Как открыть компанию в Турции: документы, уставной капитал, налоги

Поговорили со специалистами о том, как открыть свое дело в Турции и узнали о преимуществах и недостатках ведения бизнеса в этой стране.





Юлия Чимен, 29 лет, город — Стамбул, ассистент Председателя Правления, отдел коммерческого развития, @ yulia.cimen

О себе





Я переехала в Стамбул семь лет назад. До этого момента работала в турецких организациях и фирмах, поэтому знала язык и культуру.

Переезд был связан с желанием двигаться дальше. Правда, на первом этапе получился прыжок назад. Начинала с нуля, на новом месте и без связей.

В Турции найти фирму, которая будет готова нанять иностранца, сделать рабочее разрешение, платить увеличенные налоги и выполнять другие обязательства — сложная задача. Первые полгода искала работу в разных сферах, пока не устроилась в крупную консалтинговую компанию Sistem Global, где начала с работы на ресепшн. Сегодня моя основная задача, вместе с командой в 450 человек, помогать иностранным фирмам заходить на турецкий рынок — правильно, оптимально, быстро и надолго.

Как открыть компанию в Турции

Для начала понадобится капитал — от 10 000 до 50 000 лир, в зависимости от формы юридического лица. После оформления переводов, апостилей паспортов и адресных выписок, фирма открывается в течение недели.

Также потребуется хороший юрист, который составит документы: устав компании, различные доверенности, декларации и подписи так, чтобы сроки не затянулись.

Здесь благоприятная среда с точки зрения налогообложения

Есть вариант создания ИП, его достаточно для торговли на онлайн-площадках. В этом случае процесс занимает больше времени, но капитал и длинный список документов не потребуется.

О преимуществах и недостатках

Турция поддерживает развитие бизнеса. Существуют льготы для производств, возможность их размещения в специальных свободных торговых зонах, дополнительные субсидии для женщин-предпринимателей.

Здесь благоприятная среда и с точки зрения налогообложения.

В качестве недостатков можно отметить некоторые особенности культуры. Например, большое количество контактов «в живую». Здесь не получится отправить ТЗ и получить на него ответ. По возможности мы приглашаем потенциальных клиентов в офисы, знакомимся ближе. Для кого-то это может казаться потерей времени, но так здесь ведутся дела.

Советы начинающим

Советую стать резидентом либо найти партнера с видом на жительство или местным гражданством. Несмотря на то, что в теории иностранный гражданин может открыть свою фирму — формально так и есть, на практике — дальше этого не идет. Дело в том, что для других услуг, например, чтобы нанять персонал, необходим номер резидента или гражданина.

Тем, кто хочет открыть бизнес в Турции, рекомендую быть открытым к новому. Работать с лучшими и быть лучшим.

Ольга Гостинцева, 40 лет, город — Стамбул, Владелец принимающей туроператорской и консалтинговой компании, @ olgavstambule

О себе

Я родилась и выросла в Москве. Около десяти лет назад переехала в Стамбул. Открытие бизнеса не было моей целью, поэтому сначала я работала по найму в туристической компании. В этот период изучала местные законы, заводила связи. Когда приводила клиентов в компанию, получала небольшой процент. Поэтому со временем открыла свое дело. В 2019 году начала бизнес с турецким партнером, долю в котором продала во время пандемии.

В 2020 году открыла собственную туроператорскую компанию Milenia Events. Мы занимаемся туризмом, корпоративными поездками, организацией свадеб, дней рождений и других мероприятий.

Второе направление деятельности — финансово-консалтинговая компания Milenia Business. Проводим консультации по настройке бухгалтерии, выбору главного бухгалтера и организационно-правовой формы. Помогаем со всеми вопросами, которые возникают при открытии бизнеса.

Как открыть компанию в Турции

Самая распространенная форма ведения бизнеса для нерезидентов — ООО или Limited Şirketi.

Для открытия компании потребуется нотариально заверенный и переведенный на турецкий язык паспорт, ИНН или налоговый номер налогоплательщика — его можно получить удаленно, первоначальный уставной капитал. Если работаете с иностранцами, минимальный размер должен составлять 100 000 лир. При этом не обязательно иметь всю сумму сразу, его можно выплачивать в течение двух лет.

Некоторые виды деятельности, например, салоны красоты, подлежат лицензированию. Если вы планируете заниматься таким бизнесом, в составе учредителей должен быть местный житель с профессиональной лицензией.

На первом этапе необходимо выбрать офис, в котором будет регистрироваться и располагаться компания — обязательно один адрес. В некоторых случаях можно зарегистрировать электронный офис в коворкинге и платить за секретарские услуги, принятие почты и звонков.

В Турции много свободных ниш для открытия бизнеса

Следующий шаг — выбор главного бухгалтера или Mali Muşavir. Как правило, это лицензированные специалисты, работающие на аутсорсе и разговаривающие на турецком или английском языках. Mali Muşavir составляет устав компании. Здесь нужно выбрать вид деятельности и три названия на случай, если одно из них будет занято.

После документы вносятся в электронную систему MERSIS и назначается рандеву — дата, когда вы подадите документы на регистрацию. Этот процесс занимает около двух дней, после чего сотрудник из налоговой приходит с проверкой по месту регистрации. Если все пройдет успешно, вам принесут документы, удостоверяющие, что компания открыта.

Для создания бизнеса вид на жительство не нужен. Но его наличие не освобождает от режима нахождения иностранца в стране. Если планируете вести деятельность в Турции, нужно открыть рабочее разрешение на себя как на руководителя. Есть условие — необходимо, чтобы в компании были зарегистрированы пять местных жителей. Это делается в рамках защиты населения от безработицы.

О преимуществах и недостатках

В Турции много свободных ниш для открытия бизнеса. Рынок еще не перенасыщен, поэтому если у вас хороший, удобный продукт, который покрывает потребности населения, вы найдете свое место.

Не могу назвать Турцию налоговым раем. В зависимости от вида услуг и товаров, платим 23% налога на прибыль и еще 37,5% уходит в Фонд оплаты труда. Тем не менее перечень расходов компании здесь открытый. Если докажешь налоговой, что твои траты обоснованы и относятся к расходам, можно уменьшить размер налога.

Если платишь налоги, добросовестно ведешь бизнес и не получаешь жалоб — государство не устраивает дополнительных проверок. Непредусмотренных платежей нет. Можно спокойно работать.

Бывает сложно привыкнуть к местному менталитету. Но без этого сложно вести бизнес. Часто процессы зависят от личных отношений с конкретным сотрудником.

Рабочие отношения строятся на связях. Предпринимателя оценивают по способу ведения бизнеса, кредитоспособности. Многое зависит от деловой репутации. Она имеет вес и нарабатывается с опытом. Восстановить однажды испорченную репутацию сложно.

Советы начинающим

Турецкое законодательство может быть не всегда понятным. Поэтому иностранцам важно выбрать правильного бухгалтера. У них есть собственные команды — адвокаты, служащие таможни, специалисты по таможенному делу, профессионалы по разным юридическим вопросам. С Mali Muşavir необходимо дружить, тогда проблем с законами не будет.

Предпринимателю стоит знать турецкий язык или иметь доверенного человека, который понимает законы и менталитет страны.

Прежде чем переехать, советую изучить все детали, пожить здесь, присмотреться. Понять, насколько вам комфортно. Но и бояться не стоит. Если есть желание, нужно пробовать. Это будет не просто, но при грамотном управлении возможно все.