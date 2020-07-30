Как легко отличить 7 самых популярных стилей в живописи

«Крик», Эдвард Мунк

«Авиньонские девицы», Пабло Пикассо

«Композиция VIII», Василий Васильевич Кандинский

«Искушение святого Антония», Сальвадор Дали





«Бурлаки на Волге», Илья Репин

«Стоги сена», Клод Моне

Изображения Мэрилин Монро (1962), Энди Уорхол

Работая над изучением этого вопроса, я узнала больше чем о 40 стилях, не считая направлений, течений и жанров. И, если однажды поняв фирменный стиль художника, вы рискуете больше никогда его картины ни с кем не спутать, то со стилями дело обстоит иначе.Я расскажу о самых известных стилях для того, чтобы в будущем, услышав: «Он писал в стиле экспрессионизм!», вы могли с легкостью добавить: «Да, действительно, сколько эмоций в этой работе!».Суть его заключается в том, что художник как бы выплескивает на холст эмоции и ощущения проживаемой жизни и происходящих вокруг реалий. Зародился в Германии в начале ХХ века. Это современное направление, в котором художники обычно искажают действительность для усиления эмоционального эффекта. Яркий представитель — «Крик» Мунка.Есть версия, что термин «кубизм» придумал один журналист, когда, описывая выставку в рецензии, назвал новое направление живописи игрой в кубики. Кубисты вернули живописи объем. Вывернули предметы наизнанку, разобрали на мелкие грани и разложили на плоскости. Кубисты преследовали «благородную» цель — показать не сам предмет, а из чего он состоит. Много позже на базе кубизма нашли жизнь трафареты и коллажи. Первая работа, выполненная в этом стиле — «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо, являющегося ярким представителем этого стиля живописи, в которой одну из девиц он «вывернул», желая показать лицо сидящей к нам спиной девушки.Картины строятся из цветных пятен и геометрических фигур. Абстракционизм в живописи основали Малевич и Кандидский. Рассматривая картины представителей этой школы, складывается мнение, что фраза: «Я художник, я так вижу», могла бы стать синонимом абстракционизма.Представители сюрреализма считали, что картины зарождаются в подсознании, они хотели создать в полотнах не реальность, а зеркальную действительность, подсказанную им подсознанием. При всей нереальности сюжетов, художники, как в классических школах, выдерживали светотени, объем, перспективу, что еще больше затягивает в лабиринт создаваемых ими иллюзий. Яркий представитель — Сальвадор Дали.Художники стремились привнести обыденность в свои картины. Правдиво и объективно воспроизводили жизнь вне зависимости от степени ее привлекательности. Часто сюжетом для картин этого направления выступала жизнь низших классов: сеяльщики, крестьяне, рыбаки, женщины легкого поведения. Широко известен крестьянский быт и ссыльные, изображенные на полотнах самого выдающегося представителя сюрреализма России — Ильи Репина, например, «Бурлаки на Волге». Также одним из факторов развития реализма стало появление фотографии.Импрессионизм возник как направление в живописи в начале ХХ столетия, в то время появились тюбиковые краски, и это дало возможность художникам выйти на природу, на улицы города и творить вне студий, как полагается классикам. Они были новаторами, впервые передавшими на полотнах мир не в классическом представлении лучей солнца или заката, а таким, какой был мир на самом деле. Потому как солнце не всегда просто красивое, часто оно слепит глаза, а ленты женских шляп часто от ветра путаются в их волосах, а не лежат послушной красотой. Их техника нанесения краски много отличалась тем, что они не смешивали палитру, а наносили краски тонкими легкими мазками разных цветов очень близко друг к другу, иногда даже небрежно и торопливо, что в первые годы привело к серьезной критике этого нового направления. Очень ясно всю суть импрессионизма передал Клод Моне в своих картинах «Стоги сена».Этот стиль основан на объектах массовой культуры, направленных на развлечение и коммерцию. Представители не пытались найти глубинного смысла или добиться природной цветопередачи. Первые упоминания о поп-арте относят к 1952 году в Великобритании, когда в воздухе витал дух свободолюбия и бунтарства. Поп-арт акцентирует внимание на бытовых предметах, на вульгарности, банальности и порою безвкусице окружающего мира, как бы его иронизируя. Стиль неоднократно подвергался критике, последователи классических школ стремились предотвратить его развитие, ссылаясь на желание «горе-художников» выдать банальную рекламу за произведения искусства.Представитель каждого нового направления считает своими учителями предшественников, и, как бы ни стараясь, каждый идет в противовес классической школе, получив основы мастерства в классике.