College London и Coursera

Стоимость: 29 000 евро

Дата: осень 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: онлайн

Документ: степень магистра Imperial College London

Дедлайн подачи заявок: октябрь 2021 года

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Master’s Degree in Leadership: Service Innovation





О программе: программа ориентирована на организационное лидерство, инновации и опыт работы с клиентами.

Университет: University of Queensland и edX

Стоимость: 25 500 австралийских долларов

Дата: с 30 августа 2021 года

Длительность: 2 года

Формат обучения: полностью онлайн

Документ: степень магистра University of Queensland

Дедлайн подачи заявок: 31 июля 2021 года

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Master’ s Degree in Computer Science





О программе: студенты получат доступ к профессорам мирового класса, профессиональную сеть коллег со всего мира и степень, которая позволит продолжить карьеру в одной из самых востребованных областей экономики.

Университет: University of Texas at Austin и edX

Стоимость: 10 000 $

Дата: весна 2022 года

Длительность: 1,5-3 года

Формат обучения: полностью онлайн

Документ: степень магистра University of Texas at Austin

Дедлайн подачи заявок: 1 октября 2021 года

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Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering





О программе: степень магистра в области электротехники и вычислительной техники даст вам необходимые знания и навыки, которые нужны для успешной карьеры в современном инженерном мире.

Университет: Purdue University и edX

Стоимость: 22 500 $

Дата: 23 августа 2021 года

Длительность: 1-4 года

Формат обучения: полностью онлайн

Документ: степень магистра Purdue University

Дедлайн подачи заявок: 31 июля 2021 года

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