Как киберспортсмены зарабатывают, играя в любимые игры

В наши дни киберспорт трансформировался из обычного увлечения в командную игру, в новые жизненные ориентиры и полноценный заработок. Еще не так давно мы и подумать не могли, что компьютерные игры станут основой новой профессии, которую с радостью осваивает все больше и больше ребят в Казахстане.

Мы поговорили с одним из представителей киберспорта, который рассказал нам обо всех нюансах своего дела в процессе тестирования ASUS ROG Flow X16.

Олжас Камилов, 34 года, стример, киберспортсмен





Я занимаюсь стримерской деятельностью больше трех лет. В какой-то момент я перешел из разряда любителя в профессионалы. Сейчас нахожусь в киберспортивной организации D Family в лице контент-мейкера и стримера.

О гейминге и киберспорте









Киберспорт — полноценный спорт в Казахстане, который бурно развивается. Более того, в нашей стране он включен в список Олимпийских игр.

В киберспорте, как и в другом групповом виде спорта, важно быть хладнокровнее. Когда в командах много горячих ребят, это сказывается на результатах совместной работы.

Во-вторых, в киберспорте надо быть командным игроком. Тебе нужно постоянно думать о других.





Раньше я тратил около 10 часов в день на игры, потому что нужно было много отыгрывать вместе с командой, а после стримить самому. Сейчас выходит около четырех часов в день.

Из общеизвестных игр я люблю Dota 2 и Fortnite. Например, в Fortnite мне нравится динамика. Там я точно знаю, сколько времени потрачу на определенные задачи.

За мобильным киберспортом я особо не слежу, но я фанат своей команды, в которой и состою — D Family. Я стараюсь отслеживать все результаты игр и как они отыгрывают. В компьютерной дисциплине я смотрю только крупные финалы известных компаний и команд. Сейчас есть много команд в мире.

Какой ноутбук мне нужен

Ноутбуки в наше время закрывают много разных задач. В моем случае выбор пал на ноутбук, на котором можно стримить, играть в игры.

Всегда важно, чтобы качество совпадало с моими ожиданиями. ASUS ROG Flow X16 изначально позиционируется как игровой, поэтому и привлек мое внимание. Визуальная составляющая девайса, звук, его быстрота, вес и удобство использования — одни из важных качеств в работе лично для меня.

ASUS ROG Flow X16— это 16-дюймовый компьютер, но все же тонкий и легкий, а также очень производительный для своего класса. Он подходит для игр с контроллером, сенсорных игр через экран и игр для ПК.

Красочный дисплей Nebula HDR с подсветкой на мини-светодиодах позволяют получить большую контрастность и яркость, а его цветовой охват покрывает оттенки DCI-P3, которые используют в цифровых кинотеатрах.

А еще очень крутая деталь — можно менять форму этого ноутбука, например, выворачивая наизнанку, использовать в виде монитора — получается крутой девайс.

Дисплей ноутбука раскрывается на 360°, позволяя использовать ноутбук как планшет, а также в режиме «палатки» или выдвигать только экран — это та трансформируемость, которую мы больше привыкли видеть на супер портативных компьютерах.

На сам ноутбук я смотрел как новичок. Но мне определенно понравилась «герцовка монитора» — частота, с которой монитор может выводить кадры на экран. Чем выше частота, тем более естественной кажется вам картинка, а разрывы кадров происходят реже.

Также у ASUS ROG Flow X16 встроены четыре динамика, трехмерный микрофонный массив, а аудиоэффекты поддерживаются Dolby Atmos, который расширяет возможности существующих систем пространственного звука. В сочетании с картинкой получается эффектно.

Не стоит забывать, что вес и удобство перемещения ноутбука — одна из ключевых характеристик. Вес ASUS ROG Flow X16 около 2,1 кг, что не составляет труда брать его с собой, играть в любом удобном месте.

При столь тонком и легком корпусе ноутбука, стоит отметить и его очень высокую производительность. Процессор AMD 6000 серии в связке с видеокартой RTX 3070Ti с максимальным термопакетом 125 Вт позволит с легкостью решать любые задачи, будь то современные игры или приложения для создания контента.





О заработке

Могу рассказать, как зарабатывает контент-мейкер. Во-первых, если такой человек с данной профессией подписан в компании, то он получает оговоренную зарплату с вычетом налогов. Также игрок может стримить и получать донаты от своей персональной аудитории. Есть еще индивидуальные рекламные контракты и коллаборации с известными компаниями.

Игроки обычно хотят сотрудничать с компаниями, которые предоставляют компьютеры, мышки, наушники, камеры и любую другую технику, чтобы получать лучшие результаты.

Техника для игр очень важна, например, механическая клавиатура. У нее должен быть быстрый отклик, чтобы был результат. Также важна картинка и звук на ноутбуке, потому что на тебя смотрят люди онлайн, слушают тебя – так и происходит взаимодействие.

Последние дни я работал на ASUS ROG Flow X16. Стоит отметить, что к ноутбуку можно приобрести компактный модуль ROG XG Mobile. Это так называемая графическая док-станция, которую можно подключить дополнительно, что будет совсем не лишним, если ты играешь в какую-то требовательную игру. Ранее я с такими «фишками» не встречался. Тут тоже важно, чтобы все хорошо работало, чтобы не подвести свою команду во время игр.

Насколько я могу судить, Flow X16 — потенциально популярное дополнение к линейке ROG. Его основные преимущества — формат, варианты экрана, мощные характеристики и уникальный тепловой модуль, который должен обеспечивать надежную работу с более низким уровнем шума вентилятора, чем у других моделей. Тем не менее, тройное сочетание общей производительности, теплоизоляции, уровня шума будет играть решающую роль в определении общей ценности этой серии.

И напоследок офтопик — обычно девайсы круто отрабатывают все во время игры, но иногда я понимаю, что нужны крутые вебки с хорошим качеством. В этом нуждается большая часть киберспортсменов.









