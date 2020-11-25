Как покупать и носить одежду с заботой об экологии

Самое интересное из книги «Гардероб в стиле Zero Waste», авторы: Кристина Дин, Ханна Лейн и София Тёрнеберг — сотрудницы благотворительной организации Redress, которая занимается внедрением утилизации и переработки текстильных отходов. Кристина Дин, гендиректор компании, входит в список Топ-30 вдохновляющих женщин британского Vogue.







Почему мода выходит из моды





По степени вреда, наносимого экологии, индустрия моды уступает только нефтепереработке. Для изготовления одежды и текстиля используют воду, электричество, растительную продукцию, шкуры и мех животных, а токсичные отходы попадают в водоемы. А потом мы стираем, сушим и зачастую преждевременно отправляем вещи в утиль, создавая неиссякаемые источники углекислого газа. Кроме того, в этой индустрии распространены проблемы небезопасных условий и несправедливой оплаты труда.

Как потребители моды, мы можем изменить положение дел, начав с собственных шкафов и вешалок. Разбираемся по пунктам, как начать носить одежду экологично.





Как покупать





Откажитесь от спонтанного шопинга. С точки зрения экологии, это плохая привычка. Загляните в гардероб и определите вещи, которые носите чаще всего. По оставшейся одежде можно судить, насколько вы подвержены спонтанным покупкам. Вспомните, как были куплены нелюбимые вещи: на распродаже, в стремлении следовать трендам, без примерки? Проанализировав неудачные покупки, вы будете четче представлять, какие вещи вам нужны на самом деле.

Найдите свой стиль. Уделите время выбору цветов и форм, которые подходят вашей фигуре и тону кожи. Изучите наряды, в которых получаете больше всего комплиментов. И ищите соответствующие вещи в магазине. Чем лучше вы выглядите и ощущаете себя в одежде, тем чаще ее носите.





«Не становитесь жертвой моды. Ультрамодная одежда, которую предлагают магазины, уникальна по стилю, цвету и форме, но подходит далеко не всем. А это значит, что, если вы все-таки соблазнились последним трендом, вряд ли вам удастся износить обновку: модные тенденции сменяются слишком быстро».

Дениз Хо, стилист модных показов, консультант по сочетанию стиля и этичности





Снимите мерки своего тела и запишите их. Размерные сетки брендов могут различаться, так что сохраненная информация о своем размере сэкономит время в магазине и убережет от покупок наугад в интернете.





Готовьтесь к шопингу со списком. Тут как с продуктами: вы с меньшей вероятностью попадете в ловушку импульсивной покупки, если у вас будет цель. Составьте список вещей, которые дополнят уже имеющиеся элементы одежды. Иначе вы рискуете купить самую красивую блузку в мире, которая будет вечно висеть в шкафу, потому что не сочетается ни с чем в гардеробе.

Покупайте меньше, но лучше. Выбирайте одежду, которая прослужит дольше: вещи с крепкими швами, добротной отделкой и из прочной ткани, например, денима или лиоцелла. Одежда с подкладкой меньше подвержена изнашиванию. Она будет стоить дороже, но окупится, ведь вы сможете носить ее многие годы. Выйдет дешевле, чем покупать новую вещь каждые полгода.

Перед покупкой возьмите время подумать. Задача ритейлеров — продать вам товар. Помните об этом, когда магазин пестрит вывесками «распродажа» или «последний шанс купить», а почтовый ящик забит купонами на скидки. Сделайте глубокий вдох и начните сопротивляться:

— спросите себя, действительно ли эта вещь необходима и можете ли вы себе ее позволить

— загляните в другие магазины

— возьмите паузу, выпейте кофе, а лучше отложите покупку до следующего дня.

Если после желание купить останется, значит, вещь вам действительно нужна.

Проверьте, соответствует ли бренд экостандартам. Для этого ищите на ярлыках одежды обозначения Oeko-Tex, Global Organic Textile Standard или Bluesign. Они доказывают, что вещь безопасна не только для вас, но и для окружающей среды.

Подружитесь с секонд-хендами. Покупка подержанной одежды требует терпения и немалой креативности. Зато вы выигрываете сразу трижды: помогаете экономить ресурсы и сохранять окружающую среду, вам практически гарантирована уникальность одежды, и стоит она немного. А еще искать интересные экземпляры в секонде бывает увлекательно.

Арендуйте вместо покупки. Вместо того, чтобы купить вечернее платье на свадьбу подруги или другое разовое мероприятие, подумайте об аренде одежды. Можно обратиться к друзьям или посетить специальные платформы по прокату одежды.

Соберите капсульный гардероб. Обычно он состоит из 20-30 элементов, включая платья, юбки, брюки, топы и верхнюю одежду. Сюда не входят нижнее белье, одежда для сна и занятий спортом. Следуйте правилу: как только капсула пополняется обновкой, что-то из прежних вещей должно покинуть шкаф. Если из 20 предметов одежды вы можете создать более 50 различных комбинаций — ваша капсула идеальна. И не забывайте про аксессуары!









Как не выбрасывать

Устройте своп-вечеринку. На них принято собираться большой компанией и меняться надоевшей одеждой под музыку или веселое кино. Лучшие кандидаты — качественные изделия без пятен и повреждений.



Продайте ненужное. Если вы решите продать ненужные вещи, будьте реалистичны при их оценке. А чтобы заполучить счастливых и постоянных покупателей, соблюдайте основное правило торговли секонд-хендом: предлагайте вещи чистыми, в полном комплекте и хорошем состоянии.





Отдайте вещи на благотворительность. Изучите сайты местных организаций, чтобы узнать, какую одежду там готовы принять и как ее привезти. Не оставляйте вещи в нерабочие часы фонда на улице, как Санта-Клаус от мира моды: она может попасть под дождь или не в те руки.

Отнесите старую одежду в магазин. Система возврата ношеной одежды распространяется все больше. Некоторые крупные массовые бренды ставят контейнеры для сбора вещей прямо в магазине.

Отправьте вещи на утилизацию. Старую одежду можно сдать в центры сбора отходов, где принимают текстиль. Это не самый лучший вариант, так как сложно отследить, куда на самом деле отправляются вещи. Но он лучше, чем свалка.

Перерабатывайте одежду сами. Например, порежьте на кусочки и набейте ими декоративные подушки и самодельные мягкие игрушки. Можно разобрать вещь на детали: пуговицы, молнии, украшения — все, что поможет в будущем ремонте уже другой одежды. Старые хлопчатобумажные футболки, фланелевые пижамы или махровые халаты можно пустить на тряпки, так как они хорошо впитывают влагу.

Изношенную одежду можно использовать даже в саду. Вещи из неразлагаемой ткани расположите у корней растений, чтобы предотвратить рост сорняков. Тонким слоем ненужной одежды можно выложить цветочные горшки вместо дренажа. Одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, шелк, лен или конопля, можно отправить в компостную кучу. Постепенно волокна разрушатся и превратятся в удобрение. Разрежьте одежду на лоскуты, чтобы компост созревал быстрее.





«Нам нужно отказаться от идеи, что продукты одноразовые, и перейти к более осознанному образу жизни. Мы слишком быстро избавляемся от старого и приобретаем новое, не задумываясь об эмоциональной и экологической ценности вещей. Когда мне хочется перемен, я оглядываюсь вокруг и пытаюсь найти новое применение прежним вещам».

Малин Перссон, дизайнер интерьеров, модель





Источник: burninghut.ru