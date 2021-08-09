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Как планировать бюджет: 10 удобных приложений для подсчета расходов
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Вчера в 13:45

Как планировать бюджет: 10 удобных приложений для подсчета расходов

Рано или поздно каждый из нас задумывался о финансовом планировании. Мы собрали список приложений, которые помогут вам уследить за деньгами.


Moneon


Удобное приложение с простым интерфейсом. Позволяет создавать категории учета расходов и доходов. Есть трекер, с помощью которого можно контролировать баланс финансов. В приложении можно создать план личного бюджета. Удобная функция — возможность добавлять фотографии покупок и чеков. В настройках можно включить функцию учета расходов и доходов из банковских SMS. Доступны разные виды валюты и общий кошелек для семейного бюджета.

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iOS

Android


CoinKeeper


Функционал приложения позволяет быстро добавлять доходы или расходы, устанавливать месячные бюджеты, экономить и вести успешное финансовое планирование, вести совместный бюджет или использовать несколько устройств при помощи облачной синхронизации, а также видеть все свои балансы, счета, траты и остатки на одном экране. Сервис CoinKeeper — удобный способ контроля и планирования бюджета.

Семейный бюджет: таблица в excel доходов и расходов семьи, планирование на месяц

iOS

Android


Personal Finance


Отличное приложение для ведения финансового бюджета. Одна из особенностей — возможность проанализировать статьи расхода каждого члена семьи. Также можно настроить автоматическое формирование плана расходов. Поддерживает много категорий доходов и трат, а также разную валюту.

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Android


Monefy


Удобный и интуитивно понятный интерфейс. Можно синхронизировать через учетную запись Google Drive или Dropbox — очень удобно, если вы работаете с разных устройств. В приложении есть общий журнал расходов, который позволяет детализировать данные. Доступны диаграммы, которые отображают баланс расходов/доходов за день, неделю или месяц. Информация о бюджете представлена по категориям.

Monefy 1.9.14 • Скачать для Android (APK) Бесплатно

iOS

Android


Дзен-мани​


Приложение можно синхронизировать с онлайн-банком, электронным или крипто-кошельком.

Сервис поможет отследить движение денег и проанализировать доходность проектов. Есть возможность открыть семейный аккаунт для общего бюджета. В конце месяца можно посмотреть статистику и составить план на будущее.

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iOS

Android


Toshl Финансы


Удобное приложение с минималистичным интерфейсом. К сервису подключены более 14 000 банков по всему миру. Позволяет использовать криптовалюту. Есть возможность добавлять расширенные данные при вводе расходов/доходов: теги, местоположение, фотографии и описания. Можно синхронизировать все устройства, включая веб-версию.

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iOS

Android


Дребеденьги


Отличный сервис для учета семейных финансов с богатым функционалом. Распознает банковские СМС, автоматически вводит расходы. Позволяет сканировать чеки по QR-коду и разбивать покупки по позициям. Есть возможность составить список покупок — функция помогает сосредоточиться на том, что действительно нужно.

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iOS

Android


Money Lover


Помимо стандартных функций внесения доходов и расходов, приложение также предлагает возможность отслеживания категорий «долг/заем». Есть специальный туристический режим путешествий с возможностью планирования бюджета на поездки. Финансовый отчет сервис предоставляет в виде наглядной диаграммы.

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iOS

Android


1Money


Удобное приложение с понятной финансовой отчетностью. Сервис поддерживает облачную синхронизацию данных, благодаря чему можно вести учет на разных устройствах. Поддерживает разные валюты и много категорий.

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Android


You Need A Budget


Приложение позволяет не просто вести расходы/доходы, но и планировать бюджет на будущий период — неделю, месяц или год. Автоматически создает простую, но наглядную таблицу с доходами/расходами. Позволяет вести несколько кошельков в одном аккаунте.

Скриншот

iOS

Android

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