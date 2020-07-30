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Как легко отличить 7 самых популярных стилей в живописи
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Сегодня в 17:50

Как легко отличить 7 самых популярных стилей в живописи

Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject
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Стили живописи — большая и сложная тема, которую невозможно полностью постичь даже за многие годы. Работая над изучением этого вопроса, я узнала больше чем о 40 стилях, не считая направлений, течений и жанров. И, если однажды поняв фирменный стиль художника, вы рискуете больше никогда его картины ни с кем не спутать, то со стилями дело обстоит иначе.

Я расскажу о самых известных стилях для того, чтобы в будущем, услышав: «Он писал в стиле экспрессионизм!», вы могли с легкостью добавить: «Да, действительно, сколько эмоций в этой работе!».

Итак, экспрессионизм — это один из самых эмоциональных стилей в живописи. Суть его заключается в том, что художник как бы выплескивает на холст эмоции и ощущения проживаемой жизни и происходящих вокруг реалий. Зародился в Германии в начале ХХ века. Это современное направление, в котором художники обычно искажают действительность для усиления эмоционального эффекта. Яркий представитель — «Крик» Мунка.

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«Крик», Эдвард Мунк

Кубизм зародился во Франции в ХХ веке. Есть версия, что термин «кубизм» придумал один журналист, когда, описывая выставку в рецензии, назвал новое направление живописи игрой в кубики. Кубисты вернули живописи объем. Вывернули предметы наизнанку, разобрали на мелкие грани и разложили на плоскости. Кубисты преследовали «благородную» цель — показать не сам предмет, а из чего он состоит. Много позже на базе кубизма нашли жизнь трафареты и коллажи. Первая работа, выполненная в этом стиле — «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо, являющегося ярким представителем этого стиля живописи, в которой одну из девиц он «вывернул», желая показать лицо сидящей к нам спиной девушки.

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«Авиньонские девицы», Пабло Пикассо

Абстракционизм или «беспредметное искусство» — направление живописи, преследующее полный отказ от «жизнеподобия» изображения форм реальной действительности. Картины строятся из цветных пятен и геометрических фигур. Абстракционизм в живописи основали Малевич и Кандидский. Рассматривая картины представителей этой школы, складывается мнение, что фраза: «Я художник, я так вижу», могла бы стать синонимом абстракционизма.

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«Композиция VIII», Василий Васильевич Кандинский

Сюрреализм — это стиль в изображении, которое художники изобрели методом получения фантазийных сюжетов и предметов, переплетая сон и галлюцинации, вымысел и реальность. Представители сюрреализма считали, что картины зарождаются в подсознании, они хотели создать в полотнах не реальность, а зеркальную действительность, подсказанную им подсознанием. При всей нереальности сюжетов, художники, как в классических школах, выдерживали светотени, объем, перспективу, что еще больше затягивает в лабиринт создаваемых ими иллюзий. Яркий представитель — Сальвадор Дали.

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«Искушение святого Антония», Сальвадор Дали

Основная цель реализма — объединить искусство и жизнь. Художники стремились привнести обыденность в свои картины. Правдиво и объективно воспроизводили жизнь вне зависимости от степени ее привлекательности. Часто сюжетом для картин этого направления выступала жизнь низших классов: сеяльщики, крестьяне, рыбаки, женщины легкого поведения. Широко известен крестьянский быт и ссыльные, изображенные на полотнах самого выдающегося представителя сюрреализма России — Ильи Репина, например, «Бурлаки на Волге». Также одним из факторов развития реализма стало появление фотографии.

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«Бурлаки на Волге», Илья Репин

Сиюминутность стремились передать на полотнах импрессионисты. Импрессионизм возник как направление в живописи в начале ХХ столетия, в то время появились тюбиковые краски, и это дало возможность художникам выйти на природу, на улицы города и творить вне студий, как полагается классикам. Они были новаторами, впервые передавшими на полотнах мир не в классическом представлении лучей солнца или заката, а таким, какой был мир на самом деле. Потому как солнце не всегда просто красивое, часто оно слепит глаза, а ленты женских шляп часто от ветра путаются в их волосах, а не лежат послушной красотой. Их техника нанесения краски много отличалась тем, что они не смешивали палитру, а наносили краски тонкими легкими мазками разных цветов очень близко друг к другу, иногда даже небрежно и торопливо, что в первые годы привело к серьезной критике этого нового направления. Очень ясно всю суть импрессионизма передал Клод Моне в своих картинах «Стоги сена».

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«Стоги сена», Клод Моне

Поп-арт — это тоже направление в искусстве. Этот стиль основан на объектах массовой культуры, направленных на развлечение и коммерцию. Представители не пытались найти глубинного смысла или добиться природной цветопередачи. Первые упоминания о поп-арте относят к 1952 году в Великобритании, когда в воздухе витал дух свободолюбия и бунтарства. Поп-арт акцентирует внимание на бытовых предметах, на вульгарности, банальности и порою безвкусице окружающего мира, как бы его иронизируя. Стиль неоднократно подвергался критике, последователи классических школ стремились предотвратить его развитие, ссылаясь на желание «горе-художников» выдать банальную рекламу за произведения искусства.

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Изображения Мэрилин Монро (1962), Энди Уорхол

Неверно рассматривать каждый из представленных стилей как самостоятельный, потому что один вытекает из другого, перемешиваясь с другими, не упомянутыми выше направлениями и течениями. Представитель каждого нового направления считает своими учителями предшественников, и, как бы ни стараясь, каждый идет в противовес классической школе, получив основы мастерства в классике.

Здесь стили живописи не упомянуты в хронологическом порядке. Моей задачей было поделиться основными принципами и отличительными характеристиками каждой из этих школ для того, чтобы нам, среднестатистическим обывателям, стало немного светлее в непостижимом мире возрождения, авангарда и реализма.

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#искусство #стиль #живопись
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