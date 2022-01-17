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Как получить образование в США: 5 вузов, которые принимают до 99% студентов
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Сегодня в 17:55

Как получить образование в США: 5 вузов, которые принимают до 99% студентов

Онлайн-каталог образовательных программ OEDb составил рейтинг университетов США по Acceptance Rate — количеству студентов, которые успешно прошли процесс поступления по отношению к количеству заявок.

Выбрали из списка не только вузы с высоким Acceptance Rate, но и те, которые оказывают финансовую помощь студентам.


Harding University, Арканзас — 99%


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В вузе учится около пяти тысяч студентов из 50 стран. Выбор специальностей большой, около ста образовательных программ бакалавриата и магистратуры, от финансов до театрального искусства. Некоторые из них можно освоить в онлайн-формате.

В Harding University 96% студентов получают финансовую помощь. Есть несколько видов стипендий: общевузовские, по департаментам и внешние.

Посмотреть все доступные стипендиальные программы можно здесь: harding.edu


Utah State University, Юта — 97%


Один из главных университетов штата, был основан в 1888 году. Здесь больше 240 образовательных программ для бакалавров, магистрантов и докторантов. 60 из них можно получить удаленно.

За 2020 год Utah State University получил больше $335 миллионов для оказания финансовой помощи студентам в виде грантов и залогов. Помимо этого, можно получить федеральную стипендию от штата, а для иностранных студентов есть отдельная программа.

Посмотреть все доступные стипендиальные программы можно здесь: usu.edu


Fontbonne University, Миссури — 97%


Fontbonne University состоит из трех больших колледжей, на которых можно получить около ста специальностей, большая часть из которых предназначена для студентов бакалавриата.

В университете больше десяти стипендиальных программ, предлагающих бесплатное обучение или значительные скидки. Также можно подать на финансовую помощь от штата.

Посмотреть все доступные стипендиальные программы можно здесь: fontbonne.edu


Westminster College, Юта — 96%


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Университет, основанный в 1852 году недалеко от Скалистых гор, предлагает 50 программ для бакалавриата и 13 для магистров по таким направлениям, как бизнес, искусство, образование, медицина.

Все абитуриенты, вне зависимости от специальности, автоматически рассматриваются на стипендию от вуза. Основной критерий здесь успеваемость. Помимо этого, есть возможность получить финансовую помощь от внешних организаций, спонсирующих Westminster College.

Посмотреть все доступные стипендиальные программы можно здесь: westministercollege.edu


Kansas State University, Канзас — 95%


Первый государственный ВУЗ штата был открыт в 1863 году. Kansas State University предлагает большое количество программ для бакалавров, магистрантов и докторантов.

Большая часть студентов получает финансовую помощь. Для этого здесь есть несколько возможностей, от именных стипендий до гранта от штата. Особенность вуза в специальном профиле, где можно указать все достижения и интересы. Основываясь на нем, сотрудники университета подбирают лучших студентов.

Посмотреть все доступные стипендиальные программы можно здесь: k-state.edu

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