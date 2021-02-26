Как Microsoft Казахстан повышает цифровую грамотность учителей и внедряет в школах Алматы образовательную версию игры Minecraft

Нурлан Жаныбек, руководитель по работе с сектором образования Microsoft в Казахстане и странах СНГ





О сотрудничестве

Миссия компании Microsoft — дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего. Компания имеет представительства в более чем 100 странах по всему миру, в том числе и в Казахстане. Уже на протяжении нескольких лет мы работаем с Управлением образования города Алматы в области цифровой трансформации. В прошлом году подписали Меморандум о взаимопонимании, который предполагает расширение и развитие сотрудничества.

Сегодня цифровые технологии — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Государство уделяет большое внимание цифровизации, особенно в образовании. Школьники, начиная с первого класса, изучают основы программирования, в средних классах они занимаются более серьезными вещами, а выпускники уже могут создавать интересные продукты. И наша задача в данном случае — за счет внедрения современных подходов и инструментов помочь улучшить качество учебного процесса. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению конкурентоспособности среднего образования в городе.

Миссия компании Microsoft — дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего

У компании Microsoft большой опыт реализации стратегий цифровой трансформации сферы образования в разных странах мира. Это позволяет выбирать и внедрять на практике наиболее оптимальные решения.

Мы планируем охватить проектом все 200 школ города Алматы. Наша миссия — сделать так, чтобы ни одна школа, ни один ученик не остался позади.

Об этапах реализации плана

Цифровая трансформация — это на самом деле трансформация людей, их привычек. Первый этап нашего плана — улучшение цифровых навыков, компетенции педагогов. Для этого мы предоставляем лучшие практики, которые основаны на исследованиях и многолетнем опыте Microsoft в образовании.

На протяжении четвертой четверти 2020 года и в летний период наши сотрудники в Казахстане проводили для учителей вебинары и практические семинары. Мы рассказывали педагогам, как использовать инструменты, которые предлагает Microsoft. В частности, обучали, как использовать Microsoft Teams для образования. Отличительная особенность этого инструмента — безопасность данных и простота в использовании. Microsoft Teams был рекомендован Министерством образования в качестве платформы для дистанционного обучения.





Следующий этап нашего плана по цифровой трансформации — внедрение специализированного программного обеспечения Microsoft Minecraft: Education Edition. Это Game-Based Learning platform, особая версия популярной игры Minecraft, которая позволяет учителям выстраивать учебный процесс с помощью игры и вовлекает детей в такую среду, где они более мотивированы получать новые знания и навыки.

О Minecraft: Education Edition

С момента официального релиза Minecraft прошло 10 лет. Сейчас практически каждый школьник если не играет сам, то хотя бы слышал о такой игре.

Образовательная версия Minecraft доступна только для образовательных учреждений. Minecraft: Education Edition используют в более чем 115 странах мира, в том числе в близлежащих: Грузия, Беларусь, Россия. В Грузии это программное обеспечение уже внедрено на уровне системы образования. Министерство образования страны содействует тому, чтобы такой подход применялся повсеместно в каждой школе каждым учителем.

Minecraft — это виртуальный мир, который дает детям возможность раскрыть свой потенциал в такой среде, где предел возможностей определяется лишь фантазией.





Существует практически бесконечное количество сценариев, как можно применять игру в образовании. С помощью нее можно изучать историю, химию, экологию, иностранные языки, в целом практически все предметы.

В Minecraft: Education Edition встроена функция Immersive Reader. Это инклюзивный инструмент, который позволяет детям лучше усваивать информацию. С помощью него можно преобразовать текст в аудиоформат, увеличить интервалы между предложениями, поменять шрифт, размер, цветовую гамму, изменить фокусировку, то есть подсветить несколько строк, и многое другое.





Игра помогает сделать обучение нацеленным на результат, развивает навыки 21 века: коммуникации, критическое и системное мышление, совместная работа. В образовательной версии Minecraft есть отдельный компонент, который позволяет давать команды своему персонажу, что помогает развивать у ребенка алгоритмическое мышление.

Мы нацелены на то, чтобы учителям было легко применять игру в образовательном процессе, для этого создаем большое количество учебных программ и планов.

О внедрении платформы

Наш план реализации требует определенных временных затрат. В настоящее время проводим исследования о том, как сделать процесс максимально вовлекающим, интересным и что еще необходимо разработать. Сейчас мы на стадии детальной проработки проекта с учителями и руководителями школ.