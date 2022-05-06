Как открыть и развивать бизнес в Центральной Азии — советы от маркетологов и PR-специалистов

Что важно знать о запуске бизнеса в странах Центральной Азии? С каких каналов коммуникаций начинать и почему нетворкинг — это не просто слова, читайте в материале с маркетологами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Казахстан

Айгуль Сапралиева, город — Алматы, маркетинг-директор OLX Казахстан





Наиболее платежеспособная аудитория как на рынке Казахстана, так и в других странах — люди, которые активно заняты на рынке труда и получающие регулярный доход. Есть много способов сегментации целевой аудитории. Можно брать за основу разные параметры: экономические, социально-демографические или психологические.



Когда бренд находится в начале пути, компания не может позволить себе большие инвестиции в маркетинг. В этом случае хорошо работают таргетированные коммуникации в местах присутствия клиентов: социальные сети, поисковая реклама, видео реклама на YouTube. Важную роль играет охват и частота показа. Чем выше охват, тем шире потенциальная воронка привлечения клиентов. А вот с частотой все не так просто: она должна быть такая, чтобы, с одной стороны, не надоесть, а с другой — запомниться аудитории.



Есть множество бесплатных инструментов маркетинга: сарафанное радио, мессенджеры, социальные сети сотрудников и знакомых, реферальные программы, email маркетинг. Они тоже могут отлично сработать, на стадии запуска.

Перед выходом на рынок важно изучить его и особенности менталитета. Это играет большую роль в построении успешной коммуникационной стратегии.



Казахстанский рынок уникален тем, что в нем сочетается большое разнообразие культур. Это наложило отпечаток на мышлении и поведении людей, а также на особенностях ведения бизнеса. Одни из важных ценностей — семья и положение в обществе. Также у казахстанцев есть потребность проявить себя в разных направлениях. Поэтому у нас много талантливых и известных контент-мейкеров, музыкантов, актеров, ученых, программистов. С точки зрения каналов коммуникации, Казахстан отличает высокая доля пользования интернетом — выше 85%.



В Казахстане бренду нужно выстроить эмоциональную связь с аудиторией. Большую роль играет сервис: казахстанцы ценят персональный подход и экстравозможности, которые может предоставить компания.

Еще одна рекомендация — создать широкую сеть контактов. Это поможет избежать ошибок или решить срочные вопросы, так как казахстанцев отличает открытость и готовность прийти на помощь.





Кыргызстан

Жулдыз Баймагамбетова, город — Бишкек, менеджер по внешним коммуникациям и социальному партнерству Beeline Кыргызстан





Начинать общение с целевой аудиторией лучше с социальных сетей. В первую очередь, надо открыть официальные страницы в главных социальных сетях: Instagram, Facebook. Далее хорошо работает личный бренд первого руководителя. Важно, чтобы CEO был открыт, шел на диалог. Бренду необходимо быть честным с аудиторией. Поэтому компании, которая планирует строить большой и успешный бизнес в Кыргызстане, необходимо собрать хорошую SMM-команду.



На рынке Кыргызстана активно развиваются блогеры. Для многих они стали лидерами мнения. Хорошо заходят и микроблогеры, к которым прислушивается их лояльная аудитория.



Классно заходить на рынок с социальными идеями, которые можно монетизировать: опыт, сервис, экспертиза.

Рынок Кыргызстана более демократичный. Здесь есть возможность открыто выражать свое мнение. Но не хватает международного опыта. Хотелось бы видеть больше международных компаний, которые будут улучшать культуру сервиса.





Таджикистан

Сабина Салиева, город — Душанбе, PR-менеджер инвестиционно-управляющей компании FIFTYFIVE GROUP





Рынок Таджикистана сравнительно молодой, поэтому в стране много свободных интересных ниш, к которым стоит присмотреться.



Например, в Таджикистане много молодых компаний, которые занимаются интересными проектами. Возможно, предприниматель, который хочет запустить бизнес в нашей стране, просто может стать инвестором и вложить ресурсы в развитие перспективного местного бизнеса.



Стоит учитывать местный менталитет. Таджикский народ дружелюбный и общительный. Для нас важно сохранять дружеские отношения с партнерами. Во время пандемии многие страны перешли на дистанционный режим. Но у нас сохранились прежние форматы переговоров, встречи face to face. Поэтому при открытии бизнеса в Таджикистане необходимо наладить сеть близких контактов.



Советую также изучить налоговую систему. Тогда вы сможете правильно планировать развитие своего бизнеса в стране.

Самый лучший и активный канал коммуникаций в Таджикистане — это интернет: социальные сети, веб-сайты, мобильные приложения, цифровая реклама, цифровое ТВ, e-mail рассылки, лендинги, поисковая, баннерная, таргетированная, контекстная рекламы.

