Как миллиардеры зарабатывали первые деньги: истории Джеффа Безоса, Ричарда Брэнсона и Илона Маска

С 1987 года Forbes публикует список миллиардеров — людей, чье состояние превышает один миллиард долларов США. Первые восемь лет список возглавлял японский предприниматель Йошиаки Цуцуми, позже верхние позиции долгое время удерживал Билл Гейтс, а в 2020 году первое место в рейтинге занял Джефф Безос. И если японец Цуцуми унаследовал бизнес отца, то многим успешным предпринимателям пришлось пройти путь от создания небольшой компании до корпорации с миллионными оборотами.

Редакция MC.today собрала истории предпринимателей о том, какой бизнес принес им первый доход и сколько они зарабатывают сегодня.





Джефф Безос одолжил у родителей 300 000 $





Основатель компании Amazon Джефф Безос в начале 90-х годов прочитал поразительную статистику: количество интернет-пользователей увеличивалось на 2300% процентов ежегодно. Тогда же он задумал создать онлайн-магазин, в котором человек сможет совершить покупку, не выходя из дома.

Чтобы прийти к своей цели, Джефф начал с малого. Он составил список из 20 товаров, которые, вероятнее всего, будут хорошо продаваться в интернете. Важным был и ассортимент: чем больше наименований, тем больший выбор у потенциальных покупателей. Первыми в его списке значились книги, на втором месте — музыкальные диски.

К тому времени Джефф Безос уже окончил Принстонский университет и отлично разбирался в вычислительной технике. Он также успел поработать в нескольких компаниях на Уолл-стрит и был вице-президентом в одной из компаний.

В 1994 году Безос уволился со стабильной работы, чтобы начать собственный бизнес. Родители дали ему 300 000 $ из своих сбережений, и Джефф вместе с семьей переехал в Сиэтл. Там он снял офис — гараж, из которого в 1995 году запустил пробную версию сайта amazon.com. Сначала Amazon торговал исключительно книгами. Уже в течение первых двух месяцев продажи превысили 20 тыс. $ в неделю. Первую прибыль за год компания получила в 2003 году, а в следующем выручка достигла 4 млрд $.

Безос был первым, кто начал:

— оформлять доставку товара в один клик

— подтверждать заказ в письме по электронной почте

— оставлять отзывы о товаре на сайте.

Сегодня Amazon входит в большую пятерку компаний — лидеров американской индустрии наряду с Google, Apple, Microsoft и Facebook. Цена за одну акцию Amazon составляет 3380 $, а состояние Джеффа Безоса, по версии Forbes, оценивается в 180 млрд $.





Ричард Брэнсон придумал журнал для студентов





Будущий владелец Virgin Group Ричард Брэнсон плохо учился. Из-за дислексии мальчика сначала перевели в школу-интернат, а в 16 лет он и вовсе бросил учебу.

Несмотря на трудности с обучением, родители всегда поддерживали попытки сына организовать собственное дело. Но когда в 16 лет он задумал издавать журнал для студентов, в семье не было на это денег. В обычной школьной тетрадке Ричард записал имена потенциальных рекламодателей. Уже для первого выпуска журнала он привлек рекламу на сумму 8000 $. Эти деньги пошли на печать первого тиража Student, который распространили бесплатно.

Как говорит Брэнсон, через журнал он показывал молодым людям бессмысленность Вьетнамской войны. Ему не нравилось, что происходило в мире, поэтому Ричард хотел все исправить. Он много путешествовал, брал интервью для журнала и объединял вокруг себя молодых людей.

Позже свой вклад в бизнес сына внесла мать Брэнсона. В саду около дома она нашла ожерелье и продала его за 1900 $. Эти деньги помогли оплатить счета и почтовые расходы на журнал.

Student также помог Брэнсону заработать первые тысячи фунтов стерлингов. На распродажах Ричард покупал пластинки популярных в то время музыкантов с надписью «бракованные». А потом давал рекламу о том, что может выслать по почте альбом того или иного артиста. Так Брэнсон использовал журнал для рекламы популярных альбомов и одновременно увеличивал собственные продажи.

Год спустя после выхода первого номера журнала состояние Брэнсона оценивалось в 50 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня Virgin Group имеет свои звукозаписывающие студии, занимается авиаперевозками, а также предоставляет услуги сотовой связи и кабельного телевидения. Состояние Ричарда Брэнсона оценивается в 5 млрд $.





Илон Маск нашел инвесторов





Илон Маск поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить докторскую степень по физике, но бросил его. В 1995 году Америку охватил интернет-бум, а Маск с детства был увлечен компьютерами. Вместе с братом и другом Грегом Кури они основали компанию Global Link. Первое финансирование проекта они получили от небольшой группы инвесторов в Силиконовой долине. Кроме того, Грег Кури вложил в совместный бизнес 6000 $.

Задачей компании было создать электронный справочник местных предприятий. Братья совместили две базы данных: карту городов и «Желтые страницы». Так родился онлайн-путеводитель по городам Калифорнии.

Через год Илон Маск решил выйти на новый уровень. Он изменил название компании на Zip2 и заключил контракты с такими известными изданиями, как The New York Times и The Chicago Tribune. К 1998 году компания сотрудничала уже со 160 газетами, и вот какие услуги она предоставляла:

— разрабатывала для них онлайн-справочники

— публиковала новости изданий в интернете

— подключала корпоративную электронную почту.

В 1999 году компьютерная корпорация Compaq выкупила Zip2 за 307 млн $ наличными. Маск получил 22 млн $ за свою долю и основал компанию X.com. Тогда же Маск соосновал систему денежных переводов через интернет PayPal.

Сейчас предприниматель разрабатывает космические ракеты в проекте SpaceX и надеется осуществить полет на Марс до 2025 года. Он также является акционером американской компании электромобилей Tesla. В январе 2021 Илон Маск занял первую строчку в рейтинге миллиардеров по версии Forbes, а его состояние оценивалось в 185 млрд $.