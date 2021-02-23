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Как LinkedIn Learning помогает одновременно прокачать навыки, найти партнеров и продвинуть бренд
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Сегодня в 11:50

Как LinkedIn Learning помогает одновременно прокачать навыки, найти партнеров и продвинуть бренд

Как все начиналось

LinkedIn — крупнейшая в мире сеть деловых контактов. Она насчитывает более 645 миллионов пользователей в более чем 200 странах. Миссия LinkedIn — объединить специалистов всего мира, чтобы они могли продуктивно работать и добиваться успехов.

linkedin

Компания начала работу в 2002 году, а веб-сайт был официально запущен 5 мая 2003 года. В 2015 году LinkedIn приобрел образовательную платформу Lynda.com, которая стала основой для проекта LinkedIn Learning.

LinkedIn Learning — это образовательная онлайн-платформа для личностного и профессионального развития.

Об особенностях проекта

Главная особенность — привязка к социальной сети для профессионалов. То есть вы получаете возможность не только продвигать свой бренд, заводить полезные контакты, но и развиваться как профессионал.

У желающих есть возможность получить пробный бесплатный доступ к платформе на месяц. После этого подключается ежемесячная оплата. Часто действуют разные скидки и бонусы.

Подписка дает неограниченный доступ ко всему контенту платформы. Вы можете смотреть его неограниченное количество раз в любое удобное для вас время с любого устройства: ноутбук, смартфон, планшет, ПК.

LinkedIn

Авторы курсов — отраслевые эксперты. Они делятся своим опытом и инсайтами, помогают другим пользователям развивать личные и профессиональные навыки.

LinkedIn Learning построена таким образом, что новые знания для себя могут найти как начинающие, так и опытные специалисты.

Про контент

Платформа позволяет освоить новые навыки для достижения своих целей. Среди основных направлений: бизнес, технологии и творчество. Можно найти материалы по стратегическому мышлению, секретам работы с Excel, Python, JavaScript и прочим, ролики по развитию креативного мышления, тайм-менеджмента или правильного ведения деловых переговоров. Ограничений нет, а курсов — тысячи.

Среди основных направлений: бизнес, технологии и творчество

Контент подается в формате видеоуроков. Также вы получаете доступ к упражнениям и закрепляющим материалам по темам.

Linkedin Learning позволяет изучать все материалы курсов на 7 языках.

Для кого

Платформа будет полезна для тех, кто хочет расти и развиваться как профессионал. А также для тех, кто планирует освоить новую для себя профессию.

онлайн курсы

Независимо от того, занимаетесь ли вы графическим дизайном, программированием, маркетингом или работаете менеджером в крупной компании — вы найдете полезные материалы как для профессионального, так и для карьерного роста.

Что дает людям

Специалисты, которые хотят войти в отрасль, могут напрямую общаться с экспертами и обучаться у лучших. Вы прокачаете себя, найдете новых работодателей. Если вы автор курса — подтвердите свою экспертность, продвигаете свои услуги на рынке, сделаете эффективную рекламу своего бренда, найдете партнеров.

Также можно выбрать углубленные курсы и по их завершении получить специальные сертификаты.


Источники: linkedin.com, vc.ru, edutainme.ru

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#образование #социальныесети #linkedin #онлайнкурсы
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