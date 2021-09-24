Как написать код: 8 стримов, которые научат вас программированию

Стрим — прямая трансляция, которая позволяет делиться процессом разработки с аудиторией. Мы собрали список самых интересных стримеров для тех, кто хочет посмотреть за тем, как пишут код профессионалы и научиться чему-то новому.





Записки электроника





Канал программиста, который рассказывает об искусственном интеллекте, играх, о роботах и всем, что связано со сферой IT. Сейчас в плейлисте 18 стримов, которые показывают процесс создания игры с нуля и подготовку к чемпионату Yandex Cup 2021.







Handmade Hero — это образовательный проект, созданный с целью показать весь процесс разработки качественной игры профессионалом. Разработчиков из этого проекта можно назвать первооткрывателями жанра образовательного стрима по кодингу. Первый эпизод вышел в 2014 году, и с тех пор их накопилось уже более 600.









Основной контент стримов этого канала — разработка кода на Python и C++ и создание ботов на заказ. Автор много времени уделяет на чат: отвечает на вопросы, общается и шутит на разные темы. И все же стримы можно назвать профессиональными. Автор занимается этим уже больше 15 лет. Основной контент стримов этого канала — разработка кода на Python и C++ и создание ботов на заказ. Автор много времени уделяет на чат: отвечает на вопросы, общается и шутит на разные темы. И все же стримы можно назвать профессиональными. Автор занимается этим уже больше 15 лет.







Живое игровое шоу, в котором две команды участвуют в захватывающей битве за лучший веб-сайт, который они могут создать в ограниченное время. Разработчики соревнуются друг с другом в разработке на языках HTML, CSS и JavaScript, а зрители голосуют за лучших.









Тим Кори — профессиональный разработчик, который поставил своей целью создать образовательную платформу, на которой любой человек сможет задать ему вопрос. Именно этому и посвящены его стримы. Каждый из них имеет свою тему, но она может измениться в процессе, если это потребуется для объяснения.







Автор канала, разработчик в сфере игровой индустрии с 17-летним опытом. В его портфолио работы с Blizzard Entertainment и Amazon Games Studios. На своих стримах он наглядно показывает, как работает тот или иной кусок кода, как исправить ошибки уже написанного кода и наладить алгоритмы в формате инди-игр.









Отличный канал со стримами по двум сферам: разработке и 3D-дизайну. Всего в плейлисте с кодингом 16 записей, каждая из которых имеет свою тему и разную продолжительность, от одного часа до трех.







Сообщество разработчиков, которые проводят стримы по блокчейну, искусственному интеллекту, анализу данных и многому другому. Каждая трансляция длится около часа. За это время авторам удается донести основную мысль, показать, как она работает на практике и пообщаться со зрителями.