Как избежать «цифрового старения» и чем опасен синий свет

компания GENOME





Чем опасно безобидное селфи

Синий свет, исходящий от экранов компьютеров и гаджетов, опасен тем, что влияет на кожу незаметно. Он не вызывает ожогов, как ультрафиолетовое излучение, но может вызвать воспаление дермы на клеточном уровне, повысить скорость появления пигментных пятен и мелкой сетки морщин.





Представьте, среднестатистический человек проводит около 9 часов в день перед экраном, а это около 98 000 часов за 30 лет. Дети в возрасте от 5 до 16 лет в среднем 6,5 часов ежедневно сидят перед экраном. Проблема «цифрового старения» — последствие безмерного пользования гаджетами, сейчас особенно актуальна. Добавьте к этому загрязненный воздух, стрессы — гремучая смесь для нашей кожи. Поэтому в ежедневном уходе необходимо использовать продукты с высоким содержанием антиоксидантов, которые повышают сопротивляемость кожи.

Отличается ли вред синего света от солнечного

Синий свет, излучаемый экранами, входит также в состав солнечного луча, но проникает в слои кожи даже глубже, чем UVA- и UVB-лучи (солнечные лучи), тем самым, еще быстрее разрушая коллаген и вызывая преждевременное старение. А учитывая, сколько времени мы пользуемся светящимися гаджетами ежедневно, пренебрегать защитой крайне чревато.





Как защитить кожу от синего света

Совместно с немецкими партнерами мы проводили исследования, которые подтвердили высокую эффективность растительных антиоксидантов. Поэтому в новом продукте, защитном увлажняющем креме BlueLight Protection, мы использовали комбинацию из экстракта корня пиона и трегалозы. Именно такое сочетание показало мощное антиоксидантное действие и сопротивляемость кожи к проникновению свободных радикалов. Пройдя все клинические испытания, этот состав показал высокую эффективность по защите от фотостарения и повышения иммунитета кожи. При использовании крема клеточная активность увеличивается на 16%, и на 53%, также увеличивается выработка коллагена, тем самым, ускоряя обновление и повышая качество кожи.





Главная особенность крема — это то, что он семейный продукт, который одобрен и безопасен для детской кожи, не содержит парабенов, сульфатов, силиконов, вредных отдушек и красителей.

Это легкий увлажняющий крем с приятным запахом, который необходим в ежедневном уходе.





Для Казахстана и мирового рынка в целом — это новый продукт, но такой же необходимый, как и защита с spf. Это не первый наш опыт в разработке уникальных формул и составов. Мы уже запатентовали комплекс ReH©. Это комплекс рибонуклеиновых кислот и пептидов с усиленным антивозрастным действием. Эффективность комплекса подтверждена Кёльнской лабораторией Дюкерхоффа и Национальным центром биотехнологий РК. ReH© входит в состав нашей премиальной антивозрастной линии Frau Sigrid, которая названа в честь нашего немецкого партнера Сигрид Шюляйн с тридцатилетним опытом в сфере биотехнологий и соавтора патента.

Поэтому, имея такую научную базу и собственный завод в Степногорске, работая напрямую с партнерами без посредников, мы можем себе позволить производить доступную косметику высокого европейского качества.

Почему партнерство именно с немецкими лабораториями

Немецкая косметика — эффективная косметика с акцентом на безопасный и рабочий состав в уходе. Кроме того, немецкую индустрию красоты называют инженерией для кожи и тот факт, что половину компонентов, одобренных в Америке, запрещает Минздрав Германии, говорит о хорошей репутации и высоких стандартах именно немецких производителей.

Так, объединив европейское качество с главной миссией нашего бренда — быть проводником в мир качественного комплексного ухода за кожей, мы производим по-настоящему достойный продукт в Казахстане, по немецким технологиям. Мы учли географию, поэтому сделали косметику подходящей для резко-континентального климата, которая при этом подходит даже для сверхчувствительной кожи.





На данный момент у нас в разработке новые линии, обновляются и улучшаются составы уже выпущенных. Будем и дальше стараться продолжать радовать интересными, а самое главное — полезными косметическими продуктами!