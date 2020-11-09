Как открыть первый в Казахстане цех по производству замороженного картофеля фри, и чем еще занимается KazAgro Food

Санжар Каримбеков, 26 лет, родной город — Ташкент, предприниматель





Как все начиналось





Я начал пробовать себя в бизнесе с 17 лет, также параллельно подрабатывал. У меня был опыт работы в донерной, где в небольшом помещении приходилось чистить огромное количество картофеля, около 200 килограмм в день. Тогда я задумался, почему нет компании, которая будет привозить очищенные или уже нарезанные овощи.





Прежде чем успешно запустить два производства: первое — по очистке овощей, второе — производство замороженного картофеля фри, я много пробовал и ошибался. Например, чтобы создать рецептуру фри, которую мы сейчас используем, я потратил 80 тонн картофеля. Считаю, что предпринимателю важно начинать с простого и самому разобраться во всех процессах.

Прежде чем успешно запустить два производства: первое — по очистке овощей, второе — производство замороженного картофеля фри, я много пробовал и ошибался







О KazAgro Food





За этот год я привлек больше 125 миллионов тенге инвестиций на развитие. Привлечь инвестиции было несложно, потому что я создал уникальный продукт с работающим производством и продажами.

Сегодня у моей компании KazAgro Food пять направлений:





— очищенные овощи — это B2B-продажи: рестораны, кафе, столовые. Мы сотрудничаем с Nazarbayev University, столовой Basilik, отелем Wyndham Garden, большим количеством донерных. Мы предоставляем клиентам чистые овощи

— продажа овощей, фруктов и зелени также для общепита, на рынке «Шарын». Во время карантина продажи упали на 90 %, и я решил запустить сайт по доставке овощей, фруктов и зелени на дом. За первый день к нам поступило 180 заявок

— так в карантин появилось наше новое направление — доставка овощей, фруктов и зелени на дом. Поэтому пришлось расширить ассортимент, и если на рынке мы продавали только картофель, лук и морковь, то на сайте у нас только зелени 18 видов. Все, что есть в Астане, мы можем найти и доставить, например, бразильский арбуз или клубнику из Мексики





— упаковка овощных отделов в супермаркетах. Обычно мясные и хлебобулочные отделы в магазинах красиво выглядят, так как есть компании, которые занимаются стандартизацией: привозят одинаковые полки, упаковывают продукцию. А овощными отделами никто не занимается, не только у нас, но и во всем СНГ. Наша идея заключается в том, что мы создаем фермерский уголок и делаем отдел, где уже все упаковано, и покупателям не нужно брать грязные овощи, накладывать их в пакетик. Мы упаковываем все фрукты и овощи в прозрачные пакеты весом по одному килограмму. Этот проект сейчас на стопе, потому что поняли, что в нашем менталитете есть недоверие к продуктам и люди хотят выбирать их сами

— производство картофеля фри, у нас цех на 400 квадратных метров и конвейерная лента на 80 метров. Мы разработали такую рецептуру фри, с использованием специй, что сорт картофеля не имеет значения. Отличие нашего фри от зарубежных аналогов в том, что наш продукт производится без добавления химии, и поэтому сохраняется ярко выраженный вкус картофеля. В августе мы запустили мини-ларек по продаже фри, чтобы люди попробовали и получили много хороших отзывов. А за октябрь мы открыли еще три киоска.





О планах





Планирую закончить писать программу для академии KazAgro Food и продвигать нашу франшизу.

Хотим за несколько месяцев выйти на ежедневный оборот в Астане в полтора миллиона тенге. И открыть еще 35 ларьков по продаже фри в Астане и Павлодаре.

После этого я займусь развитием наших проектов в Алматы, Шымкенте, Ташкенте и крупных городах России. А через два года поедем в Европу и тоже будем проверять нашу бизнес-модель.