Как международные компании развивают бизнес в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ. Чем отличаются рынки

Генеральный директор Glovo и директор по развитию компьютерной академии «Шаг» рассказали об особенностях казахстанского рынка и его отличиях от Европы, Узбекистана и ОАЭ.

Игорь Рыбкин, директор по развитию компьютерной академии «Шаг» в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ





Я занимаюсь развитием компьютерной академии «Шаг» в Казахстане, Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратах. В 1999 году в Одессе образовалась компьютерная академия «Шаг». На сегодняшний день у нас более 120 филиалов в 23 странах мира. В Казахстане мы открылись в 2013-м году, сначала в городе Астана, а сейчас мы находимся в Алматы, Нур-Султане и Караганде.

В каждой стране есть свои различия, даже в Астане в филиалах правого и левого берега как будто разный менталитет у людей. Узбекистан больше похож на Казахстан, но он более колоритный, восточный. По моим наблюдениям, там восточные традиции сохранены даже в продажах. Например, когда разговариваем с партнерами в Казахстане, это проходит по-деловому быстро, а в Узбекистане по-домашнему и уютно. В Узбекистане люди требовательны к сервису.

Дубай достаточно сложный рынок, потому что мы работаем внутри рынка, предоставляем услуги для местного населения, а население там разное, там живут все народности, представители разных национальностей и стран. И это дает свой определенный колорит и шарм этому городу. Нужно понимать, что там нужно больше времени и денег, это самый важный момент, который нужно учитывать, если вы открываетесь в ОАЭ. ОАЭ — это страна с сильным уклоном на ислам, это нужно учитывать. Например: пятница — это обязательный выходной день для всех, а в Рамадан все государственные органы работают сокращенно.

У всех наших клиентов есть одна общая потребность — это потребность в знаниях, будь то взрослый или ребенок. Если это взрослый, то он приходит за специальностью или прокачать свои скилы, если это ребенок, то он приходит из-за личного интереса.

Инструменты продвижения во всех странах разные, инструменты, которые работают в Казахстане, они не будут работать в других странах. Facebook не так развит в Узбекистане, как в Казахстане. Каналы для продвижения в Казахстане — это социальные сети, офлайн-реклама, мероприятия. В Узбекистане больше работают поисковые системы и Telegram.

В Дубае очень тяжело с социальными сетями, тяжело проходит модерацию реклама в Facebook. Те объявления, что спокойно проходят модерацию в Казахстане, не проходят модерацию в Дубае. В Дубае работает e-mail-рассылка, которая совсем не работает в Узбекистане и Казахстане. Потому что в Дубае почту используют как инструмент для общения, а у нас мы для общения используем мессенджеры.

Для выхода на рынок любой страны нужен человек, который проживает в этой стране и знает внутреннее движение рынка. В любой стране самым главным условием является уважение к людям и стране в целом.

Карима Богуспаева, генеральный директор Glovo в Казахстане





В Казахстане Glovo запустился 2 июля 2019 года, а к марту-апрелю 2021 года количество скачиваний приложения составило более одного миллиона. Первыми городами, где появился Glovo, стали Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда, а на сегодняшний день приложение действует в Актобе, Актау, Усть- Каменогорске, Павлодаре, Костанае и Таразе — за неполных два года мы открылись в 11 городах Казахстана и планируем запуститься и в остальных.



В Казахстане очень национальные праздники — в это время мы запускаем специальные акции и промо, которые подходят под тематику. Например, на Наурыз мы запустили раздел «Наурыз құтты болсын» — пользователи могли заказать еду с доставкой дешевле обычного.





Если говорить о бизнес-процессах, то можно отметить построение отношений с партнерами — в Казахстане очень важно делать акцент на персонализацию: звонить лично, проводить встречи. В то же время, к примеру, в Украине партнеры активнее реагируют на рассылки об изменениях и новинках, ведут переговоры по почте, в Казахстане же все коммуникации проходят в мессенджерах.



В отличие от европейских стран, в Казахстане не так активно пользуются картами — если в Алматы уже привыкли к безналичному расчету, то в других городах пользователи предпочитают оплачивать заказы наличкой. Пользователи отличаются по регионам — алматинцы воспринимают доставку еды, товаров из магазинов и аптек как неотъемлемую часть жизни, которая помогает экономить время, а жители Шымкента предпочитают готовить сами и в основном пользуются доставкой в тех случаях, когда нужно заказать дополнительные блюда. В Нур-Султане и северных городах доставка особенно пользуется спросом в холодное время года. Стоит подчеркнуть, что из-за погодных условий время доставки увеличено, но жители относятся к курьерам с пониманием и готовы ждать заказ час и больше.



Как и в других странах, в качестве каналов продвижения мы используем наружную рекламу, тв, диджитал-направление, а также сотрудничаем с инфлюенсерами. В отличие от Европы, казахстанская аудитория пристальнее следит за блогерами и привыкла опираться на их мнение, доверять отзывам. Также отличаются и рекламные баннеры — в Казахстане из-за проспектов и широких улиц принято размещать наружную рекламу больших размеров, чтобы привлечь внимание, а в Европе, где инфраструктура городов в основном ориентирована на пешеходов, популярны остановочные билборды.