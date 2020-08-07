Как ModeX внедряет инновации в строительстве и почему делает ставку на молодежь

Адат Адильхан, 32 года, родной город — Екибастуз, директор по развитию ModeX
ModeX — это предприятие нового поколения, которое является флагманом технологии модульного строительства в Казахстане. Эта технология широко применяется в США, Сингапуре, Германии и Скандинавских странах. В модульном строительстве здания возводятся из готовых блок-комнат, изготовленных в производственных условиях. Мы намерены реализовать масштабные проекты в Казахстане.
У модульной технологии много преимуществ:
В первую очередь, это качество продукции, так как человеческий фактор сведен к минимуму благодаря многоэтапному операционному контролю и высокой степени автоматизации.
Во-вторых, экологичность, наша технология позволяет перенести все грязные работы на предприятие, так мы оптимизируем использование ресурсов, снижаем количество вредных выбросов и избавляем горожан от шума при возведении домов.
В-третьих, теперь строительство не зависит от климатических условий, потому что до 80% работ — от вязки арматуры до формования модулей — происходит на предприятии, что значительно ускоряет все процессы. Например, мы построили инфекционный госпиталь за две недели, несмотря на условия жесткого карантина. Для возведения 16-этажного жилого дома потребуется всего три-четыре месяца, при этом структура модуля и высокие тепло-звукоизоляционные характеристики керамзитобетона помогают достичь высокого уровня шумоизоляции.
О команде
Наша главная ценность — счастливые сотрудники. Результат работы ModeX — это показатель сильной, сплоченной команды профессионалов. Наши сотрудники обладают большим опытом в строительстве, постоянно оттачивают свое мастерство и стремятся к высоким результатам. Каждый сотрудник ставит перед собой задачи по развитию личностных и профессиональных компетенций. Работа с экспертами помогает переосмысливать строительный бизнес и создавать новшества в отрасли. Наша компания создала все условия для комфортной работы, этому свидетельствует сильный корпоративный дух.
На предприятии многие процессы автоматизированы, что позволяет существенно увеличить производительность труда. Недавно завершились пусконаладочные работы оборудования, которое приобреталось у лидеров мирового рынка. Таким образом, автоматизация способствует не только созданию комфортных условий, но и приводит к сведению ручного труда к минимуму.
Если основная доля строительных работ раньше выполнялась на площадках, где не все процессы зависели от нас, то с появлением ModeX большая часть работ переводится в заводские условия и в руки персонала с наработанными навыками. Мы планируем создать учебный полигон, где будет проходить адаптация вновь принятых сотрудников. Так ModeX станет эпицентром компетенций в отрасли.
Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с партнерами — World Skills и учреждениями среднего профессионального образования внедрить программы дуального обучения. Например, студенты определенное время проходят академическое обучение, другое проводят на предприятии. Так мы представляем беспроигрышную стратегию для образования и бизнеса по подготовке кадров, которых мы будем трудоустраивать.
Строительный бизнес консервативен, но нужно ставить под сомнения устарелые принципы работы, думать по-новому и вовлекать молодежь. Впервые за всю историю компании, работают одновременно представители 4 поколений — беби-бумеры, X, Y и Z. Понимая, что будущее за поколением Z, мы создаем благоприятный климат на рабочих местах для реализации креативных и смелых решений.
Внедрение инновационных технологий в строительный бизнес создает тектонические изменения, за которыми интересно наблюдать. Ведь мы говорим о глубокой трансформации строительного сектора.
О будущем ModeX
Сейчас запущена первая из трех очередей завода, каждая из которых будет выпускать более 135 тысяч квадратных метров жилья в год. Запуск последующих очередей — эволюционный процесс, их мы планируем реализовывать по мере наработки компетенций персонала. Это позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров технологичного и доступного жилья в год.
На нас большая ответственность за создание новой среды для жизни — built environment, это не просто архитектура, но также культурная и социальная самобытность общества. Дома, дороги, парки и многое другое, как результат инженерной мысли, определяют то, как мы живем, в каком настроении пребываем, какой образ жизни ведем, в каких условиях работаем и даже с чем себя ассоциируем.
«We shape our buildings, afterwards they shape us» —
«Сначала мы формируем наши здания, а потом наши здания формируют нас».
Уинстон Черчилль
Материал подготовлен при поддержке компании BI Group.