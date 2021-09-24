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Как написать код: 8 стримов, которые научат вас программированию
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22.09.2021

Как написать код: 8 стримов, которые научат вас программированию


Стрим — прямая трансляция, которая позволяет делиться процессом разработки с аудиторией. Мы собрали список самых интересных стримеров для тех, кто хочет посмотреть за тем, как пишут код профессионалы и научиться чему-то новому.


Записки электроника


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Канал программиста, который рассказывает об искусственном интеллекте, играх, о роботах и всем, что связано со сферой IT. Сейчас в плейлисте 18 стримов, которые показывают процесс создания игры с нуля и подготовку к чемпионату Yandex Cup 2021.


Handmade Hero


Handmade Hero — это образовательный проект, созданный с целью показать весь процесс разработки качественной игры профессионалом. Разработчиков из этого проекта можно назвать первооткрывателями жанра образовательного стрима по кодингу. Первый эпизод вышел в 2014 году, и с тех пор их накопилось уже более 600.


Pajlada


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Основной контент стримов этого канала — разработка кода на Python и C++ и создание ботов на заказ. Автор много времени уделяет на чат: отвечает на вопросы, общается и шутит на разные темы. И все же стримы можно назвать профессиональными. Автор занимается этим уже больше 15 лет.


DevWars


Живое игровое шоу, в котором две команды участвуют в захватывающей битве за лучший веб-сайт, который они могут создать в ограниченное время. Разработчики соревнуются друг с другом в разработке на языках HTML, CSS и JavaScript, а зрители голосуют за лучших.


IAmTimCorey


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Тим Кори — профессиональный разработчик, который поставил своей целью создать образовательную платформу, на которой любой человек сможет задать ему вопрос. Именно этому и посвящены его стримы. Каждый из них имеет свою тему, но она может измениться в процессе, если это потребуется для объяснения.


GoPirateSoftware


Автор канала, разработчик в сфере игровой индустрии с 17-летним опытом. В его портфолио работы с Blizzard Entertainment и Amazon Games Studios. На своих стримах он наглядно показывает, как работает тот или иной кусок кода, как исправить ошибки уже написанного кода и наладить алгоритмы в формате инди-игр.


Paper Benni


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Отличный канал со стримами по двум сферам: разработке и 3D-дизайну. Всего в плейлисте с кодингом 16 записей, каждая из которых имеет свою тему и разную продолжительность, от одного часа до трех.


LetsUpgrade


Сообщество разработчиков, которые проводят стримы по блокчейну, искусственному интеллекту, анализу данных и многому другому. Каждая трансляция длится около часа. За это время авторам удается донести основную мысль, показать, как она работает на практике и пообщаться со зрителями.

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#образование #технологии #программирование #it #стрим
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