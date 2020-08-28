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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как одеваться без вреда для экологии: 7 аутлетов, секонд-хендов в Бишкеке
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Сегодня в 19:50

Как одеваться без вреда для экологии: 7 аутлетов, секонд-хендов в Бишкеке

Что такое осознанное потребление
Потреблять осознанно — значит вдумчиво совершать покупки, быть экологичным и этичным. Для этого нужно приобретать столько, сколько вам необходимо, а также продлевать жизненный цикл вещей за счет бережного отношения и вторичного использования.
Новые форматы магазинов
Секонд-хенд — это выбор уникальной, недорогой одежды, а также шаг к улучшению экологии. Во многих странах покупка б/у вещей стала обыденной практикой.

Outlet — это центры, где представлена одежда, обувь разных брендов прошлых сезонов со скидками 30-70% круглый год. Это вещи из коллекций дизайнеров, которые еще никто не купил.

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Преимущества таких покупок:
— использование вещей повторно позволяет сохранить природные ресурсы. Снижается потребление как натурального, так и синтетического сырья

— секонд-хенд способствует очищению окружающей среды. Люди пользуются б/у вещами, а значит, им не нужны новые

— уменьшится количество производственных отходов

— идея продолжительного использования всех предметов — модный тренд. Люди стремятся к осознанности

— можно найти редкие и ретро-вещи.

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Где купить в Бишкеке
Мы нашли несколько отличных секонд-хендов и аутлетов, где бренды продают со скидкой и товары для взрослых и детей по демократичной цене.


Top Outlet, @top_outlet_kg


Дисконт магазин брендов Geox, Clarks, Adidas, Columbia, Tommy Hilfiger со скидками до 90%.

Адрес: 5-мкр., 2

Контакты: +996 707 77 18 22 (WhatsApp)


Brands Outlet, @brands_outlet_kg


Сеть магазинов брендовой одежды с концепцией аутлет: ZARA, Massimo Dutti, Pull&bear, Bershka, Oysho.

Адрес: ул. Юсупа Абдрахманова, 131

Контакты: по ссылке в профиле.


GERGERT SPORT OUTLET, @gergertsport


Спортивный инвентарь, а также средства передвижения: самокаты и велосипеды от мировых производителей. Можно подобрать одежду и обувь для тренировок.

Адрес: пр. Горького, 182

Контакты: +996 772 92 10 02


«Бирка», @birka_bishkek


Сеть аутлетов одежды и обуви: H&M, S.Oliver, Tom Tailor, Lee, Vero Moda, Montego, Street One, Mango.

Адрес: ул. Суеркулова, 1/3а

Контакты: + 996 776 96 66 66 (WhatsApp)


Family Outlet, @familyoutlet.kg


Аутлет детской одежды с большим ассортиментом.

Адрес: пр. Чуй, 92 / мкр. «Аламедин-1», 63/1 / пр. Манаса, 35

Контакты: +996 701 00 28 11 (WhatsApp)


«Облик», @oblik.kg


Секонд-хенд детской одежды в хорошем состоянии. В основном представлен бренд LC Waikiki. Покупателям предлагают самовывоз.

Контакты: +996 707 05 66 45


BOSS HUGO BOSS


Концептуальный магазин бренда HUGO BOSS. На официальной странице в Facebook публикуют информацию о скидках и новых поступлениях.

Адрес: ул. Чокморова, 164

Контакты: +996 997 90 09 00

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