Как казахстанцы создают маркетплейс для учителей из СНГ и помогают им зарабатывать

Адлет Елеусов, 28 лет, родной город — Алматы, предприниматель, соучредитель Teachers Lab









Как все начиналось





С 2015 года я занимаюсь такими проектами, как занимательная лаборатория наук «Нейтрон», и работаю в сфере образования. За это время я окончательно влюбился, поступил на магистратуру в сфере образования и понял, что хочу и дальше работать в образовании.

Я нашел единомышленников, с которыми мы решили запустить совместный проект. Так в июне этого года я наткнулся на американский маркетплейс Teachers pay, который существует с 2006 года. Сейчас им пользуется больше пяти миллионов учителей из США и Канады. Этот проект показал, что во многих странах проблемы в образовании схожи, и мы решили создать такой же маркетплейс с прицелом на весь рынок СНГ. А это около 3-5 миллионов педагогических сотрудников.





Нам повезло с самого начала сформировать правильную команду. У нас есть академический директор и соучредитель проекта Аяш Мырзабекова, учитель с пятилетним стажем работы. Сейчас она работает в школе IQanat в Боровом.





О Teachers Lab





Teachers Lab — это платформа, на которой учителя могут продавать, покупать и размещать бесплатно свои авторские учебные материалы

Мы провели опрос среди около 300 учителей, и 75 % из них заявили, что слишком много личного времени тратят на подготовку к урокам. А есть учителя, которым нравится писать уроки и программы, и они готовы делиться этим материалом.

11 июня мы запустили простой лендинг с одним загруженным материалом «Инструменты эффективного преподавания», который подготовила наш академический директор. Мы прорекламировали этот лендинг в социальных сетях, и за месяц он собрал больше 600 заявок на раннюю регистрацию. Это дало подтверждение, что людям понятно, что мы создаем, и им нужен этот маркетплейс. Мало того, что людям понравилась идея, 70 человек купили этот материал за 599 тенге.

В нашем маркетплейсе на передний план мы выводим уважение к авторскому праву учителя. Поэтому решили, что не будем публиковать за учителей их материалы и все работы будем подписывать именем автора, то есть учителя, который его создал. Так мы хотим помочь в продвижении их личного бренда. Для этого уже сейчас при регистрации у автора создается уникальный адрес — ссылка, которой можно делиться.

В нашем маркетплейсе на передний план мы выводим уважение к авторскому праву учителя



На сегодня у нас небольшое сообщество авторов — всего 70 человек из Казахстана, России, Беларуси и Украины, а свои материалы выложили 15-20 человек. Мы не будем вмешиваться в контент, но планируем, что из этих же людей организуются подсообщества, которые будут проверять оформление, формулировки. Но что касается соблюдения авторских прав, мы считаем, что это ответственность самих учителей — следить за тем, чтобы не было плагиата.

Учителю должно стать гораздо удобнее, проще, быстрее, эффективнее и интереснее находить материалы на нашем маркетплейсе, чем искать их в поисковых системах

Хотим, чтобы учителя сами развивали и строили это сообщество, а наша задача — обеспечить им удобное нахождение на платформе. Так любой учитель может взять инициативу в свои руки и наполнять платформу теми данными, которых, как он считает, недостаточно. Например, если он видит, что на маркетплейсе нет материалов по какому-то предмету или на каком-то языке, в его силах это исправить самостоятельно или привлечь знакомых учителей. В идеале учителю должно стать гораздо удобнее, проще, быстрее, эффективнее и интереснее находить материалы на нашем маркетплейсе, чем искать их в поисковых системах.

Teachers Lab могут пользоваться не только учителя, но и родители, чьи дети находятся на домашнем образовании.





Про деньги





Учителя могут зарабатывать, платно размещая на нашем сайте свои авторские учебные разработки. Автор сам устанавливает цену, у нас свобода ценообразования, и мы не вмешиваемся в этот процесс. Но мы предоставляем данные согласно опросам, какие цены предпочтительны среди нашей целевой аудитории. Сейчас самый дорогой материал стоит 8000 тенге, самый дешевый — 250, а средняя цена — 1000-1500 тенге.

Автор сам устанавливает цену, у нас свобода ценообразования, и мы не вмешиваемся



После одобрения материал появляется на сайте, и учитель каждый день видит в своем кабинете, сколько человек купили его работу. Оплату можно снять один раз в квартал.

Так как большинство наших пользователей — школьные учителя, думаем, что финансовый год маркетплейса будет сдвинут так же, как учебный год, и будет начинаться в сентябре.





Мы зарабатываем на комиссии. У нас сейчас один тарифный план «Стандарт», который предусматривает комиссию в размере 40 % с каждой транзакции. В эту сумму входят налоги, которые мы заплатим за автора, и ему не придется создавать ИП, независимо от суммы заработка. Этот закон точно работает на территории Казахстана, и это удобно для тех, кто не хочет открывать ИП и заниматься этой волокитой.





О планах





Большое внимание мы уделяем магазину автора. Цель — чтобы личная страница авторов выглядела максимально удобно и привлекательно. Поэтому мы будем доделывать интерфейс, чтобы пользователи могли подписаться на авторов, оставлять комментарии, отзывы, ставить оценки, писать им и задавать вопросы.

Также в будущем планируем предложить другие тарифные планы с разным размером комиссии.