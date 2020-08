Как ModeX внедряет инновации в строительстве и почему делает ставку на молодежь

О компании ModeX — это предприятие нового поколения, которое является флагманом технологии модульного строительства в Казахстане. Эта технология широко применяется в США, Сингапуре, Германии и Скандинавских странах. В модульном строительстве здания возводятся из готовых блок-комнат, изготовленных в производственных условиях. Мы намерены реализовать масштабные проекты в Казахстане.





У модульной технологии много преимуществ:

О команде

О будущем ModeX

В первую очередь, это качество продукции, так как человеческий фактор сведен к минимуму благодаря многоэтапному операционному контролю и высокой степени автоматизации.Во-вторых, экологичность, наша технология позволяет перенести все грязные работы на предприятие, так мы оптимизируем использование ресурсов, снижаем количество вредных выбросов и избавляем горожан от шума при возведении домов.Например, мы построили инфекционный госпиталь за две недели, несмотря на условия жесткого карантина. Для возведения 16-этажного жилого дома потребуется всего три-четыре месяца, при этом структура модуля и высокие тепло-звукоизоляционные характеристики керамзитобетона помогают достичь высокого уровня шумоизоляции.Результат работы ModeX — это показатель сильной, сплоченной команды профессионалов. Наши сотрудники обладают большим опытом в строительстве, постоянно оттачивают свое мастерство и стремятся к высоким результатам. Каждый сотрудник ставит перед собой задачи по развитию личностных и профессиональных компетенций. Работа с экспертами помогает переосмысливать строительный бизнес и создавать новшества в отрасли. Наша компания создала все условия для комфортной работы, этому свидетельствует сильный корпоративный дух.Недавно завершились пусконаладочные работы оборудования, которое приобреталось у лидеров мирового рынка. Таким образом, автоматизация способствует не только созданию комфортных условий, но и приводит к сведению ручного труда к минимуму.Мы планируем создать учебный полигон, где будет проходить адаптация вновь принятых сотрудников. Так ModeX станет эпицентром компетенций в отрасли.Например, студенты определенное время проходят академическое обучение, другое проводят на предприятии. Так мы представляем беспроигрышную стратегию для образования и бизнеса по подготовке кадров, которых мы будем трудоустраивать.Впервые за всю историю компании, работают одновременно представители 4 поколений — беби-бумеры, X, Y и Z. Понимая, что будущее за поколением Z, мы создаем благоприятный климат на рабочих местах для реализации креативных и смелых решений.. Ведь мы говорим о глубокой трансформации строительного сектора.Запуск последующих очередей — эволюционный процесс, их мы планируем реализовывать по мере наработки компетенций персонала. Это позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров технологичного и доступного жилья в год.Дома, дороги, парки и многое другое, как результат инженерной мысли, определяют то, как мы живем, в каком настроении пребываем, какой образ жизни ведем, в каких условиях работаем и даже с чем себя ассоциируем.

«We shape our buildings, afterwards they shape us» —

«Сначала мы формируем наши здания, а потом наши здания формируют нас».

Уинстон Черчилль

