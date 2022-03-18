Как меняются каналы коммуникаций и почему важно сохранять «режим тишины»

Рассказываем о том, как сегодня брендам выстраивать коммуникации на рынке России и какие казахстанские компании там нужны.



Дарья Лапшина, город — Москва, account & media director PR-агентства Comunica

Об агентстве

Я занимаюсь продуктовым и корпоративным пиаром. В агентстве Comunica мы выстраиваем работу со СМИ и лидерами мнений. Рассказываем об ассортименте товаров на полках, преимуществах и качестве продуктов или услуг. В рамках корпоративного PR работаем над HR-брендом компаний, рассказываем о социальной ответственности и том, как организация в целом ведет себя на рынке.





О кризисе 2022 года в коммуникациях

Нынешний кризис отличается от предыдущего. Два года назад, когда мы столкнулись с пандемией, работали на опережение. Помогали клиентам рассказывать о том, почему они важны и необходимы на рынке, чем полезны потребителю. Это были активные коммуникации.

Сегодня компании преимущественно сохраняют режим тишины, фактически не делают заявлений, кроме самых необходимых. Хорошо работают пресс-релизы. Например, если это важная информация о замещении продуктов, продолжении активности компании, изменений логистики.

Компании избирательно и аккуратно ищут новые способы коммуникации.

Количество пользователей VK за неделю с 27 февраля выросло на 200 000 пользователей и продолжает расти на фоне последних событий. Например, просмотры ленты новостей VK выросли на 10%, а на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео. Даже в OK.ru количество пользователей увеличилось на 20%. Рост аудитории «Яндекс.Дзен» составил 10%, активных блогеров там еще в 2011 году было больше 50 000. Telegram вырос на 11 000 000 пользователей.

Замещение одних социальных сетей другими будет продолжаться, также будет меняться контент. Произойдет отсев блогеров, кто-то сможет адаптироваться, а кто-то — нет.

С учетом того, что контекстная и таргетированная привычная реклама в поисковой системе в Google уже практически не доступна для российского рынка, будет дорожать реклама в «Яндекс.Директе». Скорее всего, станет активно расти рынок таргетированнной рекламы VK.

Советы компаниям

— оптимальным решением будет сохранение режима тишины, а затем доверительное и простое общение с аудиторией

— создавайте не глянцевый контент, а более живой и настоящий. Необходима реалистичная подача

— для российских компаний, скорее всего, подойдет история с национальной идентичностью и национализацией бренда.

Казахстанские компании на рынке России

На российском рынке будут востребованы казахстанские товары и продукты. Они могут прийти на замену тем, кто ушел с рынка. Например, мороженое, косметические товары, продукты питания, особенно экзотические, так как мы привыкли к большому ассортименту.

Самое главное при запуске в России — изучить рынок и костомизировать продукт, с точки зрения упаковки и языка коммуникаций. Самые важнейшие вещи, которые нужны любому потребителю: качество, доступность и экологичность.