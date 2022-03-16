Как найти сотрудников в Центральной Азии — 8 рекрутинговых и кадровых агентств

Рассказываем о том, какие агентства занимаются поиском и подбором сотрудников для компаний в Центральной Азии.

Antal — международная рекрутинговая компания в Казахстане. Организация специализируется на подборе менеджеров среднего и высшего уровня. Работодатели могут обратиться сюда, чтобы выйти на рынок Казахстана и привлечь подходящих кандидатов, собрать команду управления, получить анализ рынка и заработных плат, решить другие HR-задачи.





ANCOR — международная группа компаний, которая была основана в 1990 году. Помогает клиентам решать задачи в области аутсорсинга HR-функций и бизнес-процессов, рекрутмента и консалтинга.

ANCOR Central Asia работает на территории девяти стран: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Грузии, Монголии, Туркменистана и Таджикистана.









Кадровый Холдинг Elite был создан еще в 1997 году. Это одна из первых компаний в Казахстане, которая занимается кадровыми вопросами.

Здесь можно получить услуги в области кадрового консалтинга.





Рекрутинговое агентство в Узбекистане. Помогают искать профессиональных сотрудников для компаний. Из особенностей — индивидуальное тестирование для каждого кандидата и тщательный анализ потенциальных сотрудников.





Кадровая компания из Узбекистана. Осуществляет услуги в области HR с 2006 года. Одна из первых рекрутинговых компаний на узбекском рынке.

У бренда есть крупная база кандидатов и профессиональная команда.













Компания работает с 2006 года. На рынке Узбекистана предлагает услуги в сфере рекрутинга и подбора персонала. У организации есть база потенциальных кандидатов и специалистов, среди которых бухгалтеры и аудиторы, персонал для офиса, переводчики, инженеры, маркетологи, менеджеры, логисты, IT-специалисты, дизайнеры, программисты другие.





Империя кадров — крупное агентство по подбору и оценке персонала в Кыргызстане. Компания работает в стране с 1999 года.

Здесь вы можете получить услуги по подбору персонала, обучению команды и кадровому аудиту.





Рекрутинговое агентство полного цикла из Кыргызстана, которое называет себя мостом между компаниями и специалистами. Помогают клиентам создавать и масштабировать команды, а специалистам — находить работу мечты.