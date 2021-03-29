Как получить степень магистра онлайн. 10 программ от российских и зарубежных вузов

Русскоязычные программы от российских университетов
«Цифровое предпринимательство»
О программе: Подойдет начинающим предпринимателям, которые хотят получить ключевые знания и навыки и запустить свой проект, а также предпринимателям с опытом.
Университет: Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и «Нетология»
Стоимость: 700 000 рублей или 175 000 рублей за семестр
Дата: с 1 сентября 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: видеолекции, вебинары, воркшопы, практика для личного проекта
Документ: диплом РАНХиГС
Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года
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«Управление цифровым продуктом»
О программе: студенты получат фундаментальные знания и научатся развивать цифровые продукты с нуля. В процессе обучения пройдут стажировку в крупной IT-компании.
Университет: ВШЭ и «Нетология»
Стоимость: 630 000 рублей или 157 500 рублей за семестр
Дата: с 1 сентября 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: видеолекции, вебинары, воркшопы, практика для личного проекта
Документ: диплом НИУ ВШЭ
Дедлайн подачи заявок: 16 августа 2021 года
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Game Design & Development
О программе: Вы научитесь работать с игровыми движками, программировать и руководить проектами в области разработки видеоигр. Будете учиться у лучших специалистов IT-индустрии, сможете собрать портфолио.
Университет: РАНХиГС и Skillbox
Стоимость: 160 000 рублей за семестр, есть скидки
Дата: с 1 сентября 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: онлайн-лекции, практические задания, сессия и защита диплома в онлайн-формате
Документ: диплом РАНХиГС
Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года
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«Менеджмент IT-проектов»
О программе: двухгодичная магистерская программа подготовки специалистов по управлению в сфере высоких технологий.
Университет: ГУУ и Skillbox
Стоимость: 125 000 рублей за семестр, есть скидка 5% для тех, кто окончил бакалавриат с красным дипломом
Дата: с 1 сентября 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: онлайн-лекции, практические задания, сессия и защита диплома в онлайн-формате
Документ: диплом ГУУ, сертификаты Skillbox
Дедлайн подачи заявок: 13 августа 2021 года
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Англоязычные программы от зарубежных университетов
Master of Computer and Information Technology
О программе: Единственная магистерская онлайн-программа университетов Лиги Плюща в области компьютерных наук.
Университет: University of Pennsylvania и Coursera
Стоимость: 2500 $ за курс + сборы в размере 136 $
Дата: осень 2021 года
Длительность: 16-40 месяцев
Формат обучения: онлайн
Документ: степень магистра University of Pennsylvania
Дедлайн подачи заявок: 1 мая 2021 года
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Master of Public Health
О программе: Передовое междисциплинарное образование для тех, кто стремится создать более здоровый мир с помощью исследований, образования и практики.
Университет: University of Michigan и Coursera
Стоимость: 1081 $/кредитный час
Дата: осень 2021 года
Длительность: 22 месяца
Формат обучения: онлайн
Документ: степень магистра University of Michigan
Дедлайн подачи заявок: 15 июня 2021 года
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Master of Machine Learning and Data Science
О программе: в рамках этой программы вы получите глубокое понимание методов машинного обучения и практические навыки.
Университет: Imperial College London и Coursera
Стоимость: 29 000 евро
Дата: осень 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: онлайн
Документ: степень магистра Imperial College London
Дедлайн подачи заявок: октябрь 2021 года
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Master’s Degree in Leadership: Service Innovation
О программе: программа ориентирована на организационное лидерство, инновации и опыт работы с клиентами.
Университет: University of Queensland и edX
Стоимость: 25 500 австралийских долларов
Дата: с 30 августа 2021 года
Длительность: 2 года
Формат обучения: полностью онлайн
Документ: степень магистра University of Queensland
Дедлайн подачи заявок: 31 июля 2021 года
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Master’s Degree in Computer Science
О программе: студенты получат доступ к профессорам мирового класса, профессиональную сеть коллег со всего мира и степень, которая позволит продолжить карьеру в одной из самых востребованных областей экономики.
Университет: University of Texas at Austin и edX
Стоимость: 10 000 $
Дата: весна 2022 года
Длительность: 1,5-3 года
Формат обучения: полностью онлайн
Документ: степень магистра University of Texas at Austin
Дедлайн подачи заявок: 1 октября 2021 года
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Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering
О программе: степень магистра в области электротехники и вычислительной техники даст вам необходимые знания и навыки, которые нужны для успешной карьеры в современном инженерном мире.
Университет: Purdue University и edX
Стоимость: 22 500 $
Дата: 23 августа 2021 года
Длительность: 1-4 года
Формат обучения: полностью онлайн
Документ: степень магистра Purdue University
Дедлайн подачи заявок: 31 июля 2021 года
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