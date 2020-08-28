Как одеваться без вреда для экологии: 7 аутлетов, секонд-хендов в Бишкеке

Что такое осознанное потребление
Потреблять осознанно — значит вдумчиво совершать покупки, быть экологичным и этичным. Для этого нужно приобретать столько, сколько вам необходимо, а также продлевать жизненный цикл вещей за счет бережного отношения и вторичного использования.
Новые форматы магазинов
Секонд-хенд — это выбор уникальной, недорогой одежды, а также шаг к улучшению экологии. Во многих странах покупка б/у вещей стала обыденной практикой.
Outlet — это центры, где представлена одежда, обувь разных брендов прошлых сезонов со скидками 30-70% круглый год. Это вещи из коллекций дизайнеров, которые еще никто не купил.
— использование вещей повторно позволяет сохранить природные ресурсы. Снижается потребление как натурального, так и синтетического сырья
— секонд-хенд способствует очищению окружающей среды. Люди пользуются б/у вещами, а значит, им не нужны новые
— уменьшится количество производственных отходов
— идея продолжительного использования всех предметов — модный тренд. Люди стремятся к осознанности
— можно найти редкие и ретро-вещи.
Мы нашли несколько отличных секонд-хендов и аутлетов, где бренды продают со скидкой и товары для взрослых и детей по демократичной цене.
Top Outlet, @top_outlet_kg
Дисконт магазин брендов Geox, Clarks, Adidas, Columbia, Tommy Hilfiger со скидками до 90%.
Адрес: 5-мкр., 2
Контакты: +996 707 77 18 22 (WhatsApp)
Brands Outlet, @brands_outlet_kg
Сеть магазинов брендовой одежды с концепцией аутлет: ZARA, Massimo Dutti, Pull&bear, Bershka, Oysho.
Адрес: ул. Юсупа Абдрахманова, 131
Контакты: по ссылке в профиле.
GERGERT SPORT OUTLET, @gergertsport
Спортивный инвентарь, а также средства передвижения: самокаты и велосипеды от мировых производителей. Можно подобрать одежду и обувь для тренировок.
Адрес: пр. Горького, 182
Контакты: +996 772 92 10 02
«Бирка», @birka_bishkek
Сеть аутлетов одежды и обуви: H&M, S.Oliver, Tom Tailor, Lee, Vero Moda, Montego, Street One, Mango.
Адрес: ул. Суеркулова, 1/3а
Контакты: + 996 776 96 66 66 (WhatsApp)
Family Outlet, @familyoutlet.kg
Аутлет детской одежды с большим ассортиментом.
Адрес: пр. Чуй, 92 / мкр. «Аламедин-1», 63/1 / пр. Манаса, 35
Контакты: +996 701 00 28 11 (WhatsApp)
«Облик», @oblik.kg
Секонд-хенд детской одежды в хорошем состоянии. В основном представлен бренд LC Waikiki. Покупателям предлагают самовывоз.
Контакты: +996 707 05 66 45
BOSS HUGO BOSS
Концептуальный магазин бренда HUGO BOSS. На официальной странице в Facebook публикуют информацию о скидках и новых поступлениях.
Адрес: ул. Чокморова, 164
Контакты: +996 997 90 09 00