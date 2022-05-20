Как переехать в Турцию с детьми: сложности, преимущества и особенности адаптации

3 девушки из стран СНГ рассказали об их опыте переезда в Турцию с детьми, о том к чему нужно подготовиться заранее, и как быстро привыкнуть к новой стране.









Венера Кертаева, 29 лет, город — Измир, дежурный по обслуживанию пассажиров, @vkertaeva

О переезде в Турцию





Мы переехали в Турцию после того, как съездили на отдых в 2018 году. Нам понравилась страна. Здесь чистый воздух, а это важно, так как у меня двое детей.

Теперь мы живем в Турции. Я учу турецкий язык и готовлюсь к поступлению в магистратуру.

Как жить в Турции с ребенком





Мы быстро адаптировались. Дочери два года, и она легко привыкла к новому месту. Сыну четыре года, и ему было сложнее. Он не знал языка и каждый раз спрашивал, что говорят люди вокруг. Но теперь он привык и даже немного говорит на турецком.

В Турции дорогая медицина, особенно стоматология. Нужно позаботиться о том, чтобы у вас была хорошая страховка, которая будет покрывать большинство расходов. Без нее лечение обойдется в приличную сумму.

Устроить ребенка в частные детские сады не трудно.

А главное преимущество жизни в Турции с ребенком — влажный морской воздух. Еще здесь хорошее отношение к детям.

Рекомендации





Если планируете переезжать в Турцию с детьми, учитывайте их возраст. Переезд в другую страну может сказаться на речи малышей в возрасте от трех до шести лет. Стоит заранее подготовить ребенка к переезду и в первые дни адаптации помогать ему по максимуму.





Олеся Деденко, 34 года, город — Алания, менеджер по грузоперевозкам, @lesya_v_turcii

О переезде в Турцию





У нас супругом двое детей. Мы предприниматели. В России у нас своя транспортная компания — мы осуществляем международные перевозки. Работаем над тем, чтобы наладить логистику в Турции. Старший сын учится во втором классе в русской школе, а дочка — в турецком садике.

Мы жили на севере России, где не видно солнца и не бывает лета. Перед тем как сын пошел в первый класс, мы за шесть дней приняли решение о переезде.

Как жить в Турции с ребенком





Детям адаптироваться к новой стране проще. Сын сразу окунулся в учебу, а дочка пошла в садик. Взрослым сложнее. Многие друзья уехали после года проживания из-за того, что люди сильно привязаны к месту, где они жили.

Преимущества жизни в Турции с детьми — солнце, море, пальмы, пикники, выезды с палатками, спокойная и безопасная жизнь. Жизнь у моря влияет на здоровье детей и поднимает им иммунитет. У младшей дочки прошла аллергия.

Рекомендации





Если у вас есть дети, при переезде вы должны поставить апостили на свидетельстве о рождении и на свидетельстве о браке. Документы понадобятся при подаче заявки на ВНЖ. Также сразу выберите, в какую школу или садик пойдет ваш ребенок, найдите какого-нибудь педиатра и изучите особенности медицины.

Рекомендую взвесить все «за» и «против». Подумайте, сможете ли вы дать ребенку качественное образование. А по приезде обеспечьте детям привычную сферу обитания и сделайте ее максимально комфортной.





Асель Бузаилова, 40 лет, город — Анталия, финансист, Facebook

О переезде в Турцию





Я мама двух мальчиков. Мы переехали, чтобы дать хорошее образование старшему сыну. Ему уже 15 лет, а в Турции по окончанию обучения в ряде вузов выдают международный диплом.

Вторая причина — в стране хорошо развита медицина. Нашему младшему сыну требуется качественная медицинская поддержка.

Город для проживания мы выбрали по климатическим условиям. Теперь супруг работает в Казахстане, а я нахожусь в Турции с детьми.

Как жить в Турции с ребенком





Адаптация прошла замечательно, мы ее даже не заметили.

Преимуществ жизни в Турции много. Благодаря климату у детей прошла аллергия, а море укрепляет иммунитет. Здесь хорошо развит спорт. У местных жителей замечательный менталитет — любой злюка станет добряком. Еще в стране хорошие врачи и качественные лекарственные препараты.

Мы без проблем и очередей сделали документы для школы. Старший сын пошел в девятый класс в государственную школу. Младшего взяли в обычную и в коррекционную государственные школы. Обучение бесплатное.

Рекомендации





Мы заранее перевели, апостилировали и нотариально заверили все важные документы. Также нужно помнить, что, если дети или взрослые нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов, стоит взять на них документы в больнице, где вы прикреплены. И самое главное — изучайте турецкий язык еще дома.