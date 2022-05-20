Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/471/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/47131b54d983739f5a2cc0d39757711e.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-pereehat-v-turciyu-s-det-mi-slozhnosti-preimuschestva-i-osobennosti-adaptacii
Как переехать в Турцию с детьми: сложности, преимущества и особенности адаптации
158
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 17:45

Как переехать в Турцию с детьми: сложности, преимущества и особенности адаптации

3 девушки из стран СНГ рассказали об их опыте переезда в Турцию с детьми, о том к чему нужно подготовиться заранее, и как быстро привыкнуть к новой стране.


Венера Кертаева, 29 лет, город — Измир, дежурный по обслуживанию пассажиров, @vkertaeva

венера кертаева

О переезде в Турцию

Мы переехали в Турцию после того, как съездили на отдых в 2018 году. Нам понравилась страна. Здесь чистый воздух, а это важно, так как у меня двое детей.

Теперь мы живем в Турции. Я учу турецкий язык и готовлюсь к поступлению в магистратуру.

Как жить в Турции с ребенком

Мы быстро адаптировались. Дочери два года, и она легко привыкла к новому месту. Сыну четыре года, и ему было сложнее. Он не знал языка и каждый раз спрашивал, что говорят люди вокруг. Но теперь он привык и даже немного говорит на турецком.

В Турции дорогая медицина, особенно стоматология. Нужно позаботиться о том, чтобы у вас была хорошая страховка, которая будет покрывать большинство расходов. Без нее лечение обойдется в приличную сумму.

Устроить ребенка в частные детские сады не трудно.

А главное преимущество жизни в Турции с ребенком — влажный морской воздух. Еще здесь хорошее отношение к детям.

Рекомендации

Если планируете переезжать в Турцию с детьми, учитывайте их возраст. Переезд в другую страну может сказаться на речи малышей в возрасте от трех до шести лет. Стоит заранее подготовить ребенка к переезду и в первые дни адаптации помогать ему по максимуму.

Олеся Деденко, 34 года, город — Алания, менеджер по грузоперевозкам, @lesya_v_turcii

олеся диденко

О переезде в Турцию

У нас супругом двое детей. Мы предприниматели. В России у нас своя транспортная компания — мы осуществляем международные перевозки. Работаем над тем, чтобы наладить логистику в Турции. Старший сын учится во втором классе в русской школе, а дочка — в турецком садике.

Мы жили на севере России, где не видно солнца и не бывает лета. Перед тем как сын пошел в первый класс, мы за шесть дней приняли решение о переезде.

Как жить в Турции с ребенком

Детям адаптироваться к новой стране проще. Сын сразу окунулся в учебу, а дочка пошла в садик. Взрослым сложнее. Многие друзья уехали после года проживания из-за того, что люди сильно привязаны к месту, где они жили.

Преимущества жизни в Турции с детьми — солнце, море, пальмы, пикники, выезды с палатками, спокойная и безопасная жизнь. Жизнь у моря влияет на здоровье детей и поднимает им иммунитет. У младшей дочки прошла аллергия.

Рекомендации

Если у вас есть дети, при переезде вы должны поставить апостили на свидетельстве о рождении и на свидетельстве о браке. Документы понадобятся при подаче заявки на ВНЖ. Также сразу выберите, в какую школу или садик пойдет ваш ребенок, найдите какого-нибудь педиатра и изучите особенности медицины.

Рекомендую взвесить все «за» и «против». Подумайте, сможете ли вы дать ребенку качественное образование. А по приезде обеспечьте детям привычную сферу обитания и сделайте ее максимально комфортной.

Асель Бузаилова, 40 лет, город — Анталия, финансист, Facebook

Асель Бузаилова

О переезде в Турцию

Я мама двух мальчиков. Мы переехали, чтобы дать хорошее образование старшему сыну. Ему уже 15 лет, а в Турции по окончанию обучения в ряде вузов выдают международный диплом.

Вторая причина — в стране хорошо развита медицина. Нашему младшему сыну требуется качественная медицинская поддержка.

Город для проживания мы выбрали по климатическим условиям. Теперь супруг работает в Казахстане, а я нахожусь в Турции с детьми.

Как жить в Турции с ребенком

Адаптация прошла замечательно, мы ее даже не заметили.

Преимуществ жизни в Турции много. Благодаря климату у детей прошла аллергия, а море укрепляет иммунитет. Здесь хорошо развит спорт. У местных жителей замечательный менталитет — любой злюка станет добряком. Еще в стране хорошие врачи и качественные лекарственные препараты.

Мы без проблем и очередей сделали документы для школы. Старший сын пошел в девятый класс в государственную школу. Младшего взяли в обычную и в коррекционную государственные школы. Обучение бесплатное.

Рекомендации

Мы заранее перевели, апостилировали и нотариально заверили все важные документы. Также нужно помнить, что, если дети или взрослые нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов, стоит взять на них документы в больнице, где вы прикреплены. И самое главное — изучайте турецкий язык еще дома.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #переезд #турция #дети #жизньвтурции
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько стоит жизнь в Канаде: жилье, транспорт и здоровый образ жизни
1948
Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке: жилье, транспорт и здоровый образ жизни
2066
American Dream. Как переехать в Штаты и создать собственный бизнес за рубежом
682
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.