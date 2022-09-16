Как кардинально сменить профессию в 30 лет и получить востребованные, высокооплачиваемые профессии

Технологии стремительно врываются в нашу жизнь, на рынке труда становится все больше спроса на специалистов в data-science, веб-разработчиков, android-разработчиков и бизнес-аналитиков. Реально ли обучиться востребованным, высокооплачиваемым IT-профессиям, когда тебе за 30, ты не из IT и долгое время работал совсем в другой сфере?

Онлайн академия Able ломает стереотипы. За 3 года школа обучила больше 500 студентов, которые сегодня занимают ведущие позиции в IT-отделах в АО «Казахтелеком», Евразийском банке, АО «Национальные информационные технологии», Home Credit Bank, BTS Digital и других в ведущих республиканских и международных организациях.

Чему обучают в академии Able





Одна из самых популярных и востребованных среди студентов профессия — data-science. Обучающий материал курса дает возможность буквально с нуля и всего за шесть-восемь месяцев освоить новую профессию, например, вырасти до уровня Junior data scientist. Обучение на 80 % состоит из практических занятий и всего 20 % теории.

К примеру, один из учеников Александр Тен в 34 года отучился на курсе data-science, завершив, устроился в Kaspi bank, а сейчас работает дата-саентистом в Южной Корее.

Ученица Наталья Казулина в 35 лет окончила курс data-science, после обучения прошла на оплачиваемую стажировку в Kolesa Group и обошла больше 1000 соперников.

В 30 лет на курс пришел Арман Аубакиров. До обучения работал с hardware, новые знания помогли перейти на более востребованную специализацию. Сейчас Арман работает аналитиком данных в АО «НИТ» и «Казфосфат».

Кроме флагманского направления здесь вы сможете пройти сильные курсы веб-разработчиков, бизнес-аналитиков, android-разработчиков.

Основатели, преподаватели и как проходит учеба





Преподаватели в академии — это практикующие IT-специалисты, занимают ведущие позиции в международных компаниях. Основатели школы Аблай Сармантай и Азамат Хасенов стремятся к тому, чтобы казахстанских специалистов в IT было больше, а уровень их знаний значительно выше.

Аблай Сармантай — со-основатель Able, учился в Middle East Technical University (METU), в Турции. Основал академию в 23 года, собрав вокруг себя друзей-айтишников с компаний Google, Facebook, BTS Digital и других. Активно занимается развитием академии, исследованием рынка IT и коммуникациями.

Азамат Хасенов — со-основатель Able, автор курса data science, за плечами многолетний профессиональный опыт, стажировался в США и Германии. Работал специалистом в области искусственного интеллекта в компании Huawei и ST Unitas в Сеуле. Сейчас работает в одной из топовых IT-компаний в Казахстане BTS Digital, параллельно обучает учеников Able.

Сакен Кенжегулов — автор курса по веб-разработке, работает в компании Google на позиции software enigneer.

Акжана Ракыш — сертифицированный Google aналитик, работает в KPMG на позиции старшего аналитика.

Качественные знания, постоянная поддержка преподавателей, трудоустройство, высокие результаты выпускников — то, что отличает академию Able.





Новое всегда сложно, дойти до результатов, добиться успехов и не сойти с пути помогает постоянная мотивация от учителей. Преподаватели курсов всегда на связи со студентами. Уроки курса длятся по 30 минут, уделяя дополнительно по 1-2 часа в день новым знаниям, результат не заставит ждать, уверены авторы проекта. Средний возраст учеников академии — 29 лет.

Для студентов проводятся вебинары и консультации с ведущими специалистами из Apple, Facebook, Google. В течение шести месяцев учащиеся осваивают специально подобранные программы, которые позже могут претендовать на должности в компаниях с мировым именем. Курсы длятся от шести до восьми месяцев.

Для Жалгаса, одного из выпускников Able, курс в data-science стал «трамплином в карьерной лестнице».

Жалгас

Я благодарен Азамату и Аблаю за такой подробный и полезный курс в data-science. Благодаря новым знаниям я с легкостью нашел стажировку в 2021 году «Цифровое лето». Сейчас работаю аналитиком в Home Bank Credit и сам провожу воркшопы.

Как определиться с профессией





Чем больше профессий, тем сложнее сделать выбор, особенно тем, кто далек от IT-отрасли, определиться поможет специальный тест.

Потратив всего 30 минут и ответив на 15 вопросов, можно будет понять, куда двигаться. Когда цель ясна, путь проложен, можно с головой нырнуть в учебу.

Хотите зарабатывать больше, иметь возможность работать удаленно, но боитесь, потому что IT — «это не для вас», «вы не в том возрасте», не любите «кодить», не переживайте, в отрасли широкий выбор специализаций.

Сегодня, спустя три года академия стала сообществом IT-профессионалов, которые готовы делиться опытом и помогать друг другу. С Able вы сможете покорить карьерную лестницу крупнейших корпораций: Google, Microsoft, Apple и так далее.







