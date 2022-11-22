Как научные стартапы из Центральной Азии могут получить 140 000 $ инвестиций и поддержку от ученых

Познакомились с директором научного бизнес-акселератора C.A.T. Science Accelerator и попросили рассказать подробнее о проекте, деятельности и отборе стартапов на программу.





Владимир Цой, город — Ташкент, директор научного бизнес-акселератора C.A.T. Science Accelerator, Telegram





Что такое C.A.T. Science Accelerator

Я биотехнолог. В настоящее время завершаю работу над PhD. В скором времени стану доктором философии в биотехнологии.

C.A.T. Science Accelerator был создан на базе «Центра передовых технологий» — Center for Advanced Technologies, или C.A.T. В 2018 году Центр перешел под ведомство Министерства инновационного развития. Тогда перед нами стояла задача — развитие фундаментальной и прикладной науки, которую можно коммерциализировать.

По инициативе Центра и поддержке Министерства мы организовали первый и на данный момент единственный научный акселератор в Узбекистане. Наша цель — помочь научным сотрудникам, молодым ученым, студентам заработать на их научных трудах.

«Центр передовых технологий» — научное учреждение. Мы ведем исследования в области биологии, физики, химии. У нас есть вся необходимая инфраструктура, которую мы предоставляем участникам.

На первом этапе перед нами встала проблема: мы никак не связаны со стартапами. Поэтому привлекли партнеров, которые уже развивают стартап-экосистему в Узбекистане — Startup Factory.

В конце 2018 года с помощью посольства США мы связались с международной программой GIST Network, которая объединяет стартапы и научных деятелей со всего мира. С их помощью провели четырехдневный интенсив, участниками которого были наши сотрудники и представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Что предлагает C.A.T. Science Accelerator

Мы проводим полугодовую программу для научных стартапов. Предоставляем инфраструктуру: лаборатории и реактивы, необходимые для создания MVP на бесплатной основе.

Оказываем экспертную оценку и помощь. Как научное учреждение подключаем своих ученых или привлекаем специалистов извне.

Предоставляем базовые курсы по предпринимательству. С их помощью можно узнать больше о налоговом законодательстве, проект-менеджменте, командной работе, создании бизнес-плана.

Также у C.A.T. Science Accelerator есть партнеры в лице опытных предпринимателей и консультантов. Привлекаем их в качестве менторов для наших участников.

Как проходит отбор

Цель акселератора — показать ученым, что они могут работать над своими научными проектами и зарабатывать на этом. Поэтому заявка простая. В нее входит:

— название

— описание идеи

— сферы, которые покрывает проект

— решаемые проблемы

— сведения о команде

— контакты.

Далее мы отсеиваем заявки, которые не проходят по техническим параметрам. Смотрим: возможна ли реализация идеи, есть ли у нас ресурсы, чтобы в этом помочь. К примеру, заявку о проекте по клонированию человека мы отклоним просто потому, что у нас нет необходимой экспертизы и возможностей.

Программа проходит каждый год. Анонс делаем в январе. Начинаем работу с марта по сентябрь. Еще около месяца уходит на корректировку бизнес-плана.





В первый год мы собрали около 180 заявок, во второй — 250. В следующем году пришла пандемия, и количество заявок сократилось до 40. В последний раз мы собрали более 350 обращений.

Последний этап — Demo Day, на котором стартапы защищают свои проекты офлайн. Ведем параллельную трансляцию этого мероприятия на YouTube. Далее участники подают заявки в Министерство инновационного развития на получение грантового инвестирования в размере до 1 500 000 000 сум или 140 000 долларов.

Стать участником C.A.T. Science Accelerator могут стартапы из других стран Центральной Азии. Единственное условие: чтобы проект был реализован на территории Узбекистана.

Про интересные кейсы

Ежегодно мы отбираем 30 проектов, из них три-четыре получают инвестиции. На данный момент заканчивается четвертый раунд, и все стартапы, получившие финансовые средства, вышли на рынок и работают.

Ежегодно мы отбираем 30 проектов, из них три-четыре получают инвестиции

Из интересных проектов могу выделить Paradise Flora, который занимается получением БАДов и их топинамбура, и Pectin, производящий пектин из яблочных отходов. У основателя последнего проекта за счет правильного использования инструментов запущено сразу несколько проектов одновременно: тест-набор для определения качества почвы, реактивы для водоочистных установок на основе обратного осмоса, создание лигатур для ювелирной промышленности. Другой проект — LiPatch, производящий жидкий пластырь, который имеет крововосстанавливающий и косметический эффект.

Рекомендации начинающим стартаперам

Не бойтесь подавать заявки в разные фонды. Эксперты бывают разные. Если не повезло в одном, может получиться в другом. Но нужно обязательно помнить фидбэк. Полезно прислушиваться к экспертам и нормально относиться к конструктивной критике.

Создавайте нетворкинг. Находите других стартаперов или людей, которые организуют инкубационные или акселерационные программы. Просите их дать оценку вашему проекту. Возможно, это их заинтересует, и они смогут порекомендовать вас сообществу.

О планах

Мы участвуем в программе от ЕЭК ООН, которая направлена на создание сети взаимосвязанных инкубаторов в странах СПЕКА: Афганистане, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.