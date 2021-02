Как подготовиться к IELTS: несколько шагов для успешной сдачи экзамена

Если вы учите английский язык, среди названий международных экзаменов вам наверняка попадался IELTS. «Цех» попросил академического директора Skyeng Алексея Конобеева рассказать, что это за экзамен, кому он может понадобиться и как подготовиться к его сдаче.





IELTS — International English Language Testing System — это британский международный экзамен на знание английского языка для тех, кто собирается учиться или работать в англоязычной стране. Если вам нужно его сдать, обязательно уточните, какой именно IELTS вам нужен. Всего их два:

— IELTS Academic нужен для поступления в университет или регистрации людей, уже имеющих специальность

— IELTS General Training — для учебы на уровне среднего образования, рабочих стажировок и переезда на ПМЖ в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Сдать экзамен можно в официальных центрах в более чем 100 странах мира. Ближайший к вам центр можно найти по ссылке на официальном сайте экзамена.

Оба варианта экзамена оценивают навыки аудирования, чтения, письма и говорения. При этом задания на понимание устной речи и говорение в обоих видах теста одинаковые, а тематика «чтения» и «письма» — разная. Аудирование, чтение и письмо сдаются в один и тот же день, а «говорение» можно сдать в течение недели до или после всех остальных частей.





Аудирование

Эта часть экзамена длится 30 минут. И в IELTS Academic, и в IELTS General Training задания на аудирование одинаковые по формату и содержанию.

Всего вам нужно будет послушать четыре аудиозаписи:

— диалог в повседневной бытовой ситуации

— монолог на бытовую тему

— разговор нескольких людей на учебе (например, разговор студентов с преподавателем)

— монолог на учебную тему (например, отрывок из лекции).

В аудиозаписи могут звучать разные варианты английского языка: британский, австралийский, канадский, новозеландский, американский. При этом каждую запись включат только один раз.

Задания к аудиозаписи могут быть нескольких типов, но порядок вопросов в любом случае будет отражать порядок подачи информации в аудиозаписи. Задания могут быть такими: выбрать один ответ в вопросе, соотнести информацию, подписать части диаграммы, заполнить анкету, кратко изложить информацию, дополнить предложения.

Такие задания показывают, насколько вы понимаете информацию в целом, слышите ли конкретные детали, можете ли соотнести услышанное с планом помещения или картой здания, а также сможете ли заполнять документы. Все эти умения нужны для работы и учебы в англоязычной стране.

Как готовиться:

1. Используйте бесплатные интерактивные онлайн-диктанты, например: Agendaweb, Englishclub, Learnenglish, Rong-chang.

2. Воспользуйтесь бесплатными материалами по аудированию: Britishcouncil, ESL Cyber ​​Listening Lab. Выбирайте уровни Intermediate и выше.

3. Слушайте любимые песни и вписывайте пропущенные в субтитрах слова: lyricstraining.com.

4. Пользуйтесь видеопрактиками — короткими видеороликами на различные темы с заданиями на понимание. Такие, например, есть в Skyes University. В видео вы услышите разные региональные варианты английского, а задания будут направлены как на развитие умений общего понимания, так и понимания конкретной информации.













Чтение

На выполнение этого блока отводится 60 минут. Форматы и содержание этой части зависят от того, сдаете вы Academic или General Training IELTS.

В Academic IELTS в заданиях используют три длинных текста из книг, журналов и газет. По характеру тексты могут быть описанием, повествованием или аргументированными текстами. К некоторым также дают чертежи и диаграммы.

К текстам могут быть следующие типы заданий:

— вопросы с выбором нескольких ответов

— задания на поиск информации

— определение взглядов и мнений автора

— соотнесение информации (например, открытий и ученых, которые их сделали), заголовков и текстов, начала и конца предложений — дополнение предложений

— краткое изложение текста

— таблицы и диаграммы

— вопросы, на которые надо написать краткий ответ.

Как и в части «Аудирование», порядок информации в тексте и в большинстве вопросов совпадает. Исключения — задания на дополнение, краткое изложение, таблицы и заметки.

В заданиях, где нужно дописать предложения, указывают, сколько слов вы можете написать. Это количество превышать нельзя.

Совет: в заданиях, где нужно определить, соответствует ли утверждение тексту, нужно опираться только на то, что написано в тексте. Не применяйте ваши знания сюжета, если вам попадется отрывок из знакомой книги

В General Training IELTS чтение состоит из трех разделов: с несколькими короткими текстами, с двумя текстами и с одним длинным текстом. В заданиях первого раздела нужно найти важную информацию, необходимую для жизни, например, в объявлениях, рекламе и расписаниях. Во втором разделе тексты направлены на жизнь в рабочей обстановке — например, понимание должностных обязанностей, трудовых договоров и материалов по профессиональному развитию. Длинный текст в третьем разделе может быть взят из газет, журналов, художественной или документальной прозы.

Как готовиться:

1. Для тренировки подписывания диаграмм воспользуйтесь этими бесплатными карточками.

2. Используйте научно-популярные тексты, чтобы научиться выделять главную мысль всего текста и каждого абзаца. При чтении подчеркивайте ключевые предложения или фразы.

3. Проходите задания на чтение в ваших учебниках или онлайн-курсах. Например, раздел Extra Practice от Skyes University: он содержит тексты для чтения и задания, направленные не только на поиск информации, но и на ее интерпретацию.













Письмо

На выполнение отводится один час. В Academic IELTS нужно выполнить два задания:

— описать, суммировать или пересказать своими словами информацию из графика, таблицы или диаграммы (например, как протекает процесс или работает механизм) — от 150 слов

— написать эссе по заданной проблеме, аргументу или точке зрения — от 250 слов.

Оба текста нужно написать в официальном стиле. За меньшее количество слов, несоответствие теме или формату (например, если вы напишите текст в виде списка) оценку снижают.

В General Training IELTS тоже два задания: 1) написать письмо с запросом информации или объяснением по заданной ситуации, 2) написать эссе. В отличие от Academic IELTS, стиль может быть и неофициальный. На задание первое отводится 20 минут, на второе — 40 минут.

Как описывать графики и таблицы:

1. Прочитайте задание.Какова цель описания?

2. Посмотрите на информацию в графике или таблице. Что имеет отношение к цели описания?

3. Если это процесс — определите, в каком порядке он происходит, и опишите его.

4. Если это информация, которую нужно сравнить, напишите одним словом, как меняются данные. Например: fall (падают), rise (поднимаются), grow (растут) и т. п.

5. Одним наречием опишите характер изменений, например, steadily (устойчиво), sharply (резко) и т.п.

6. Укажите, если нужно, за какой период произошли изменения, и покажите, какая информация подтверждает ваше утверждение.

Как писать письма:

1. Определите цель письма — запросить информацию или объяснить что-то.

2. Определите стиль письма в зависимости от адресата: нейтральный, дружеский или официальный.

3. Начните письмо с обращения: Dear _________, …

4. Закончите вежливо: Best wishes (для личных писем), Yours sincerely (для официальных писем).

Подробнее прочитать о написании личных и официальных писем по-английски можно здесь.

Как писать эссе:

1. В самом начале перескажите вопрос из задания своими словами и опишите свое мнение на этот счет.

2. Аргументируйте свое мнение.

3. Приведите аргументы в поддержку противоположной точки зрения.

4. В заключении еще раз повторите свое мнение, только другими словами.

Чтобы научиться писать эссе, воспользуйтесь любыми пособиями со словами Academic writing в названии.





Говорение

Эту часть экзамена вы можете сдать в отдельный день. Она состоит из трех заданий:

1. Экзаменатор задаст общие вопросы о вас — например, о доме, хобби, работе, учебе, семье. Расспрос продолжится 4-5 минут.

2. Вы получите карточку с темой для монолога. После минуты подготовки нужно будет говорить на эту тему до двух минут. Затем экзаменатор задаст пару вопросов на эту же тему.

3. Экзаменатор задаст еще вопросы по этой теме, но уже на уровне абстрактных идей.

Например, первый вопрос может выглядеть как: Do you work or are you a student? , второй: Describe a period of your studies that was the most difficult for you so far. You should say when it was, why it was hard, what you were doing at the time. А уже третий так: What qualities should every teacher have? или What are the pros and cons of distance learning?

Как готовиться:

1. Используйте онлайн-генераторы вопросов, чтобы учиться отвечать на вопросы быстро, например, этот или этот.

2. Тренируйтесь говорить на время: выбирайте тему, включайте таймер на две минуты и старайтесь болтать без остановки только на эту тему.

Будьте внимательны при выборе тренировочных материалов для подготовки к экзамену. Учебные пособия могут не полностью соответствовать экзамену по формату или по сложности. Время от времени формат некоторых частей экзамена меняется. Если покупаете материалы прошлых лет, внимательно смотрите, кто их выпустил. Старайтесь выбирать только известные, крупные издательства, имеющие отношение к экзамену. А прежде чем записываться на курсы, узнайте, какие учебные материалы будут использоваться и сколько выпускников этих курсов уже успешно сдали IELTS.