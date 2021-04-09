Как маркетолог из Тараза построил карьеру в Coca-Cola и развивает бренд в странах Центральной Азии

Аскар Маратов, 30 лет, город Душанбе, руководитель отдела маркетинга Coca-Cola Таджикистан

О карьере в Coca-Cola

Я родился в Таразе, студенчество мое прошло в Алматы в университете КИМЭП, я учился по направлению маркетинга. Потом я поступил на стажировку в компанию Coca-Cola Company, через полгода в 2012 году я перешел в компанию Coca-Cola Almaty Bottlers на должность специалиста по маркетингу, это франшиза компании Coca-Cola Icecek с головным офисом в Турции.





Я пять лет проработал в Алматы, быстро рос и развивался на должности. В 2017 году в Таджикистане в нашей компании открылась вакансия руководителя отдела маркетинга, я подал свою кандидатуру на рассмотрение и прошел несколько этапов собеседований. С того времени я работаю в Душанбе, живу тут со своей семьей и руковожу отделом маркетинга из шести человек, не считая меня. Мы занимаемся развитием бренда Coca-Cola в Таджикистане.

Coca-Cola — это компания, которая постоянно растет и развивается, особенно в странах Центральной Азии. Как маркетологу, мне это очень нравится, компания не дает заскучать на работе. В Coca-Cola Icecek развита внутренняя корпоративная культура, компания вкладывается в каждого сотрудника, в его развитие, для меня это ценно.

О маркетинге в Таджикистане

Рынок маркетинга в Таджикистане развит гораздо меньше, чем в Казахстане. В Казахстане гораздо активнее развиваются социальные сети, диджитал-каналы, даже больше форматов наружной рекламы, она более яркая и динамичная.

В Таджикистане не хватает креативных агентств, которые могли бы предложить какие-то интересные концепции BTL-мероприятий, многих приходится направлять.

Здесь гораздо меньше денег компании тратят на продвижение. В Казахстане крупные компании используют почти все каналы продвижения, здесь же нам приходится выбирать один-два канала для продвижения.

Для меня в Таджикистане было удивительным, то что Instagram не так сильно развит, гораздо сильнее развиваются Facebook и «Одноклассники», популярны мессенджеры Viber и Imo вместо привычных в Казахстане WhatsApp и Telegram. Последние два года активно набирает популярность YouTube.

Как и везде, в Таджикистане сейчас стараются тратить бюджеты в основном на диджитал-каналы продвижения, социальные сети, Viber, Google и «Яндекс».

Самое главное, что тормозит развитие социальных сетей и маркетинга в целом здесь — это дорогой и медленный интернет. Только около 40% населения имеют доступ к интернету с лимитированным количеством трафика. Я плачу около 10 000 тенге за 60 гигабайт трафика в месяц, при этом скорость интернета около 300 килобит в секунду.

Coca-Cola в Таджикистане

Coca-Cola на рынке Таджикистана с 2015 года.

В Таджикистане мы стараемся адаптироваться под рынок. Одним из таких решений было сделать специальную упаковку, ориентируясь под реалии рынка, мы продаем больше продукции за ту же цену, что и конкуренты. Например, за 8 сомони можно купить 1,75 литра Coca-Colа, в то же время у наших конкурентов за такую же стоимость можно купить только 1,5 литра продукции.





Когда по всему миру была акция Sharing Coca-Cola, на бутылках писали имена. Мы тоже сделали на рынке Таджикистана специальные упаковки с 20 самыми популярными именами в стране, эта акция вызвала фурор и очень хорошо отработала.

Еще я горжусь нашим кейсом Dushanbe Sammer Fest, мы провели его вместе с местным муниципалитетом. Было много точек питания, фастфуд-зоны, зоны арта и музыкальные выступления. Два года подряд мы проводили его летом, в прошлом году пропустили, но надеемся на этот год.

О рынке Таджикистана

Душанбе очень приятный, чистый и зеленый город, много фонтанов, чистый воздух и нет пробок. Здесь живут открытые, добрые и приветливые люди. Страна очень юная, около 60% населения младше 30 лет, при этом в семье обычно по 4-5 детей.





Таджикистану тяжело конкурировать с точки зрения инвестиционной привлекательности с Казахстаном и тем более с Узбекистаном. Здесь еще пока слабая экономика и низкая покупательская способность. Мы платим здесь акцизный налог на наши напитки, хотя в Казахстане такой налог оплачивают только бренды алкогольной и табачной продукции. НДС в стране 18%.

Страна относительно молодая, но она активно развивается и дает надежду на хорошее будущее. В стране есть возможности для развития бизнеса и карьеры, так как достаточно либеральное законодательство.

Сейчас в Таджикистане строится около пяти международных отелей, сегодня уже есть Hyatt и Hilton. На рынке есть французский бренд гипермаркетов Auchan и «Газпром».



