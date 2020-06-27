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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 июля
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Сегодня в 10:44

Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 июля

Какие изменения ждут жителей Узбекистана с начала июля 2020 года:

— будет упрощен порядок регистрации самозанятых лиц. Перечень видов деятельности расширяется до 67 видов. Регистрация самозанятых лиц будет осуществляться через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика с выдачей QR-кода

— для граждан в ЦГУ города Ташкента внедряется услуга медиатора. В порядке эксперимента в зданиях центров государственных услуг выделяются отдельные помещения для пользования конфликтующими гражданами услуг медиатора

— внедряется система охраны окружающей среды и социального управления в процессе строительства многоквартирных домов

— устанавливается дополнительная надбавка к заработной плате работников органов самоуправления граждан

— отменяется порядок лицензирования издательской деятельности

— внедряется система референтного ценообразования на лекарственные средства отечественного и зарубежного производства.

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#узбекистан #ташкент
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