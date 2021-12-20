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Как писать, как в Amazon — 6 советов от Армана Сулейменова
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Сегодня в 11:30

Как писать, как в Amazon — 6 советов от Армана Сулейменова

Арман Сулейменов, предприниматель

armansu

Как известно, Amazon уделяет огромное внимание тому, чтобы научить своих сотрудников правильно писать. Письмо — это возможность откалибровать собственные мысли, превосходный инструмент, чтобы отточить свое понимание и глубину мышления. Плюс — сегодня в эпоху дистанционной работы и удаленных команд асинхронная коммуникация и ясное изложение мыслей в email и Slack становятся обязательным требованием работы.

Писать, как нобелевские лауреаты по литературе — это тяжелый труд, требующий таланта, однако, чтобы быть в топ 10% в бизнес-письме и копирайтинге, достаточно следовать следующим принципам:

— использовать не более 30 слов в предложении

— заменять наречия на данные. Например, «Мы заметно увеличили производительность» => «Мы уменьшили задержку на сервере с 10мс до 1мс»

— искоренять неясные выражения, которые только путают и не подают информацию ясно. «Почти все клиенты» => «87% всех Prime-подписчиков»

— проходит ли ваш текст тест В.Г. Карпина «Ну и?»? Обучает ли ваш текст? Дает ли он какую-то ценность?

— в случае вопроса отвечать одним из 4 ответов: да, нет, число, не знаю

— быть объективным, избегая наречий и прилагательных. Или словами Марк Твена: «Когда видишь прилагательное, убей его». Прилагательные неточны и не помогают принять решение. Субъективность — это мнения и наблюдения без фактов и данных. «Продажи в четвертом квартале заметно увеличились благодаря праздничным скидкам» => «Благодаря праздничным скидкам продажи в четвертом квартале 2011 года увеличились на 40% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года»

— избегать жаргон и аббревиатуры, так как они делают текст недоступным для не-экспертов и новеньких. Всегда объяснять техническую терминологию и аббревиатуры при первом упоминании в тексте.


Источник: Telegram-канал Армана Сулейменова.

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