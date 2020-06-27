Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 июля

Какие изменения ждут жителей Узбекистана с начала июля 2020 года:

— будет упрощен порядок регистрации самозанятых лиц. Перечень видов деятельности расширяется до 67 видов. Регистрация самозанятых лиц будет осуществляться через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика с выдачей QR-кода

— для граждан в ЦГУ города Ташкента внедряется услуга медиатора. В порядке эксперимента в зданиях центров государственных услуг выделяются отдельные помещения для пользования конфликтующими гражданами услуг медиатора

— внедряется система охраны окружающей среды и социального управления в процессе строительства многоквартирных домов

— устанавливается дополнительная надбавка к заработной плате работников органов самоуправления граждан

— отменяется порядок лицензирования издательской деятельности

— внедряется система референтного ценообразования на лекарственные средства отечественного и зарубежного производства.