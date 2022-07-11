Как перейти из медицины в IT. История медбрата, который поменял сферу деятельности

Сегодня профессия разработчика востребована во всех сферах, и все больше людей стремятся овладеть ею. Рассказываем историю Андрея Захарченко, который перешел из медицины в разработку.





Андрей Захарченко, Junior Java developer в Wooppay





О себе

Я работаю Junior Java developer в международной финтех-компании Wooppay. Занимаюсь исправлением багов в Android-приложении электронного кошелька, верстаю дизайн-макет для новых функций. Но я не всегда был разработчиком. В IT-сферу пришел в 2015 году, когда попробовал написать первое приложение.

Изначально планировал стать врачом. В 2014 году, после окончания медицинского колледжа, готовился к поступлению в медицинский университет. Нужно было сдавать КТА. Учился самостоятельно, читал учебники, проходил тестирования. Случайно узнал о приложениях на Android, которые помогали готовиться.

В процессе подготовки возникали идеи о том, как было бы удобнее организовать материал, находить ответы, выстраивать систему тестирования. Со временем принял решение создать собственное приложение. Посвящал свободное время программированию. Через пару месяцев написал жизнеспособное приложение, которое опубликовал в Play Market.

О смене профессии

После окончания медицинского вуза я работал в поликлинике медбратом. Программированием занимался в качестве хобби. Написал еще пару приложений для Android. Улучшил код и логику старого, воспользовавшись приобретенными знаниями.

Понял, что программирование меня вдохновляет. У меня все получалось, был постоянный интерес. Поэтому заочно поступил в Карагандинский политехнический университет на специальность: «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Окончательно перешел в новую профессию, когда понял, что интерес к IT не угасает

Я изучал новую профессию, но в расслабленном режиме. К собеседованиям не готовился. Однажды решил поискать работу. Мне хотелось знать, какие навыки требуются в компаниях, какой стек технологий используют. К тому времени у меня уже было высшее образование в IT-сфере, но я все еще писал код «для себя».

Окончательно перешел в новую профессию, когда понял, что интерес к IT не угасает.

Об обучении

Я ушел с прежнего места работы и начал усиленно готовиться. Изучал курсы Java Rush, материалы сайтов Start Android, Fan Android, смотрел обучающие ролики на YouTube, читал статьи в интернете.





Затем поступил в Академию Wooppay на Java-разработчика, пройдя два тестовых задания. Нужно было хорошо знать Java Core, базовые вещи в Android и написать приложение.

В Академии я учился три месяца, в течение которых нас направляли наставники и давали нужный материал. По окончании обучения защитил проект, получил сертификат и принял предложение о работе в Wooppay.

О преимуществах и сложностях

В IT меня привлекает перспектива роста как профессионала, решение интересных и нестандартных задач. Нравится процесс, когда пытаешься разобраться, как работает программа.

Смена профессии — это что-то новое, интересное, загадочное. Это проверка самого себя. Сложно покидать прежнее рабочее место, коллектив, к которому привык. Был страх перед финансовыми обязательствами. Помогло то, что я был уверен в своем хобби. Мне нравилось заниматься разработкой. Также я накопил нужную сумму на время поиска нового рабочего места.

О результатах

Я достиг результата — получил предложение о работе в Wooppay. Мне нравятся атмосфера на рабочем месте, процесс работы, изучение новых горизонтов в программировании, предвкушение новых задач. О смене профессии пока не задумываюсь.





Если вы хотите попробовать себя в новой профессии, набирайтесь смелости и идите к цели. Выход из зоны комфорта — это всегда про вызов самому себе. Но лучше попробовать и знать результат, чем долгое время о чем-то жалеть, а вернуться всегда можно.