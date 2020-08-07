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Как ModeX внедряет инновации в строительстве и почему делает ставку на молодежь
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Сегодня в 16:50

Как ModeX внедряет инновации в строительстве и почему делает ставку на молодежь

Накануне Дня строителя мы посетили компанию ModeX — дочернее предприятие холдинга BI Group и узнали о том, что такое модульное строительство.

Адат Адильхан, 32 года, родной город — Екибастуз, директор по развитию ModeX

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О компании
ModeX — это предприятие нового поколения, которое является флагманом технологии модульного строительства в Казахстане. Эта технология широко применяется в США, Сингапуре, Германии и Скандинавских странах. В модульном строительстве здания возводятся из готовых блок-комнат, изготовленных в производственных условиях. Мы намерены реализовать масштабные проекты в Казахстане.


У модульной технологии много преимуществ:


В первую очередь, это качество продукции, так как человеческий фактор сведен к минимуму благодаря многоэтапному операционному контролю и высокой степени автоматизации.

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Во-вторых, экологичность, наша технология позволяет перенести все грязные работы на предприятие, так мы оптимизируем использование ресурсов, снижаем количество вредных выбросов и избавляем горожан от шума при возведении домов.

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В-третьих, теперь строительство не зависит от климатических условий, потому что до 80% работ — от вязки арматуры до формования модулей — происходит на предприятии, что значительно ускоряет все процессы. Например, мы построили инфекционный госпиталь за две недели, несмотря на условия жесткого карантина. Для возведения 16-этажного жилого дома потребуется всего три-четыре месяца, при этом структура модуля и высокие тепло-звукоизоляционные характеристики керамзитобетона помогают достичь высокого уровня шумоизоляции.
О команде
Наша главная ценность — счастливые сотрудники. Результат работы ModeX — это показатель сильной, сплоченной команды профессионалов. Наши сотрудники обладают большим опытом в строительстве, постоянно оттачивают свое мастерство и стремятся к высоким результатам. Каждый сотрудник ставит перед собой задачи по развитию личностных и профессиональных компетенций. Работа с экспертами помогает переосмысливать строительный бизнес и создавать новшества в отрасли. Наша компания создала все условия для комфортной работы, этому свидетельствует сильный корпоративный дух.

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На предприятии многие процессы автоматизированы, что позволяет существенно увеличить производительность труда. Недавно завершились пусконаладочные работы оборудования, которое приобреталось у лидеров мирового рынка. Таким образом, автоматизация способствует не только созданию комфортных условий, но и приводит к сведению ручного труда к минимуму.

Если основная доля строительных работ раньше выполнялась на площадках, где не все процессы зависели от нас, то с появлением ModeX большая часть работ переводится в заводские условия и в руки персонала с наработанными навыками. Мы планируем создать учебный полигон, где будет проходить адаптация вновь принятых сотрудников. Так ModeX станет эпицентром компетенций в отрасли.

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Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с партнерами — World Skills и учреждениями среднего профессионального образования внедрить программы дуального обучения. Например, студенты определенное время проходят академическое обучение, другое проводят на предприятии. Так мы представляем беспроигрышную стратегию для образования и бизнеса по подготовке кадров, которых мы будем трудоустраивать.

Строительный бизнес консервативен, но нужно ставить под сомнения устарелые принципы работы, думать по-новому и вовлекать молодежь. Впервые за всю историю компании, работают одновременно представители 4 поколений — беби-бумеры, X, Y и Z. Понимая, что будущее за поколением Z, мы создаем благоприятный климат на рабочих местах для реализации креативных и смелых решений.

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Внедрение инновационных технологий в строительный бизнес создает тектонические изменения, за которыми интересно наблюдать. Ведь мы говорим о глубокой трансформации строительного сектора.
О будущем ModeX
Сейчас запущена первая из трех очередей завода, каждая из которых будет выпускать более 135 тысяч квадратных метров жилья в год. Запуск последующих очередей — эволюционный процесс, их мы планируем реализовывать по мере наработки компетенций персонала. Это позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров технологичного и доступного жилья в год.

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На нас большая ответственность за создание новой среды для жизни — built environment, это не просто архитектура, но также культурная и социальная самобытность общества. Дома, дороги, парки и многое другое, как результат инженерной мысли, определяют то, как мы живем, в каком настроении пребываем, какой образ жизни ведем, в каких условиях работаем и даже с чем себя ассоциируем.

«We shape our buildings, afterwards they shape us» —
«Сначала мы формируем наши здания, а потом наши здания формируют нас».


Уинстон Черчилль



Материал подготовлен при поддержке компании BI Group.


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