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Как Jusan vibe приоткрыл завесу над будущим Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 11:45

Как Jusan vibe приоткрыл завесу над будущим Центральной Азии

Фантазировать о грядущем, воображая космические открытия и апокалипсис писатели-фантасты любили еще в XX веке. А насколько изменились представления о будущем современных людей? А людей Центральной Азии? Мы решили прояснить этот вопрос, посетив выставку «Футуризм» в арт-пространстве Jusan vibe и полюбоваться картинами казахстанских и зарубежных художников.


Нурдаулет Айдосов, председатель Jusan bank

JUSAN

О выставке

Искусство для меня — это, в первую очередь, красота. Украшать дом, облагораживать улицы — все это проявление красоты. Мы, в свою очередь, решили привнести красоту в наш банк. Помимо эстетического смысла, искусство несет в мир определенный посыл. Современное искусство говорит нам о современных проблемах. Сейчас актуален вопрос справедливости, именно поэтому произведения искусства, собранные в нашем арт-пространтстве, поднимают темы социального, гендерного неравенства и угнетения природы человеком. Все это, так или иначе, относится к справедливости.

JUSAN

Об идее

Название выставки «Футуристан» вдохновлено азербайджанским автором Баби Бадаловым. Наша выставка посвящена региональному искусству, поэтому название локальное.

Локация, к слову, тоже выбрана не просто так. Современный банк предлагает своим клиентам намного больше, чем кредиты и депозиты. Путешествия, инвестиции — все это давно входит в список услуг, предлагаемых банком, и мы стараемся расширять границы дальше. Помимо рабочих мест, у наших IT-специалистов есть отдельный уголок для творчества. Поэтому арт-пространство находится в IT хабе Jusan.


Анвар Мусрепов, куратор выставки и представитель Artious Art Advisory

JUSAN

Об идее

Воображая о будущем, мы чаще всего представляем сюжеты из голливудских фильмов: апокалипсис, нашествие инопланетян и другие мрачные картины, которые нам, почему-то, представить значительно легче, нежели оптимистичное будущее. Мы с трудом можем представить себе следующую веху после капитализма, абсолютное равенство и все то, к чему стремится человечество. Наше сознание прочно забито всевозможными негативными штампами относительно будущего, и иногда мы забываем, что всегда есть другая сторона.

JUSAN

О футуризме

Подбирая тему для выставки, мы решили затронуть не только будущее, но и так называемые «немые культуры» или культуры, лишенные голоса. Мы живем в эру евроцентризма, когда другие культуры отходят на второй план, а их мировоззрение и мироощущение остаются незамеченными. Говоря о восприятии будущего, невозможно не упомянуть афро-футуризм. Именно он заронил зерно альтернативного восприятия будущего: позитивного. Начало афро-футуризму положил афроамериканский художник прошлого века, который жил и творил в Нью-Йорке. Он сочинял джазовую музыку, снимал кино о своем покорении космоса и других цивилизаций. Несмотря на фантастичность подобных представлений, современным людям необходим полет фантазии.

Хотя помимо африканского существует термин «итальянский футуризм», данное направление дискредитировало себя по причине связи с фашистской риторикой Муссолини. Поэтому мы не заостряем на нем внимание на выставке, а рассматриваем другие виды футуризма. Нам важно понять представление о будущем в глазах представителей неевропейских народов.

JUSAN

О названии выставки

Авторство термина «Футуристан» принадлежит азербайджанскому художнику мирового уровня Баби Бадалову. Художник имеет большой опыт участия в выставках. Находясь в Астане, он сформулировал этот термин, который и дал импульс нашей выставке.

JUSAN

Выставка «Футуристан» — отличный шанс познакомиться с отечественным футуризмом, понять, как видят будущее художники Центральной Азии. Произведения искусства, показанные на выставке, являют собой неповторимый взгляд на прошлое и будущее, на то, каким прекрасным и оптимистичным оно может быть, как для нас, так и для всего человечества.


JUSAN



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#выставка #творчество #картины #jusan
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.